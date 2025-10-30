專訪｜郭晉安《金式森林》與陳曉華「愛上」對方 因一對子女盡量避談戀情 相信緣份有上帝安排

屯門悦品酒店自助餐 加$1多一位 人均$175起
最近由郭晉安、陳曉華（Hera）主演的劇集《金式森林》，口碑收視皆越來越好，當中一對主角譜忘年戀，陳曉華更指自己真的愛上了安仔。郭晉安笑指：「我認為佢所講嘅愛係好了解對方，思想上溝通，可能呢啲過程產生到畀對方嘅愛，呢種愛都幾回味嘅！」講起愛情，坊間似乎非常關心郭晉安的新發展，他坦言因一對子女想盡量避談戀情，但不代表不接受緣份：「我相信緣份，我相信有一日我嘅神會為我安排，一定係我嘅神好愛我，佢唔想我一個人獨居，覺得我可以照顧另一半白頭到老。」
以新方式演《金式森林》：唔好老土！唔好BBQ！
劇集《金式森林》圍繞郭晉安飾演的珠寶大王與一眾子女的角力，更因為迎娶相差27歲的陳曉華而引發家族鬥爭，郭晉安：「呢一堆係困喺間屋裏面嘅人，自己人刺你係最痛，我反而覺得個故仔好煽情，無論佢點樣鋪排，最尾呢個家庭應該觸動到觀眾嘅感情。問題係點樣用新嘅方法去演繹？唔好老土！唔好BBQ！」他表示接到劇本後，自己都作出不少調整，連監製都未必掌控得到：「我好有信心掌握到，所以有時監製（林志華）都入唔到我嘅世界，落到去我呢度，我有我嘅諗法。好在呢個監製都係睇住郭晉安去寫，我哋年紀只相差兩年，所以佢好明白我。」
劇中他與一班後輩演員合作，有何廣沛、羅天宇、郭柏妍、莊子璇等。外間有指首次拍劇的莊子璇演技有進步空間，安仔則指：「好彩我有個仔，我都會好貼近年輕人嘅術語、佢哋玩嘅嘢，可以同廣沛、天宇佢哋都拉得好近。Hera（陳曉華）進步得好快，之前拍嘅劇都獨當一面，唯一我個女（莊子璇）就需要時間、需要時間。」
回味與陳曉華「愛上」對方
之前陳曉華受訪，直指自己一度愛上安仔，安仔聞言竟都認同：「我認為佢所講嘅愛係好了解對方，思想上溝通。我認為愛係互相嘅，我哋生活上了解對方、畀到啲關心，了解佢嘅成長過程，再構思點表露出嚟，可能呢啲過程產生到畀對方嘅愛，呢種愛都幾回味嘅！有幾何可以有人探討你嘅人生？」
他笑指Hera非常主動，第一天見面已經跟他講演戲方法：「我第一日見佢，佢同我講第一句說話係咩呢？佢話：『安哥，我有好多諗法㗎，希望到時你可以接受！』幾特別喎，咁樣同個前輩講嘢！佢好勤力，佢驚佢嘅諗法同我產生撞擊，我當時嘅回應係：『梗係啦，演員梗係要有諗法啦，我絕對會幫助你，你放心』」結果一起成就出精采的合作。
顧及子女感受故避談戀情，非「戀愛腦」但信有安排
近來有關於郭晉安的新聞，大多與戀情有關，他都明白大家為何如此關心：「我諗冇一個演員會話：『正呀！講我啲緋聞！』但一定有人關心你先追訪你，入行我已經知道係咁，都避無可避，做演員好似要剝晒衫被人睇到。」但他不想多講，主因是想顧及家人感受：「我唔想畀咁多人知，因為我背負嘅嘢係我嘅屋企人，我有對仔女。我唔係一個人，如果一個人無所謂，我作到天花龍鳳都得，但唔得，我要身教畀我嘅仔女，我要同屋企人交代，我唔想佢哋擔心。」
他坦言，以他現在的年紀，「戀愛」的優次確是排得很後：「我嘅人生好豐盛，你問我仲係咪戀愛腦？去追求呢樣嘢？我完全掂唔到，佢嘅排名排到好後。你問我係咪可以唔需要呢？又未必㗎喎。我相信緣份，我相信有一日我嘅神會為我安排，一定係我嘅神好愛我，佢唔想我一個人獨居，覺得我可以照顧另一半白頭到老。」他更表示，其實家人都很關心他的戀情：「我明好多人關心，我屋企人都有緊張嘅時候，成日提我：『你唔細㗎喇喎！』但我都相信會有好嘅嘢出現，係timing。唔好夾硬要求、夾硬營造出嚟。」
非刻意減產但認上市公司工作忙
郭晉安與胞姊一同創立保健、美容護膚品公司，公司更已經上市。外界都好奇安仔是否從此減產，專注公司業務？「冇呀，不過有選擇劇本、製作、角色，篩選落就不如唔做喇，哈哈！以前你唔做？諗下銀行戶口錢再講，而家可能好啲就唔使諗呢樣嘢。」
遇到好劇本，他仍然會投入演出，但他承認現在確多了事情要兼顧：「我好專心嘅，如果要拍劇就專心拍劇，我會同公司講呢幾個月要拍劇，唔好搞我。但有啲重要嘅會要開、公司有推廣我都會喺度。我又要拍社交媒體、要推廣產品，其實係忙呢啲，但唔會handle唔到。」
投身演藝竟非情願，但命運卻不斷拉他入行
訪問中安仔不經意講了一句話：「我唔想做呢行又被人拉咗去做。」好奇問到此話何解？原來背後有一個相當有趣的故事：「咁要講返我16歲，行行下街有星探問我拍唔拍廣告？就拍咗人生第一個廣告，係某大珠寶公司，同羅慧娟，你而家search都有㗎！我開始對自己個樣有懷疑：『你個樣都有人搵你拍嘢㗎咩？』仲有人話我似張國榮，我話：『唔係嘛？冇可能。』」
但拍過廣告後，他並非就此入行，還一度打退堂鼓！「有次見到邵氏電影公司招演員，我咪試下囉，又畀我考到入去！我完全冇諗過會拍戲。嗰時武打片已經沒落，拍青春電影，第一部就係同莫少聰拍嘅《錯體人》。有場係拍百幾個學生，休息時間食飯，我見到隔離個演員五十幾歲著住校服。我初初仲笑人，但後嚟個心寒一寒：『我到五十幾歲會唔會都係咁㗎？郭晉安，你都係唔好喇』就去做正行，做字體設計。」然而轉個頭，送貨期間又被另一名廣告公司老闆看中，又邀請他入行：「我明明都唔想做，老闆話有唱歌訓練，咁我就試下，入面仲有羅嘉良，就係咁入TVB，一路做做到而家。我都有諗過，我明明唔想做又走咗去做，有好多人外型好過我，但做一套就冇咗。」
如此一做已經40多年，回望過去，安仔覺得這個圈對他最大的改變是——成長：「如果我唔做娛樂圈，我都會係個好頑固、好自我嘅人。娛樂圈最大嘅得著係不停去破繭，唔同年代、唔同嘅遭遇令我重生，到今日都重塑緊自己。唔係個個人有呢啲機會，我都奇怪點解我會有，所以我只可以感恩。」由不情願到接受種種安排，卻發現走來的路卻是最適合：「我都好相信嚟緊我可以做到好多嘢。」他想起邵逸夫無綫電視時都是60歲，所以年齡絕不會是郭晉安的限制。
採訪：何德
場地：帝樂文娜公館
