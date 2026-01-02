專訪｜羅子溢爭視帝「我必須要有信心」 楊茜堯體恤賺錢辛苦拒收貴禮物 提起太太即眼濕濕

今年羅子溢於《金式森林》憑高深一角成為視帝大熱，同時亦憑《執法者們》獲最佳男配角提名。今次羅子溢稱「一票都不能少，畀個機會子溢」，積極拉票：「呢個角色我背負咗其他人嘅支持，所以我要講，我會盡力，我必須要有信心！」提起楊茜堯這位最能明白他的賢內助，有一件事更讓他眼濕濕：「佢探我班，佢見到我個妝嘅時候，我老婆爭啲想喊出嚟，覺得好辛苦。其實我而家講起都有啲感動。佢講：『老公你真係好辛苦，你以後唔好買啲貴嘢畀我』嗰刻好窩心。」非常動人。

羅子溢於《金式森林》憑高深一角成為視帝大熱，更努力拉票指：「畀個機會子溢」

認想封視帝「一票都不能少」

羅子溢於《金式森林》有出色的表現，另外於《執法者們》亦獲最佳男配角提名，他都直認本年度非常努力！「作為一個演員你唔好計較你係主角定係配角，我喺《執法者們》做配角，但我好鍾意呢個角色，好完整，好有挑戰性，好愛佢成個角色發展。另外《金色森林》高深呢個角色，大家好鍾意，人設好好，覺得子溢終於揀啱個賽道，唔係好似以往角色，比較直線衝動，又見到我嘅演繹開始有深度。」

高深深受觀眾喜愛，子溢亦滿有信心地演出。

早前羅子溢非常積極拉票，希望獲得大家投選，他亦直認很希望盡最大努力：「今年啲人問我你有冇信心呀？以往我話平常心啦 ，但我好坦白講，我必須要有信心。因為講緊唔係我一個人，背後嘅創作者，將個角色交畀你演，最尾帶到出嚟冇信心？唔得㗎嘛。呢個角色我背負咗其他人嘅支持，所以我要講，我會盡力，我必須要有信心！你見到我係唔同地方、記者會都好落力拉票，喺街度見到人都請人用兩分鐘時間投票，到呢刻我會同大家講，一票都不能少，畀個機會子溢。」

特意設計《金式森林》高深避免太chok

《金式森林》高深一角深藏不露，充滿智慧，羅子溢坦言有用心設計角色：「佢副眼鏡係茶色，呢個設計係我同監製溝通，去加深呢個角色嘅灰色地帶，亦正亦邪嘅感覺。因為我眼睛本身比較圓，所以帶咗眼鏡就會有啲奸奸地嘅感覺。呢個角色好容易會變咗扮有型，每個鏡頭眼神都好用力，但我追求嘅係，唔會因為佢嘅職業而覺得自己特別有型、chok，點都要似返個人，追求真實。」

角色以茶色眼鏡示人，是有刻意地設計過。

他坦然，以前的角色比較平面，但近年有機會演更立體的角色，而他自己都有更多思考：「我以前諗嘢層次冇咁豐富，但結咗婚、生咗小朋友，見住佢哋由BB到而家返學，講就易，但其實要面對好多問題。又多咗同人傾計，以前比較內斂，I I哋（內向），唔知自己個位置喺邊，容易講錯嘢嗰種人，而家唔同咗、外向咗。」他會主動向羅嘉良、郭晉安等前輩請教，都讓他獲益良多。

前輩的分享都讓他獲益良多。

飽歷低潮期「365日就坐喺屋企」

羅子溢當年入行，大隻陽光男孩形象深入民心，他笑指其實很慶幸，自己有如此一面讓人記得：「你應該慶幸曾經有個咁嘅形象，何況嗰時陽光？好正面丫！大家覺得好大隻，好正面丫！衰啲講句，你而家想做返都做唔到！哈哈！而家人哋都嫌你，唔好扮後生。」

羅子溢當年入行，大隻陽光男孩形象深入民心

問到他曾歷過低潮期嗎？「老實講，冇高過！我第一套係拍電影《阿嫂》，年青演員好難有重戲份。係有徬徨過，咁點呢？我都要面對現實為將來打算。你可能見我參與好多大製作，《西遊記》系列同啲好大嘅巨星合作，但冇人知道我背後好擔心。一年一部，又唔係多產，成年365日就坐喺屋企。我記得頭幾年都冇乜收入。」子溢出身自平凡家庭，而直到今時今日，父母仍會表達憂心：「到呢刻我屋企人都係好擔心，始終唔係一份正常嘅職業，老人家最擔心，你維唔維持到生計？『阿仔，你每個月支出都幾大，有小朋友、姐姐，又要交租』我唔想屋企人太擔心。同埋我成日都諗，我已經比好多人好運，我唔可以咁貪心，我會盡力做好自己嘅職業、父親、丈夫。」

太太楊茜堯心痛賺錢辛苦：你以後唔好買啲貴嘢畀我！

講起丈夫這個身份，羅子溢與楊茜堯結婚快將10年，育有一女一子。提起太太，他特別感激身邊人理念相同，又會寄予他無限支持：「佢梗係知啦，佢紅褲仔出身，佢喺TVB大，佢都經歷過，所以佢好明白呢一行有啲被動。我覺得咁樣已經係好大嘅backup，有個人理解，反而令我更加有動力，更加努力去做嘢！」

羅子溢與楊茜堯結婚快將10年，育有一女一子。

夫妻同是演員身份，更難得的是對生活的價值觀都相同：「身邊一個都好配合，有共同理念，唔係要好奢華，養大啲小朋友，過啲好簡單嘅生活，基本上同大部分香港人諗法都一樣。我老婆最鼓勵我嘅嘢係，如果唔貪心，唔使畀太大壓力自己。有得做咪做囉，冇得做咪抽多啲時間陪小朋友。雖然好簡單，但我覺得好有安全感。」

太太的支持，讓他更有動力去做好自己。

他更分享到最感動一刻，就是當年拍戲，太太心痛他賺錢辛苦，更著子溢不要送她名貴禮物！「我記得我拍《西遊記之孫悟空三打白骨精》，我化到成身藍色。坦白講，都冇人知道係我演！心理上個壓力都幾大。佢探我班，佢見到我個妝嘅時候，我老婆爭啲想喊出嚟，覺得好辛苦。其實我而家講起都有啲感動。」子溢隨即有點眼濕濕：「佢講：『老公你真係好辛苦，你以後唔好買啲貴嘢畀我！』嗰刻好窩心。」

太太楊茜堯拒讓他送名貴禮物給自己，讓他非常感動。

視帝是得是失，亦是最好安排

羅子溢上年曾恨與太太一同得視帝視后獎，可惜事與願遺。今年獨留他爭獎，但他看得豁達：「上年攞唔到，未必係一件壞事，唔好咁負面去諗呢件事。今年太太一樣會支持我！只不過唔喺現場，佢喺屋企。可能上年大家覺得子溢ok，但今年感覺比上年有進步。 就算衰啲講句，今年失落咗我都覺得有得著，因為觀眾心目中我慢慢累積緊某一樣嘢。永遠有最好嘅安排。」但願他的努力會獲得觀眾認同，也讓他能初嚐「視帝」的滋味。

無論最終是得是失，他亦相信是最好的安排。

