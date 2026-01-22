專訪｜車婉婉《中年好聲音》真心付出愛獲主持獎 母親離世傷心到爛聲成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架

資深歌手、演員車婉婉，近年又多了個讓人印象深刻的崗位：節目主持。這年度她憑《中年好聲音》獲最佳女主持獎，台上情緒激動，全因得來不易：「每一次開工我都係諗住，曾生（曾志偉）對我咁好，每一次都諗點樣做好啲，唔好令佢失望。佢捍衛我呢個位置，我都要交到功課畀佢。攞到個獎，希望我冇讓你丟架、跌眼鏡。」1992年贏得新秀，苦熬多年卻遇上聲帶問題而歌手夢幻滅；另一邊廂，做演員卻令她獲金像獎提名、闖出名堂、又憑《皆大歡喜》萬貴妃一角深入民心……「係咪可以順利啲？當然可以。但係嗰啲經歷，好似摑我幾巴，醒未？知唔知感恩？啲嘢唔係必然係咁。遇上你唔開心嘅事情，就係你upgrade嘅良機，呢個係想鼓勵大家。」

車婉婉憑《中年好聲音》獲最佳女主持獎，迎來意想不到的事業高峰。

廣告 廣告

「希望我冇讓曾志偉丟架」

車婉婉憑《中年好聲音》獲最佳女主持獎，同時人氣急升，工作、音樂會，是否迎來意想不到的事業高峰。「都唔係少少意外喇，直頭好意外喇！我第一下聽到《中年好聲音》個名話正喎！不如我退咗份工去參加！佢都有燃點起我做音樂呢件事，所以之後我開咗人生第一個音樂會。」而大膽起用她主持節目的，就是她在台上感謝的名字：曾志偉。車婉婉：「其實我做主持嘅經驗都係《好聲音》提攜，都講過一萬次好多謝曾志偉先生，放我入去呢個位置。有一日我同屋企人打緊麻雀，突然彈咗曾生個電話，佢好少打畀我。佢問：『你而家好多戲拍？』我話：『唔係，成日都做配角。』佢話：『有個節目想搵你，返去同你度期。』係咁樣開始做主持。」

曾志偉是她的恩人。

回想自己能站上頒獎台，她確實是意想不到：「我一定唔係唯一一個人擺上去開會（作主持人選）。我唔係親生女，我更加唔expect自己會攞獎。」到後來她才知道，曾志偉選擇她的原因：「因為我參加過歌唱比賽，又係冠軍，我入行就識志偉，佢由17、8歲就睇住呢個細路女，佢知道晒我啲高低，可能佢對我有某程度上嘅信任。」懷著感恩之心，讓她不斷努力進步：「開頭呢個節目出嚟都唔知會爆得咁交關，觀眾又好鍾意。每一次開工我都係諗住，曾生對我咁好，每一次都諗點樣做好啲，唔好令佢失望。佢捍衛我呢個位置，我都要交到功課畀佢。攞到個獎，希望我冇讓你丟架、跌眼鏡。」

每次做節目，她都用心準備，希望「冇讓曾志偉丟架」。

至於如何進步、做得更好，都是靠她自己去摸索：「因為做主持冇一本書話，你點樣做就good喇，真係唔知，要靠感覺。慢慢知道，我做自己咪得囉，我好想人好，就用呢個角度去講。我要讓觀眾喜歡個參賽者，呢個係我嘅功能，由第一集到而家我都唔可以忘記呢樣嘢，要用大量嘅愛去承托個輸出。」

表面硬淨其實內向，歌手路不順惟有等待

車婉婉自小就喜歡唱歌，因為性格內向，也成為她唯一抒發感受的途徑：「其實我唔識講嘢，完全內向到爆，一個單親家庭嘅細路仔，生出嚟個樣好硬淨，自尊心好強，我唔會話畀人聽我唔開心。我唯一可以抒發情緒就係唱歌喇。」後來媽媽都支持她這門興趣，更讓她跟曾路得老師學唱歌，又參與大小各種歌唱比賽，最終就走到新秀的台上：「你話係咪諗住做歌星？我冇諗後面。喺美國讀書返嚟放假，咪玩下囉。點知會贏？」

1992年她贏得新秀冠軍。

贏冠軍、出唱片，但車婉婉沒有因此爆紅：「直頭好唔順利啦，哈哈哈！ 同公司好朋友，Sammi（鄭秀文）、安仔（許志安），安仔都捱咗好耐㗎，人哋都係咁啦，係默默等待機會。會唔會好唏噓呀？冇。」仍抱有一顆樂觀的心。

母親離世歷人生低潮，失聲令歌手生涯劃上句號

車婉婉一直都熱愛唱歌，但曾經有一個非常大的挫折，就是聲音出現嚴重問題：「我入行參加歌唱比賽，梗係鍾意唱歌啦，中間有段時間冇咗聲音，沙晒，唱唔到歌，係句號呀！唔係（夢想）幻滅。因為我媽媽離開時候係07年，佢有事嘅時候，我把聲爛到！因為從來唔講自己感受，屈埋晒就生嘢，爆咗微絲血管喺個聲，完全講唔到。」情緒問題引致失聲，奪走了她最引以自豪的聲線：「我一直死頂，病就發咗喺我覺得自己最powerful嘅地方。唔係我想句號，而係要收檔，講嘢都講唔到，何況唱歌？我以前唱好高key，而家收線！bye！將唱歌同車婉婉呢個人收檔！」

失聲的打擊，令她一度感到歌手生涯劃上句號。

當時的打擊非常沉重，但如今看來，反而是另一種「祝福」？「上天攞走咗佢，反而逼到我喺第二樣嘢發展。去電台打工學點樣講嘢，係我嘅dark age。我而家睇返，我冇嗰段經歷，而家做主持有冇咁嘅功底？冇。你以為好慘嘅一件事可能係祝福。」

首部電影即獲金像獎提名，萬貴妃深入民心

1998年，她突然接到陳嘉上導演的劇組致電，叫她參演《野獸刑警》。當時連演戲都不知為何物的車婉婉，竟一戰成名：「因為嗰套電影提名最佳女配角喎。我都好奇怪，我係新人嚟㗎喎，係咪入錯類別？對手係舒淇喎。好多電影前輩都話，婉婉你做得好，多謝，其實我真係唔知自己做緊乜。」

首部電影《野獸刑警》，即讓她獲金像獎提名。

原來她對演戲有天份，自此趕上了千禧年代的電影浪潮：「我記得嗰套戲好多提名，我同譚耀文大家都喺華星吽完一輪出嚟，就去拍電影。佢坐我隔離，佢話：『掂喇，終於有嘢做』我就捉住阿譚：『多謝你，希望係咁啦』自從嗰套戲好多導演留意到，車婉婉係可以拍戲。」

到2002年，車婉婉由大銀幕走入公仔箱，飾演《皆大歡喜》中的萬貴妃。時至今日，仍然是她最經典的角色之一：「我同麟哥（李國麟）一齊加入《皆大歡喜》，佢資深到爆，我哋兩個捽咗好多火花出嚟，尤其是我哋搞笑，國舅爺同萬貴妃最反派，營造咗條反派線好笑，啲觀眾又鍾意睇，去到而家都有人同我講，萬小姐早晨！原來咁入心。」

萬貴妃一角深入民心。

金曲〈會過去的〉紀錄與許志安友情

提起車婉婉的金曲，當然少不了與許志安合唱的〈會過去的〉。二人識於微時，由入行起已經是好朋友：「點解我哋感情咁好，因為華星呢間公司比較窮，哈！人哋一架車車一個artist，我哋一架車車七個artist，！完咗活動會我哋又一齊食嘢，真係識於微時。」2000年的一天，車婉婉突然收到安仔聯絡：「佢話：『不如我哋合唱首歌啦，但係我唔搞㗎』嗰時佢好紅，係最佳男歌手，佢好明顯係想幫我。我就直覺要搵陳輝陽，又搵阿Wy（黃偉文）填詞，我仲諗〈會過去的〉個名會唔會好老土？」結果一步一步，就成就了這首金曲：「錄完好開心，Sammi都知我哋呢個project，仲畀佢聽。開頭派台，冇人播，之後又突然播得好交關，又攞獎。交到呢隻歌出嚟，我冇對唔住安仔！」前年她舉行音樂會，許志安更擔任嘉賓與她一同合唱，勾起了樂迷的回憶。

前年她舉行音樂會，許志安更擔任嘉賓與她一同合唱。

回顧車婉婉的旅途，有很多經歷，同時也有很多驚喜：「你問我，係咪可以順利啲？當然可以。但係嗰啲經歷，好似摑我幾巴，醒未？知唔知感恩？啲嘢唔係必然係咁。」因為信仰關係，她更懂得感恩：「遇上你唔開心嘅事情，就係你upgrade嘅良機，呢個係想鼓勵大家。 」

回顧車婉婉的旅途，有很多經歷，同時也有很多驚喜。

採訪：何德

服裝：MARELLA

化妝：Meegan Seak

髮型：Yoyo Hui@HairCulture

場地：The Glam