專訪｜蝦頭自揭「I到爆」與形象有出入 黃智雯曾與老公多磨擦靠修煉變和諧

黃智雯近年轉戰舞台劇非常成功，即將又有新作《天下無不西之閨蜜》，更與楊詩敏（蝦頭）雙雙飾演婚女子，上演各種明爭暗鬥。現實中兩位都很了解對方，蝦頭形容黃智雯為「吝盡豬」，黃智雯亦自揭會扮認真，來掩蓋自己「好傻、好似好蠢」的一面。而結婚兩年的黃智雯，表示與丈夫都有磨擦時刻，但現時就學習修煉到和諧，更有一位「中間人」令夫妻更甜蜜！

黃智雯將於新作《天下無不西之閨蜜》與蝦頭雙雙飾演失婚女子

黃智雯自認傻氣又吝盡：我唔想畀人見到好蠢嘅一面

訪問一開始，黃智雯已自爆仰慕蝦頭已久，排練時更感受到種種喜劇火花！「今次排練容許演員有啲即興，我覺得係好玩。我自己作為演員好怕悶，我覺得同蝦頭好正，咪錯囉，錯咗又再搵（答案）。之前嘅劇比較嚴肅，但係喜劇觀眾嘅反應好即時，好笑先會笑，對於演員都係一個好好嘅挑戰。」

喜劇觀眾會有即時反應，對演員而言是個好挑戰。

蝦頭雖然經常演喜劇，但現實中的她是思考型女性，更指黃智雯其實比她活潑得多：「大家以為我好搞笑，但其實我唔係行搞笑，我係好認真思考。佢反而好隨心，有時有啲吝盡豬好得意！」黃智雯：「有時喳？」蝦頭即沒好氣：「因為我唔想我自己講出嚟，留返畀你講。你睇，佢係一個好可愛嘅女仔，輕喜劇係好啱佢，佢咁率性、咁free，所以我都一齊玩喇！大家癲咗咁！」

原來黃智雯很多時候都傻氣又吝盡。

黃智雯隨即自爆，她經常以「扮認真」來掩蓋自己的傻氣：「我成日get錯人哋講嘅嘢，同埋會面盲！有時啲人會覺得，點解Mandy咁認真？其實我唔想畀人見到好傻、好似好蠢嘅一面，就扮到懶係識、懶認真！」蝦頭：「最好唔好講嘢。」

蝦頭「I到爆」但充撐氣氛擔當

今次劇目講兩個閨蜜相愛相殺，講起「閨蜜」，她們都有個嚴格的準則，黃智雯：「我覺得閨蜜唔使多。」蝦頭：「閨蜜唔使多，最緊要密，可以分享秘密。」黃智雯：「閨蜜嘅親密程度應該係毫不保留地同你分享，我點mean、點賤、點寸咀，都呢度講呢度散。係要好經歷得起時間考驗、好有愛。」蝦頭：「我諗係要毫無保留咁畀對方睇得到，先至夠閨。」

講起「閨蜜」，最重要是毫不保留，又經得起時間考驗。

劇中兩個角色，都因為害怕孤單而同居，黃智雯：「入面兩個女性都離咗婚，點樣面對獨守閨房，嗰種孤獨感。會唔會有女仔喺出面滿場飛，但返到屋企有孤獨感？」蝦頭：「我都幾享受自己一個人，大個咗之後發現同自己獨處反而好需要。細個會亂諗，點解冇人理我？點解冇人愛我？但大個咗就冇。」蝦頭更坦言自己「I到爆」，與外界對她的印象很不一樣：「我I到爆，我啲角色好E，要喺戲劇裏面撐起個場、氣氛擔當，但真實上我係享受聆聽多啲。」

蝦頭其實是個I人，比較享受獨處與聆聽別人。

黃智雯與老公養狗仔感情昇華

黃智雯與丈夫結婚兩年，對方自然是她的同居對象，亦理所常然有磨擦過：「同丈夫同居真係大考驗！因為由細到大生活習慣唔同，點樣擺個廁所板都已經好多磨擦，開始一定有，但最尾點樣修煉到和諧。我性格比較順得人，另一半就敢於講自己嘅諗法。加上而家養咗狗仔之後真係好唔同，我哋本身有各自嘅生活、社交圈，都唔係24小時對住，但而家有隻狗仔，又令我哋connect得深啲，昇華到另一個階段。」

黃智雯與老公養狗仔後，感情更昇華。

至於與媽媽同住的蝦頭，現在則有更多珍惜、感動時刻：「細個覺得父母嘅管束係：『哎呀唔好咁勞嘈啦！』有父母嘅照顧係最好，係細個唔識珍惜。大個有個緣份同媽咪住，可以盡孝心，而家食到媽媽煮嘅美食係好幸福，最sweet嘅係佢成日寫張紙條喺度話『趁熱飲湯呀』，呢啲會睇到好感動，眼濕濕。」

媽媽同住的蝦頭，現在則有更多珍惜、感動時刻。

前年黃智雯離開效力16年的舊東家TVB，轉戰舞台劇亦深受歡迎，她自己亦十分感恩：「舞台劇其實深深種咗喺我心裏面，我一入行就好希望做返舞台劇。我都好隨性，所以好感恩呢幾年裏面，可以涉獵返舞台劇個範疇，都多謝觀眾支持，甚至會買足十幾場嚟支持我。我覺得黃智雯可以有更多面孔可以畀觀眾見到！」蝦頭：「舞台劇係好啱你，現場嘅表演。」黃智雯：「初初好擔心、好驚㗎。」蝦頭：「唔使驚，你已經係獨當一面嘅舞台人，又有提名又有剩，掂晒！每次都當自己係新人，就會好fresh。」黃智雯：「或者唔好帶住以前喺電視台或者拍舊有作品，覺得係要咁樣做，要每次去到都歸零，好似張白紙。」今次作品大賣，一再加場，相信已是粉絲們對兩位演員的最佳肯定。

今次作品大賣，對兩位演員都是最佳的鼓勵

採訪：何德

Mandy

Makeup: Zoe Fan

Hair: Jay cheung @ Hola

蝦頭

Hatou hair: Kenith_w_classy

場地提供: No.5 studio