鳳凰｜一號風球今日日間維持
專訪｜陳健安曾被質疑「發明星夢」決心拒聽身邊廢話 開心隨街被撩猜包剪揼：我發覺自己紅喇！
陳健安（On仔）自於C AllStar獨立發展後取得不錯成績，今年接連推出關於「時間」的歌曲，更將於下年開以「時間」為題的演唱會。對於這個主題，陳健安認為每人都應有屬於自己的步伐：「我遲咗人三年先大學畢業，呢三年我踢職業足球、追自己想追嘅嘢。啲人話『你發明星夢呀？做運動員冇前途㗎！』但我兩樣都做晒，身邊有好多廢話其實唔使聽嘅。」早前他於《墨魚遊戲2》因猜輸包剪揼成為熱話，他笑指這令他感受到「紅」的感覺：「我發覺自己紅喇！周街啲人唔使講嘢，就猜包剪揼，幾開心丫。」更歡迎大家隨時挑戰，他必定奉陪。
堅持追夢，懶理被指「發明星夢」
陳健安今年接連推出關於「時間」的歌曲，想法其實是由年頭的〈不遲不早〉開始：「年頭首〈不遲不早〉其實係講我人生。回顧返我成長階段，我遲咗人三年先大學畢業，呢三年我踢職業足球、追自己想追嘅嘢，又識咗啲好朋友。出呢首歌，係因為社會畀咗啲時間限制、『要出嚟搵錢』，有啲人可能因為咁焦慮、有壓力。（對我而言）三年唔係最緊要，最緊要係你做咗啲乜嘢，內容風景先最重要。」
他直指中學時期只有足球夢，引致成績下滑要重讀：「我中五repeat、中七自修，大學high dip再轉degree，其實嗰度已經三年。中五因為入咗港隊踢波所以成績開始下滑，中一仲係全班頭三，入咗港隊之後就上堂瞓覺，影響咗我之後成績。其實係追緊我嘅夢想，細細個第一個嘅夢想。」到了大學讀護理系，出來又棄當護士做歌手，一路走來，都曾被質疑：「阿媽有講過：『你真係去做歌手？唔做護士呀？』我心裏面都有個filter：『我決定咗㗎喇，你阻我唔到㗎』其實屋企人都好支持我，踢波又好唱歌又好。其實運動員同歌手，都唔係傳統家庭會支持你做嘅嘢。啲人話：『你發明星夢呀？做運動員冇前途㗎！』但我兩樣都做晒，身邊有好多廢話其實唔使聽嘅。」
最愛夾公仔減壓，家中充滿戰利品
今次演唱會以「時」作主題，陳健安已構思好如何帶觀眾遊歷：「〈不遲不早〉開咗今年討論遲早、快慢，關於時間嘅嘢。而『時的狀態』就係時態，英文入面嘅tense。今次呢個演唱會，大家跟住我嘅時間、我嘅節奏，帶大家遊歷呢樣嘢。」今次更將場地移師到戶外，深信感染力會更強：「今次係戶外show，室內觀眾會耐性多少少，但戶外就重視互動、氣氛，大家可能覺得時間過得好快，但原來都三個鐘。歌方面，例如唱『這宇宙』，你望住個宇宙，望住個月亮唱就好直接，感染力會強啲。」
問到他何時會覺得時間過得很快？他笑說：「覺得時間快呀……食雪糕嗰陣時，仲有食零食呀、夾公仔。（你很喜歡這些小玩意？）鍾意就去做囉，唔好因為身份問題唔去夾公仔！最多咪包實啲、戴口罩。我想做嗰啲嘢冇人阻止到我！我都唔太理其他人點睇。有人話：『男人老狗夾公仔，你送畀女仔呀？』唔係呀，我送畀自己，我夾得好開心。」他的家中滿布戰利品，也相當自豪。
談起時間，陳健安獨立發展不知不覺已經6年，他於當年推出的〈在錯誤的宇宙尋找愛〉，最近點擊率更過了一千萬：「呢首歌令好多人認識我，都有人因為個MV認識到呢首歌。每首歌都有佢想傳遞獨特嘅訊息，到而家都冇變。所以隔咗6年，第一首歌第一次過咗一千萬係好開心。係幸福嘅，自己鍾意嘅嘢人哋又鍾意，咁樣就最perfect，係令我繼續做落去嘅畫面。」
乘猜包剪揼之勢「爆紅」，樂意代馮允謙玩綜藝
早前他於《墨魚遊戲2》，因猜包剪揼狂輸而成為該集焦點，他笑指：「梗係內疚啦，點解咁廢……平時喺球場上都有猜。我好勝底嘅，我鍾意玩遊戲，但第一次輸得咁徹底，直頭想搵窿捐。你話一對一輸就算啦，但我有責任孭住啲隊員，其他隊員出都冇出過就死咗喇，幾慘。」但他卻開心自己因這個小遊戲而意外「爆紅」：「我發覺自己紅喇！周街啲人唔使講嘢，就猜包剪揼，歌迷、同行、同事都係，幾開心丫，咁簡單。」
陳健安個性貪玩，唱歌以外也絕對接受任何遊戲邀約：「其實綜藝一路都有玩，公司安排如果去玩都係搵我去。你有冇見阿Jay（馮允謙）去《墨魚遊戲》或者《Un腳大賽》？我係舉手，好鍾意玩綜藝！」樂意代馮允謙以至其他同事玩綜藝！
採訪：何德
Hair: @rachelsopuikiu
Makeup: @maggiekplee
Wardrobe : @mrporter @orlebarbrown @kapital @mrp
其他人也在看
郭柏妍被批演技差發文求饒望顧及感受 反再被網民指責：你機會比其他人多
郭柏妍（Rosita）為2020年香港小姐季軍，簽約TVB後備受力捧，入行短短幾年間已參與唔少劇集拍攝，包括劇集《青春不要臉》、《白色強人II》、《奪命提示》、《麻雀樂團》等等，2022年亦憑藉台慶劇集《下流上車族》演活「車芊芊」一角，躍升成為「飛躍進步女藝員」。不過，郭柏妍嘅演技就不時被網民批評未夠成熟，只懂眼碌碌演戲；近日，郭柏妍喺熱播劇《金式森林》中飾演「高靜」一角，與羅天宇有唔少對手戲，其眼碌碌表情及尖銳聲線再次被網民批評，令郭柏妍於社交平台發文求饒，但網民們就未有手下留情，反而繼續批評佢演得唔好。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
股神巴菲特宣布安靜退場 未來僅剩「感恩節信函」可一睹其幽默筆鋒
「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 今年底將卸任巴郡 (BRK.A) 執行長一職，結束長達數十年的投資生涯，並表示自己將「安靜退場」，不再撰寫年度股東信或公開發言，同時加速推進生前慈善捐贈計畫。鉅亨網 ・ 7 小時前
木村拓哉24歲長女木村心美戀情曝光！曾豪言指「男友要比爸爸帥」，情歸「國家級排球新星」小川智大
木村拓哉 24 歲長女木村心美戀愛了，男友就是現年 29 歲的「排球新星」水川智大，而且傳出二人已低調遠距離交往 2 年！這對小戀人被拍到的士上的親密互動，小川智大更於車站親吻木村心美的臉頰，讓戀情公開曝光！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
63歲吳鎮宇用樂悠咭搭巴士險被趕下車？帥氣幽默Keep Young魅力心態：鞋要穿到變黃才有型
吳鎮宇和樂悠咭有什麼關係？下月將迎來64歲生日的吳鎮宇，已經符合資格，可以享用樂悠咭的2元乘車優惠了。近日，他在用樂悠咭搭巴士，險被趕下車，被懷疑冒用「樂悠咭持有人」。吳鎮宇以一貫幽默分享趣事：「我天生如此。」Yahoo Style HK ・ 6 小時前
專訪｜容祖兒稱自己演戲業餘 慘「被唱歌耽誤」配音事業 入行26年從未想過退休
容祖兒（Joey）最近與黃子華再度合作，為動畫《優獸大都會2》配音，原來不知不覺，與上一集已事隔9年。在「子華神」面前Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
新聞女王2︳炎明熹離巢 主題曲由41歲「新人」呂喬恩主唱 身材同資歷同樣有料
TVB重頭劇《新聞女王2》今晚電視首播，佘詩曼演嘅Man姐文慧心點樣霸氣拆局勢成焦點，而劇集主題曲由邊個主唱都係討論話題Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
楊茜堯愛女小珍珠親畫生日卡贈姨媽 楊卓娜：佢阿媽見到都妒忌
11月壽星楊卓娜獲家人為她慶祝生日，她分享由楊茜堯（前名：楊怡）女兒「小珍珠」為她親手畫的生日卡，並為今年收過令她最開心的禮物。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
兩警及退休漢涉冒充國安警詐騙 官應控辯聯合申請 將永久擱置聆訊轉非公開
兩男警及一退休漢被指冒認警方國安處人員騙款，案件原定周一（10 日）開審，兩被告申請「永久擱置聆訊」，而控辯稱基於內容或涉國安，聯合申請將聆訊改為閉門。控方強調，待事情處理好，「法官隨時轉返做公開都係無問題嘅」。法庭線 ・ 22 小時前
古天樂越南Sell港產片被圍 洪金寶搣甩輪椅精神好
【on.cc東網專訊】藝人古天樂、洪金寶日前到越南胡志明市參與「香港電影巡禮」越南站開幕式，古天樂由落機一刻，到踏上開幕禮紅地氈，都被大批女粉絲簇擁，極之受歡迎！於紅地氈上，老、中、青女粉絲一齊追星，古仔可謂「殺盡」不同年齡層，其中有一位女仕成功跟古仔握手，更開東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
立法會選舉︱江旻憓參選旅遊界 發文公布候選人編號 一度將界別寫成「選舉委員會界別」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉將於 12 月 7 日舉行，候選人資格審查委員會今日確認所有 161 名參選人均符合「擁護《基本法》」及「效忠香港特區」的法定要求。奧運女子重劍金牌得主江旻憓報名競逐旅遊界議席，成功獲確認提名有效。不過，她其後在社交平台發文公布候選人編號時，誤把所屬界別寫成「選舉委員會界別」，貼文上載約一小時後便被刪除，再重新發布更正版。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
郭書瑤錯過航班豪華艙變搭廉航 追星追到新加坡
【on.cc東網專訊】有「童顏巨乳」之稱的台灣女星郭書瑤（瑤瑤）近日跟演員好友鍾瑤齊到新加坡吃喝玩樂，瑤瑤昨日（9日）將旅行片段放上網，旅程未開始已出狀況，友人因抓錯的士時間而錯過航班，因此由豪華艙降格成坐廉航，難得瑤瑤毫不介意還畀讚，認真老友，她們在當地看了G東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
59歲李若彤「脖子凹陷」真相曝光！每天健身5小時體脂15% 霸氣回嗆：那是青筋不是皺紋
「姑姑」李若彤又因狀態登上熱搜！近日她在社群平台分享健身影片，身穿運動背心大秀緊實線條，卻因頸部明顯的縱向肌肉引發討論。有網友擔心「太瘦會顯老」，她隨即在留言區霸氣回覆：「那是青筋，不是皺紋！」一句話化解爭議，也展現她一貫的率真自信。姊妹淘 ・ 22 小時前
朴寶劍送驚喜演出！楊紫瓊將擔任《MAMA》頒獎嘉賓
【on.cc東網專訊】韓國年度音樂盛事《2025 MAMA AWARDS》將於本月28及29日假啟德體育園主場館舉行，是《MAMA》相隔7年重臨香港，製作公司CJ ENM今早在首爾舉行記招，Mnet電視台營業部製作人李英柱驚喜宣布首位華裔金像影后楊紫瓊將以頒獎嘉東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
金管傳發數字綠債 設4幣種 相隔年半再登場 推動發行恒常化
港府致力推動代幣化債券發行恒常化，早於今年2月《財政預算案》時已預告，金管局正準備發行第三批代幣化債券，如今終於落地。彭博引消息報道，時隔逾一年半，港府計劃發行以美元、港元、歐羅和人民幣計價的數字綠色債券，最早可能已於昨日（10日）定價。信報財經新聞 ・ 10 小時前
鄭家純搭商務艙被酸！網嗆「就妳還在炫耀」：看看大谷翔平老婆 她高EQ神回化解
藝人鄭家純（雞排妹）向來敢言直率，2022年與日本丈夫Akira結婚後，生活多半保持低調。近日她在社群平台分享搭乘華航歐洲線商務艙的體驗，原本只是單純評價座位舒適度，卻意外被酸民批評「炫耀」，讓她親自回應，一來一往的互動也引發熱議。姊妹淘 ・ 19 小時前
結業潮2025｜韓國廚神白種元旗下「新村食堂」尖沙咀店開業不到一年火速退場
韓國廚神白種元旗下燒肉品牌「新村食堂」上年12月登陸香港，當時適逢《黑白大廚》節目爆紅，作為評審之一的白種元在香港人氣亦水漲船高，開幕初期曾掀起排隊熱潮，幾乎每晚都有數十人在門外排隊入座。豈料事隔不足一年就傳出結業消息，店員回覆媒體查詢時亦稱原址將改為另一韓燒品牌，預計年底重開。Yahoo Food ・ 1 天前