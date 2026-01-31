專訪｜賴慰玲《非常檢控觀》樂做「美腿擔當」 產後感愧對細仔爆喊 感激《M Club》好姊妹相愛至今

由馬德鐘、吳偉豪、賴慰玲主演的另類律政查案劇《非常檢控觀》，播映至今收視、口碑皆不錯。而在這「鐵三角」中擔任律政書記的賴慰玲，更成為「美腿擔當」，又與張馳豪發生姊弟戀。除了積極工作，戲外她亦成為了兩子之母，身邊更被一班《女人俱樂部》（M Club）好姊妹包圍：「真係愛嚟㗎！上次聚會，我問可唔可以順便幫我細仔搞過生日會？我覺得好似冇乜理佢，跟住我喊喎！佢哋話：『係咪傻㗎？邊個唔錫佢？即刻搞！』」想不到一齣劇集，令她們相愛超過15年！

賴慰玲在《非常檢控觀》中擔任律政書記，與馬德鐘、吳偉豪合作。

演大學生兼初嘗姊弟戀

《非常檢控觀》由馬德鐘、吳偉豪、賴慰玲這「鐵三角」為受害人查出真相，作為三位中的唯一一位女生，她都出盡智力兼女性魅力：「我係一位秘書，出嘅係智力，突然問啲好勁嘅問題。其實《非常檢控觀》係似查案片。」其中一宗案件，講到她要在大學校園查案，她都特別喜歡這個單元：「我咁嬌俏，當然係個大學生人才啦！其中一單案係我想返大學讀書，就見到啲同學食一樣叫聰明藥嘅嘢，我就要查出搞出人命嘅原因係乜嘢。每一個人都牽涉落其中一單案，當你查嘅時候就更加肉緊。」

《非常檢控觀》是另類律政查案劇。

而演大學生之餘，賴慰玲更初嘗姊弟戀，她笑言非常享受！「最深刻當然係我做大學生啦，哈哈！套劇係兩、三年前拍，嗰陣我仲係一孩之母，覺得做大學生都易啦，而家生咗兩個，要再做大學生就要鼓起啲勇氣。我喺學校裏面會邂逅張馳豪，喺裏面會有啲感情線，亦係我第一次嘗試姊弟戀。」

大讚張馳豪「小鮮肉好可愛」

演戲以外，賴慰玲都深感這位新世代小鮮肉非常怕醜，所以這位大膽靚姐姐，就主動出擊打破隔膜：「我會覺得啲男仔好怕醜、小鮮肉好可愛。之前我哋唔認識嘅，覺得點解個男仔咁怕醜？我記得有一日完咗外景，我叫佢車埋我，一齊買飯返公司食，佢就好驚！我話：『唔使驚㗎，買飯咋嘛』個過程佢係怕醜嘅，但都一步一步打開心扉，好多嘢都傾。佢而家都係我好兄弟喇。」

賴慰玲、張馳豪這段姊弟戀非常可愛。

對於在新劇被封為「美腿擔當」，她十分興奮：「梗係啦！鐵三角裏面得一個女仔，我都要盡力啲嘅，腳我都好大方嘅。希望大家睇認真劇情之餘，都有養眼嘅地方。」

「美腿擔當」在活動上再示範如何執文件。

「非主動」減產被街坊問：你好似冇乜拍劇喎！

賴慰玲一直都是TVB內的演技派代表，但近幾年明顯少了作品推出，她表示：「我諗整個大環境嘅製作都比較少，生小朋友有影響嘅，因為我懷孕嘅時候推咗一部，坐月嘅時候又推咗一部，係有減產不過唔係主動，我諗有製作我都好少say no。」她更不時遇到街坊都被問起：「而家行出街都有觀眾話：『你好似冇乜拍劇喎！』好似大家都咁覺得，我自己當然想多啲拍唔同作品。」

有好劇找上門，她甚少say no。

幸運地，落在她身上的角色全部都讓觀眾印象深刻：「我都好幸運，通常監製搵我都會度身訂造一個角色畀我，係啱賴慰玲做嘅，我都未遇過一個要推嘅原因，搵我都係好嘅劇。」

與《M Club》好姊妹相愛至今

賴慰玲當初因為參演劇集《女人俱樂部》（M Club）而走入電視圈，回想當初，一切都沒有刻意安排：「我同普通嘅人一樣，畢業做舞台劇，直到羅冠蘭老師打嚟，TVB有套劇叫《M Club》公開casting，我哋好多同學都有去，中咗咪拍套劇囉。我本身諗住拍完套劇就走㗎喇！點知拍完有監製問：『你拍唔拍第二套呀？』我又再做，做下做下變咗入咗電視圈。」

《M Club》讓她走入電視圈。

《M Club》不單為她帶來演戲路向，更為她帶來一班好姊妹，她更表示最近有個關於愧對細仔的經歷，讓她一度爆喊，多得這班姊妹為她分憂：「係愛嚟㗎，真係愛嚟㗎！上次聚會，我問可唔可以順便幫我細仔搞過生日會？我覺得好似冇乜理佢，跟住我喊喎！我係覺得我冇努力湊佢，大仔嗰陣第一個就有搞好多嘢，跟住我就喊！佢哋話：『係咪傻㗎？邊個唔錫佢？即刻搞！』」結果當然是開心又美滿：「佢哋幫我做咗好多嘢，book師傅book地方同我一齊整蛋糕、搞生日會。佢哋每樣嘢都會記上心，跟住行動。唔係就咁食餐飯算，愛屋及烏，我兩個仔佢哋都好努力去愛。我哋好赤裸、冇乜隱瞞，將自己做核突嗰一面都攞出嚟，坦蕩蕩又好舒服。」

一齣劇集，令她們相愛超過15年！

賴慰玲出道時參演過不少舞台劇，至今仍然念念不忘，所以接下來除了拍劇，更想以重返舞台為目標：「你問我，我係個演員，無分界別嘅，我都仲係好掛住好掛住舞台，我覺得不久嘅將來一定會做返舞台劇。」令人期待。

賴慰玲仍然心繫劇場。

採訪：何德

場地：facehk