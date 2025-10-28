江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
專訪｜試當真「元祖」阿慈 甘願當下把為成就作品 不捨告別：我冇諗過咁快
YouTube頻道試當真於前日（26日）5周年時刻正式結束營運，但告別前的《墨魚遊戲2》、「《試當真》官方正式結局」直播等均引起重大迴響。試當真「元祖8人」之一的倪安慈（阿慈），於頻道的最後一天接受《Yahoo娛樂圈》專訪剖白心情：「我冇諗過咁快，5年，就有一個震撼彈宣佈停止營業，但作為成員之一，又放下心頭大石，如釋重負嘅感覺。」她坦言自己5年內急速成長，更回應到網民常為她被「欺負」不值：「你問我介唔介意呀？我會為咗成就一個團隊或者作品，我唔介意、都願意做下把位。」
素人鼓起勇氣應徵：唔知哪來嘅自信，我覺得佢哋會揀我
阿慈是試當真「元祖8人」之一，由完全素人成長到擁有自己的個人頻道。回想當初，她都一直對表演感興趣：「其實我喺幕前演出係零經驗，由一個完全唔識化妝、襯衫嘅素人走去自薦。追溯我表演呢樣嘢，就應該由幼稚園扮樹開始，到中學、大學都有玩Drama Club。我鍾意一班人成就一件事嘅感覺。」
應徵試當真之前，阿慈都曾有猶疑一刻：「其實都一直蠢蠢欲動，大學揀科嘅時候都諗過揀演藝學院，大學時期都見過劇集《教束》嘅招募，甚至游學修都公開招募過女主角演《仇老爺爺》，我覺得自己冇乜經驗，又唔係學院出身，嗰陣就冇呢個勇氣。」終於到試當真成立，她終於鼓起勇氣：「我其實一路都係豪、腎、修（蘇致豪、許賢、游學修）三位老闆嘅觀眾甚至粉絲，直到試當真出咗《Channel需要女》呢條片，之後真係出咗公開招募，我自己就拍咗條片盡訴心中情，講嗰啲原因係：『你住屯門，我住天水圍，好近返工』之類！之後佢哋就約咗我拍第一條片《豪哥演技大師班》。 」
雖然全無經驗，但阿慈拍完片後，就有一種強烈的感覺，自己是屬於試當真：「唔知哪來嘅自信，我覺得佢哋會揀我，唔係自大囂張，但我覺得有種緣份。我好鍾意睇佢哋嘅片，其實代表我哋嘅幽默感係同步，我又有表演慾，呢個時代又出現咗試當真，嗯！好想被佢哋雕琢我呢粒未被發掘嘅寶石呀！」
難忘一週年最團結一刻
那這5年來，其他人又如何雕琢她這粒寶石？阿慈大笑指：「嘩！細細力雕琢又有，大大力雕琢又有。其實第一日阿修就問我：『阿慈，你介唔介意做下把位？』我唔介意嘅。佢哋心目中對我有個好清晰嘅想法，佢哋睇得出我嘅多變性，可以fit唔同嘅角色，所以之後五花八門嘅角色都交畀我去做，覺得我勝任到。係一個互相信任嘅狀態，就行到呢一步。」她演過阿婆、怪人、美女，甚至連非人類生物都做過，算是頻道中最多變的演員之一。
問到她這些年來最難忘的一刻，她卻指是一個非鏡頭前的時刻：「2021年10月31號，係我哋《試當真一週年現場版》個騷完咗之後嘅萬聖節派對。我哋為個表演籌備咗好耐、好緊張，終於完成咗可以放鬆落嚟，大家可以enjoy團隊嘅關係。呢刻係我哋最團結、最凝聚，我哋共過患難，齊上齊落，試當真唔係打份工，係個family，呢個感覺好強烈。」
感謝觀眾代抱不平，甘當下把為綜藝效果
阿慈的設定並非如陳苡臻（Jessica）、陳穎欣（Yanny）等的美女角色，很多時候更因為轉數慢而被其他成員作弄。阿慈：「觀眾有時會為我抱不平，我知道呢個係綜藝效果，每次坐喺攝影機前面都係一個表演，但觀眾會覺得：『你哋唔好蝦阿慈啦，會唔會太過份呀？』佢哋考慮我嘅內心世界，真係當我係一個人，呢啲時刻我會更加觸動。你問我介唔介意呀？我會為咗成就一個團隊或者作品，我唔介意、都願意做下巴位。」
這5年來，她自言都有不少收穫，但最感激都是有觀眾的陪伴：「我本身想話最大收穫係觀眾嘅喜愛，但我覺得唔止，係觀眾見證住我嘅成長，我又陪伴住觀眾。由嗰陣完全零經驗、到而家可唔可以話亭亭玉立呀？我應唔應該咁形容？哈哈！ 第一年已經令我急速成長，第二年我都開始焦慮，會唔會人氣下滑呢？內心好多糾結。呢個成長就係點樣內化焦慮，學多啲嘢增值自己、面對負評。」
對試當真結束感可惜但理解，拍片會延續「開心」宗旨
對於得知試當真結束，阿慈都一度以為是個玩笑，但到真正了解原因後，更理解到團隊的決定：「我會覺得好可惜，作為觀眾佢都畀我好多娛樂、陪我成長，呢個時代出現試當真係好難得嘅事。我冇諗過咁快，5年，就有一個震撼彈宣佈停止營業，但作為成員之一，又放下心頭大石，如釋重負嘅感覺。 」
身處其中，她親歷成員壓力過大暈倒，又出理心理狀況，因此更感到是時候要停下來：「佢哋度、剪、拍嘅辛酸我係見證到，甚至之前許賢拍《同囚易》係暈倒，我哋全部人都好心痛、好擔心，佢唔興瞓覺㗎！大家都係呢個狀態，冇得停落嚟。我會話係停落嚟休息一下，休息係要走更長的路。」
現時阿慈都有成立自己的頻道，繼續拍片與大家分享，而她都有個很簡單的宗旨：「我拍片有個好大嘅動機就係為求開心，例如我之前膽粗粗搵咗陳志雲先生拍《慈雲飯局》 ，我想請教前輩分享唔同嘅心得。喺未來嘅日子我想發揮E人嘅精神，搵唔同嘅前輩、平輩、後輩，一齊去玩，凝聚大家。 如果試當真呢個聚腳點瓦解咗，我阿慈想做一個好細小嘅聚腳點，畀大家享受創作呢件事，最緊要係開心。」
採訪：何德
