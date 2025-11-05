雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
專訪｜陳曉華 「認愛」郭晉安分享夫妻模式 30歲後不再日日喊：大不了咪返去讀書！冇嘢輸㗎！
由郭晉安、陳曉華（Hera）主演的劇集《金式森林》，劇情進入白熱化階段，陳曉華與郭晉安為演活一對夫妻，有非常深入的交流，陳曉華更「認愛」郭晉安：「我哋好close，佢亦都令我好安心。 我都問得好深入㗎，所以我哋探討嘅係人生，唔係無聊嘅話題。而家提起方仰天同林澄嘅故事，我都有想喊嘅感覺，始終呢個係自己經歷。」7年的演員生涯叫她急速成長，如今穩坐女主角之位，今年也正式踏入30歲，最大轉變是心態：「我以前係個成日喊嘅人，日日喊、成日都唔開心，想人哋對我好、想有愛。我而家覺得係充滿愛，心態上好大轉變，係今年突然變咗，不了咪返去讀書！冇嘢輸㗎！」
與郭晉安「夫妻模式」著重溝通，傾深入話題探討人生
《金式森林》中，方仰天與林澄的忘年戀成為話題，對於演繹此角，陳曉華這樣形容角色的「黑化」，「我唔會用黑化形容，林澄嘅後期係要：『我唔好過，你哋都唔會好過！』 佢要同年紀好大嘅男人一齊，佢本身為呢段愛情忍讓，但後來有人話畀佢知根本唔值得咁樣付出，佢會有種破碎嘅感覺。我當初設計嘅演繹同而家好唔同，我本來諗住好有氣場，好似阿佘（佘詩曼）行出嚟已經嚇走晒啲人，但原來唔係咁。到後來我選擇用破碎啲嘅感覺去演，甚至係一個癲婆嘅狀態。」
陳曉華「認愛」郭晉安，源自與她與安仔每一刻都著重交流，更變成獨特的夫妻模式
：「我每次拍完都問佢：『我做成點？』佢有時會畀啲意見我，我就話：『好呀，我聽日會做得更加好！』所以每日我都會進步。而且我覺得我哋個夫妻模式就係咁，有一個人負責分享，有一個人負責聽。安哥係個好冷靜嘅人，我係一個好跳躍嘅人，令我好放心講任何嘢。 呢個交流令我哋好close，佢亦都令我好安心。 我都問得好深入㗎，所以我哋探討嘅係人生，唔係無聊話題，會傾啲比較deep嘅嘢，例如佢作為爸爸對仔女嘅睇法。」而她的「愛上」對方，也是出於真心：「冇錯，一定係，如果唔係佢就唔會咁傷心。甚至而家提起方仰天同林澄嘅故事，我都有想喊嘅感覺，始終呢個係自己經歷。」
拍《異空感應》沉迷「忘我」拒抽離角色
陳曉華表示，當她是林澄時會全心投入去愛方仰天，但結束之後，她也會跟角色告別。不過她亦曾抽離不到角色，致心理不健康：「之前拍《異空感應》，我曾經有段時間抽離唔到。角色比較陰沉，所以我睇嘅世界全部係黑白色，有兩個月時間我好憎呢個世界，任何人都唔相信。我就同我嘅演戲老師講，佢話：『其實係你唔想走出嚟，咩叫太入戲丫？你一定有能力走出嚟。』係我覺得呢個狀態幾開心，可以沉迷喺呢個世界，好希望進入忘我，係我唔願意自己走出嚟。其實只要唔諗佢，一秒就走到出嚟，好簡單。」
入行曾被評黐脷筋：我自己睇都覺得好核突
陳曉華港姐出身繼而投身演員行列，雖然很快已有機會拍劇，但都曾被網民批評「黐脷筋」，被踩演技不佳：「我自己睇都覺得好核突嘅時候，都明白大家點解會有咁嘅comment。嗰時真係好新囉，冇辦法，要經驗，我嘅成長都係必須。要面對呢啲comment要有強大嘅心，如果被佢擊敗咗就冇得向前行。而唔係係咁反駁：『我唔係嘅！』因為反駁嚟都冇用。」
她有細心思考過網民的批評，現在回想，都有某程度上的認同：「有啲comment話我黐脷筋，都要先訓練自己嘅心，要非常自信、非常強大，唔好理咁多。（覺得被屈？）哈哈！可能都有呢種感覺，的確我唔係講得好清楚，後嚟發現係我個心太急，好想快啲完成句說話，就𦧲埋一舊。而家講得清楚係因為知道自己想講乜嘢，而以前真係唔知自己想講乜嘢！」
不敢想視后獎：或者總有一日得呢？
《金式森林》成績好，令外界開始有視后的呼聲，陳曉華立即笑言：「我想收穫一個最佳劇集！因為大家對我嘅讚揚，一定係編劇、監製、所有演員嘅功勞。大家覺得我演得好嗰幾場都係其他人去幫，如果唔係唔會有一個好睇嘅林澄。所以視后真係冇諗過，但係最佳劇集就想喇！我又好希望視帝可以畀安哥、羅子溢呢啲，咁就最理想！」
那自己真的有想過，終有一日會奪得視后嗎？「我唔諗喇，因為諗咗演戲就唔純粹。我係好想得到人嘅認同，當然呢個認同得到獎更好啦，但如果冇獎，得到大家嘅認同我都好開心。 現階段我只係好想做個實力派嘅演員，大家嘅認同，獎項就隨緣，係bonus，唔得就下年再努力，或者總有一日得呢？ 」相信時間會證明實力。
曾完全零工作更懂珍惜，以前「日日喊」30歲後完全放開
選港姐後很快就得到主角角色，「星途順利」是不少人對陳曉華的印象，但她卻透露自己原來曾有一年完全零工作：「其實我有一年冇做過嘢，拍完《異搜店》之後，諗住返去讀書。大家淨係留意到咁快畀你做女主角，係嘅，但我都過咗一段唔識珍惜嘅時間。後來經歷咗冇工作，學識珍惜，珍惜到我身體負荷唔到我都撐落去，因為可能係最後一套！有一年冇做嘢，但都有一年無間斷做嘢，連幾個鐘休息時間都冇！見住條生命線冇咗喇，feel到自己身體弱到不得了。嗰啲經歷都好珍貴，冇咩人可以咁樣磨練自己。」
今年陳曉華踏入30歲，問到她覺得有甚麼轉變嗎？她想了想，表示自己今年的轉變非常大：「我以前係個成日喊嘅人，日日喊、成日都唔開心，我都唔知點解，我懷疑係純粹敏感，個人好高敏。好偏激、成日都好難過，想人哋對我好、想有愛，我而家覺得係充滿愛，心態上好大轉變，係今年突然變咗，大不了咪返去讀書！冇嘢輸㗎！」她表示如今不再負能量，所以接下來會更多拍片，鼓勵人走出烏雲，成為拍劇以外發揮影響力的好方法。
採訪：何德
服裝: Harvey Nichols
化妝: Yanki
髮型: Oscar @HoLA il colpo Hair & Pets
場地: The Luxe Manor
