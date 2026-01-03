專訪｜龔慈恩《新聞女王2》爭女配 自揭個性欠自信 大讚女兒林愷鈴比自己更叻：我為佢好自豪

宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
龔慈恩活躍影視界超過42年，由可愛的「公仔」變成成熟的「龔姐」，來到今年因演《新聞女王2》、《金式森林》再獲注目，與佘詩曼一場「一鏡到底」戲更贏盡掌聲，獲最佳女配角呼聲甚高：「當然我partner阿佘佢一直幫助咗我好多，加上後面SNK嘅同事，加上後期、配樂，所以嗰場戲大家印象好深。」無論得獎與否，龔姐都十分感激觀眾投以一票，更自揭是個欠自信的人：「當然我要非常多謝投我嘅朋友同觀眾，多謝你哋鍾意我，多謝你哋畀我自信繼續行落去。我本身唔係個自信心好強嘅人，所以需要你哋嘅支持！」她更揚言太熱愛演戲，從未打算言休：「你睇下修哥（胡楓），不停咁行，其實好開心！」
《新聞女王2》方太由被討厭到受喜愛
《新聞女王》中方太一角，來到《新聞女王2》卻有所變化，更有深度。龔慈恩笑指：「我記得第二輯嘅初期好多粉絲都話：『好憎你呀方太！你咁樣對Man姐！』有啲咁嘅反應，一直慢慢慢慢，監製同編劇好好，畀咗方太一個靈魂，有血有肉，點解佢會係個咁樣嘅人、好利害主義嘅人，但其實佢先係最感性嘅人，係畀返個生命佢。」當然一場10分鐘的一鏡到底剖白戲，更讓觀眾拍爛手掌：「當然我partner阿佘（佘詩曼）佢一直幫助咗我好多，加上後面SNK嘅同事，真係好似一個office嘅人，做緊嘢速度、節奏同辦公嘅態度，加上後期、配樂，所以嗰場戲大家印象好深。」
對於今年《新聞女王2》、《金式森林》都有好成績，她都直認今年是非常努力的一年：「我一直都努力。其實做演員比較被動，有時會遇到好嘅劇本、好嘅劇組就開心，因為始終演員只係劇組裏面其中一環，每一環都好重要，如果每一環都幫你加分，就好幸運。」對於演所謂的反派，她反而更用心研究：「我記得我以前做過觀音，又做過好多被人蝦嘅女人，突然有《雪花神劍》，都係個反差大嘅女魔頭。一個好嘅劇本，就畀到個原因佢點解會變化，我諗呢樣嘢係重要。」
為突破瓶頸到處闖，零下四十度拍攝都不覺苦
回想當年，龔慈恩出道不久已任女主角，但她很快就發現到所謂的「樽頸位」：「其實個樽頸位點樣發生，就係一個設定咗嘅環境好耐冇改變。如果有努力進修，或者跳出個框框做其他嘢，其實就唔覺得有個瓶頸位。好彩我去到大陸、台灣、馬來西亞、新加坡甚至加拿大，遇到好多唔同嘅製作單位、拍攝做法，因為我不停都係學習。」
龔姐說起來輕鬆，但其實那些拍攝經歷絕不容易挺過！「冰天雪地嘅地方，零下三、四十度，三、四十年前條件冇而家咁好，台灣製作團隊係畀一啲布靴，踩落雪地度，唔好講由朝到晚，15分鐘成對布靴濕曬。用啲膠袋保鮮紙一層一層咁包落去，先著到對靴，裡面都結晒冰。」又試過在非常荒蕪的地方拍攝：「山上面漆黑一片，我哋30幾人要手拉手落山，呢啲經驗都係好好、好開心，大家一齊唱歌。你可以話好危險、好恐怖喎，我就覺得好過癮！其實大部分人都唔係覺得自己好辛苦，只不過少少埋怨、哦下，其實大家都好開心！」
大讚女兒林愷鈴比自己更叻：我為佢好自豪
無獨有偶，女兒林愷鈴都投身演藝，盡得媽媽真傳，是如今樂壇、影壇漸獨當一面的新人。提起寶貝女，龔慈恩不忘大讚：「佢比我叻好多，真係好叻，佢比我厲害就係佢有創作力。 佢鍾意寫嘢，又鍾意寫歌、寫詩。佢有更多機會做唔同嘅嘢，佢唱埋歌，做創作性嘅嘢，佢都真係幾辛苦，講真！」而女兒也遺傳了她堅毅的性格：「佢都同我一樣，我都唔覺得佢會覺得辛苦，係得鍾意同唔鍾意！遇啱好好嘅劇組同角色，幾辛苦佢都唔覺係辛苦，仍然好開心，佢嘅性格都同我一樣。」
現在兩母女事業相同、興趣相同，都有更多共同話題：「單係演戲呢樣嘢，大家會一齊睇戲，或者碰到有啲嘢會一齊傾，但其實佢真係比我叻好多。（比起她以前有進步嗎？）成長同進步都有，一齊發生，呢樣嘢好感恩。佢自信強咗，能力都強咗，我為佢好自豪！」
多謝觀眾支持，鼓勵欠自信的自己
曾經有段時間，龔慈恩減產專心照顧子女，但近年就越來越多產：「因為小朋友大咗，我需要畀返啲空間佢哋，我都要搵自己嘅嘢，咁先互相畀到空間大家，同埋一齊成長。雖然年紀大，但呢度（腦袋）都要繼續成長，令我唔會脫節，唔會只活喺自己世界裏面。應該係要keep住工作，你睇下修哥（胡楓），不停咁行，其實好開心！」從未打算言休。
對於今屆最佳女配角呼聲甚高，她謙稱：「當然我要非常多謝投我嘅朋友同觀眾，多謝你哋鍾意我，多謝你哋畀我自信繼續行落去。一個演員嘅自信好重要，我本身唔係個自信心好強嘅人，所以需要你哋嘅支持。」原來欠自信，一直是龔姐的缺點：「缺少自信心，呢個係唔好㗎！當你自信心夠，同人溝通會舒服好多，都係學習嘅過程。冇自信都係啲好突然嘅moment，我會檢討點解冇咁好，下一次點樣做好啲、有自信啲。」多得大家給予信心，讓她更有動力地演更多好角色！
採訪：何德
服裝：agnès b.
