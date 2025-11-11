專訪｜陳健安曾被質疑「發明星夢」決心拒聽身邊廢話 開心隨街被撩猜包剪揼：我發覺自己紅喇！

陳健安（On仔）自於C AllStar獨立發展後取得不錯成績，今年接連推出關於「時間」的歌曲，更將於下年開以「時間」為題的演唱會。對於這個主題，陳健安認為每人都應有屬於自己的步伐：「我遲咗人三年先大學畢業，呢三年我踢職業足球、追自己想追嘅嘢。啲人話『你發明星夢呀？做運動員冇前途㗎！』但我兩樣都做晒，身邊有好多廢話其實唔使聽嘅。」早前他於《墨魚遊戲2》因猜輸包剪揼成為熱話，他笑指這令他感受到「紅」的感覺：「我發覺自己紅喇！周街啲人唔使講嘢，就猜包剪揼，幾開心丫。」更歡迎大家隨時挑戰，他必定奉陪。

陳健安將於下年開以「時的狀態」為題的演唱會。

堅持追夢，懶理被指「發明星夢」

陳健安今年接連推出關於「時間」的歌曲，想法其實是由年頭的〈不遲不早〉開始：「年頭首〈不遲不早〉其實係講我人生。回顧返我成長階段，我遲咗人三年先大學畢業，呢三年我踢職業足球、追自己想追嘅嘢，又識咗啲好朋友。出呢首歌，係因為社會畀咗啲時間限制、『要出嚟搵錢』，有啲人可能因為咁焦慮、有壓力。（對我而言）三年唔係最緊要，最緊要係你做咗啲乜嘢，內容風景先最重要。」

廣告 廣告

〈不遲不早〉是講他本人的人生。

他直指中學時期只有足球夢，引致成績下滑要重讀：「我中五repeat、中七自修，大學high dip再轉degree，其實嗰度已經三年。中五因為入咗港隊踢波所以成績開始下滑，中一仲係全班頭三，入咗港隊之後就上堂瞓覺，影響咗我之後成績。其實係追緊我嘅夢想，細細個第一個嘅夢想。」到了大學讀護理系，出來又棄當護士做歌手，一路走來，都曾被質疑：「阿媽有講過：『你真係去做歌手？唔做護士呀？』我心裏面都有個filter：『我決定咗㗎喇，你阻我唔到㗎』其實屋企人都好支持我，踢波又好唱歌又好。其實運動員同歌手，都唔係傳統家庭會支持你做嘅嘢。啲人話：『你發明星夢呀？做運動員冇前途㗎！』但我兩樣都做晒，身邊有好多廢話其實唔使聽嘅。」

當足球員也好，做歌手也好，都是他決心要實現的夢想。

最愛夾公仔減壓，家中充滿戰利品

今次演唱會以「時」作主題，陳健安已構思好如何帶觀眾遊歷：「〈不遲不早〉開咗今年討論遲早、快慢，關於時間嘅嘢。而『時的狀態』就係時態，英文入面嘅tense。今次呢個演唱會，大家跟住我嘅時間、我嘅節奏，帶大家遊歷呢樣嘢。」今次更將場地移師到戶外，深信感染力會更強：「今次係戶外show，室內觀眾會耐性多少少，但戶外就重視互動、氣氛，大家可能覺得時間過得好快，但原來都三個鐘。歌方面，例如唱『這宇宙』，你望住個宇宙，望住個月亮唱就好直接，感染力會強啲。」

他相信戶外騷感染力會更強。

問到他何時會覺得時間過得很快？他笑說：「覺得時間快呀……食雪糕嗰陣時，仲有食零食呀、夾公仔。（你很喜歡這些小玩意？）鍾意就去做囉，唔好因為身份問題唔去夾公仔！最多咪包實啲、戴口罩。我想做嗰啲嘢冇人阻止到我！我都唔太理其他人點睇。有人話：『男人老狗夾公仔，你送畀女仔呀？』唔係呀，我送畀自己，我夾得好開心。」他的家中滿布戰利品，也相當自豪。

近來他迷上夾公仔，家中滿布戰利品。

談起時間，陳健安獨立發展不知不覺已經6年，他於當年推出的〈在錯誤的宇宙尋找愛〉，最近點擊率更過了一千萬：「呢首歌令好多人認識我，都有人因為個MV認識到呢首歌。每首歌都有佢想傳遞獨特嘅訊息，到而家都冇變。所以隔咗6年，第一首歌第一次過咗一千萬係好開心。係幸福嘅，自己鍾意嘅嘢人哋又鍾意，咁樣就最perfect，係令我繼續做落去嘅畫面。」

〈在錯誤的宇宙尋找愛〉最近點擊率過了一千萬，是讓很多人認識到他的重要作品。

乘猜包剪揼之勢「爆紅」，樂意代馮允謙玩綜藝

早前他於《墨魚遊戲2》，因猜包剪揼狂輸而成為該集焦點，他笑指：「梗係內疚啦，點解咁廢……平時喺球場上都有猜。我好勝底嘅，我鍾意玩遊戲，但第一次輸得咁徹底，直頭想搵窿捐。你話一對一輸就算啦，但我有責任孭住啲隊員，其他隊員出都冇出過就死咗喇，幾慘。」但他卻開心自己因這個小遊戲而意外「爆紅」：「我發覺自己紅喇！周街啲人唔使講嘢，就猜包剪揼，歌迷、同行、同事都係，幾開心丫，咁簡單。」

他樂於因猜包剪揼而走紅！

陳健安個性貪玩，唱歌以外也絕對接受任何遊戲邀約：「其實綜藝一路都有玩，公司安排如果去玩都係搵我去。你有冇見阿Jay（馮允謙）去《墨魚遊戲》或者《Un腳大賽》？我係舉手，好鍾意玩綜藝！」樂意代馮允謙以至其他同事玩綜藝！

陳健安個性貪玩，唱歌以外也絕對接受任何遊戲邀約。

採訪：何德

Hair: @rachelsopuikiu

Makeup: @maggiekplee

Wardrobe : @mrporter @orlebarbrown @kapital @mrp