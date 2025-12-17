專訪｜Gin Lee李幸倪曾兩度想退出樂壇 剖白將戀情低調原因：尊重對方

Gin Lee李幸倪，在2025年有一個更不同的面貌。首先她擔任《全民造星VI》導師，獲大讚溫柔又活潑，告別一直「悶」的刻板印象：「都係我嚟㗎，但之前冇一個平台可以畀大家見到，而家真人騷嘛，同埋我勇敢咗，敢言咗。」其實不單是今年，Gin Lee坦言，一路走來的路雖不平坦——兩度打算退出樂壇回鄉、不停自我打擊，但每一次都帶來不同的風景。她亦分享到自己因性格使然，而刻意要將做過的善事、幫助過的人，甚至戀情關係都保持低調的原因。

Gin Lee李幸倪的音樂路並不平坦，更曾兩度想退出樂壇！

海報性感造型獲讚，Gin：我嘅底線就係靚！

Gin Lee將於2026年迎來第二個紅館演唱會，相隔八年，明年再在紅館開Show，兩場演唱會的所有門票收益，在扣除成本後，會捐給火災後的救助工作。對於第二次登上香港歌手的殿堂，Gin Lee終於能感到自如：「第一次開紅館其實緊張好多，你唔知發生咩事，第一次著十公斤嘅衫，重到行唔到、第一次quick change……嗰時諗完成到已經好叻。第二次再開，心態上唔同咗，所以我覺得我更ready，已經唔係『應付』，而係諗點樣更好睇啲。」

早前她的演唱會海報一出，「性感」是坊間最直接的反應！

然而人未到，讚美先到，早前她的演唱會海報一出，「性感」是坊間最直接的反應！「我其實完全冇諗『我要sexy』呢啲諗法，唔知點解要做重要事情嘅時候，『sexy』就會跑出。造型師搵到套咁嘅衫，同事又覺得好正，好啦咁我試下。我見到大家咁興奮，咁掂啦！仲要全部係女同事。確實影出嚟係好靚，咁就ok。啲人問我有冇底線，我話我嘅底線就係靚，哈哈！」至於嘉賓方面，她就直指大家的踴躍度，會大大增加嘉賓出現的機會：「因為而家得兩場，如果再加場，請嘉賓嘅機會就大啲喇！因為得兩場，所以想把握機會唱多啲歌，多啲場就可以多啲唔同變化。所以大家識做啦。」

《全民造星VI》告別刻板形象，變得勇敢敢言

從前的Gin Lee絕對是個完美主義者，但卻因為對自己太苛刻，造成心理的不健康：「我以前覺得我有個目標，我就做做做，做唔到就係我唔啱！而家我kind of放低咗，原來90分係對當刻嘅你最好，當下盡力、用心做到最好就夠。」而苛刻程度，是去到日日都批判自己：「日日都對自己好harsh！十年前嘅我會覺得，好用力就會得到我想得到嘅嘢。我講嘢唔叻，簡單到做完一個訪問都覺得：『頭先咁樣講真係好渣！真係唔得！』係內耗得好緊要。我而家都好『甩咳』，但唔緊要，我係（專職）唱歌㗎嘛，真心講就得！」

由於是個完美主義者，曾令她對自己太苛刻。

近月她因為擔任《全民造星VI》，告別了刻板形象，又獲大讚可愛、溫柔：「都係我嚟㗎，但之前冇一個平台可以畀大家見到，而家真人騷嘛，同埋我個角色唔係歌手，更加係朋友、媽媽、導師，又會唔同。呢大半年時間我都學咗好多嘢，同埋我勇敢咗，敢言咗，以前諗3次先會講出口，而家就知要相信自己嘅judgement。」

她因為擔任《全民造星VI》，告別了刻板形象。

兩度打算放棄做歌手，戶口只剩一千元想索性回鄉

Gin Lee來自馬來西亞，2010年隻身來到香港追夢。走到現在，她自己都認同事業路途絕不平坦，年間更兩度打算放棄做歌手，回到馬來西亞。「兩次我係差啲要放棄，要返去。第一次係啱啱出道三年，完咗第一份約，未有公司簽我，個等待好漫長，生活又成問題，你留喺度嘅條件都冇呀！點樣追夢呢？銀行得返一千蚊，不如買張機票返去啦。」

她曾兩度打算放棄做歌手。

第一次是很實質的經濟問題，去到第二次，則是心態上的十字路口：「第二次係差唔多COVID嘅時間，去到樽頸位，覺得自己冇乜成長，心裏面覺得好例牌、冇新衝擊冇學習，仲有冇人想睇（我）呀？ 。我企喺十字路口，要點樣繼續？定係唔玩喇？」思前想後，最終還是決定留下。但既然要留下，她就要作出改變，所以她將一切都換走：「大家見到我呢幾年變化，就係下定決心要改變，如果唔係都冇意思。我做嘅嘢要有意義。換公司、換造型、換團隊，所有嘢都一次過洗牌，就係為咗見到唔同嘅風景。」

她下定決心要改變，結果也很理想

低調行善走50個school tour又幫人出歌

其實Gin Lee今年曾與一位素人Rio合唱出歌〈無彩色〉，更專程練日文，又花自己的資源。但這件事沒太多人知道，非常低調：「其實我就係咁嘅人，我鍾意做有意義嘅嘢、成就別人。我係天主教徒，《聖經》話你左手做嘅嘢，唔好畀右手知道，我會做好多嘢，但唔需要話畀全世界知，幫到佢就得。」

之前她怕公開做善事會被指「抽水」，但最近想法卻有改變。

但最近她這個刻意低調的想法，有點改變：「我一路係咁諗，直到有朋友同我講：『因為你係個公眾人物，你講出嚟可以影響更多人』， 咁我就跨越個心理關口，冇咁覺得自己抽水。首先要出於真心，同埋追夢係會被看見。我上年做超過50間school tour，其實好攰，但只要做到我都會做，因為而家年青人（生活）唔簡單。」

出於尊重而保護朋友、男朋友關係

至於戀情，外間一直只留在好奇階段，這也是Gin Lee的刻意保護：「其實我係好鍾意低調，生於呢個年代已經冇乜私隱，我好珍惜私隱，有啲嘢唔使全部公開。尤其係牽涉其他人嘅嘢，我都要尊重其他人，除非佢唔介意，咩關係都好，朋友又好、男朋友又好，可以攞出嚟講、攞出嚟笑。但唔係人人都想喺報紙見到自己嘅事情嘛，好多attention。我嘅壓力已經好大，唔會想將呢個壓力帶畀其他人。」

她出於尊重，而保護朋友、男朋友關係。

Gin Lee坦言，自己多年來都極度保護自己，所以與人有距離感：「我其實冇乜計算，好真誠，但因為知道自己係咁，所以就要保護自己，我唔可以見人就付出，如果唔係會傷害到自己。原來呢種保護機制令到我對人有隔膜，我好多嘢都好驚。追溯返，係因為我一個女仔嚟陌生嘅地方，淨係有你自己，屋企人又唔喺身邊，冇人會保護你，所以要保護自己，我唔敢識新朋友。」但過了今年，她又改變了一點：「我而家學識放鬆咗，拉近咗同人嘅距離，尤其經歷《全民造星》之後。」走近一點的Gin Lee，變得更立體又有更多面向，相信在紅館台上，觀眾將會看得更悅目而清晰！

相信在紅館台上，觀眾將會看得更悅目而清晰的Gin Lee。

