專訪｜JACE感激林家謙當初願與「黃毛丫頭」合作 自認I人超軟弱超廢容易喊
JACE陳凱詠兩年前自立門戶，到出年終於首登「歌手殿堂」紅館，開農曆年檔又史上首設企位，十足個性一樣反傳統。然而鏡頭前永遠精力過盛的她，卻表示自己私下是個「超軟弱」的I人：「好軟弱！我覺得所有嘅強都係工作時出嚟，一唔工作我係超軟弱、超廢、好weak。睇個戲又可以喊，攤攤下又可以瞓著，一擗嘢！」至於演唱會嘉賓雖仍保持神秘，但提起歌迷敲碗的林家謙，JACE只有感激：「我一定好多謝林家謙，當初大家互不相識，我係一個黃毛丫頭！冇〈隔離〉合唱版又唔會令〈隔離〉同我依家咁多人識。」但可以保證的是，今次個唱一定會炸爆紅館，感受到她120分的落力表演。
農曆新年檔反傳統呼籲著綠色
由入紙一刻，到成功獲批，至今終於公售，連一向隨性的JACE都表示：「我好後知後覺，我意識唔到咩叫兩場，咩叫賣飛嘅壓力，我淨係諗個表演，見到身邊嘅人有壓力我開始就明，原來呢件事係值得有壓力嘅事！我先開始擔憂。而家唔到我唔諗，因為太近，三個月！冇得嬉皮笑臉話到時睇下點，無論如何都要處理好佢。但無論幾大壓力都好，當我諗返個表演，我就會開心同投入到、處理到個壓力。」
新年是老一輩藝人最愛檔期，但今次賀年的卻變了JACE，她笑指：「身邊人講：『你咁嘅style，你玩農曆新年？』我就覺得有趣。例如大家係紅色衫拜年，我就叫大家著綠色，會唔會我呢個generation嘅artist，會令農曆新年有新嘅感覺？從此有個新嘅新年活動？」
創紅館企位先河：試下又唔會死嘅
JACE憶起，自己兒時的紅館回憶是2004年的許冠傑演唱會：「我記得有個道具，係喺櫈底拎咗個紙船出嚟，嗰個小朋友嘅我坐喺山頂見到，哇！勁多隻紙船，歌手行埋嚟，我阿爸仲叫我快啲衝落去影相。」
來到她自己，她也渴望帶給觀眾一個從未體驗過的感覺，就是在紅館內開企位：「一開始就想做一個不一樣嘅紅館，可唔可以有企位呀？因為我啲歌好彈，我睇騷又鍾意有企位。如果開到呢個先河，第時紅館又有啲好玩啲嘅嘢？樂隊、或者跳唱組合，之後又可以試下。呢個係值得嘗試，但都確係比想像中困難，因為冇人做過。但慶幸好多人夾手夾腳又做到呢件事。結果係點呢？就要靠買咗企位嘅觀眾話畀我知。」一試無妨，到終於達成心願：「係因為我貪玩，試下又唔會死嘅，哈哈！做之前冇諗有咩困難，做落先知死！」
自爆竟是I人私下超軟弱愛耍廢
大家眼中的JACE辦事能力驚人，好奇一問她的MBTI？她首先指：「我係一個J人，但我啲friend話：『搞錯呀唔好扮嘢啦，你一定P！』去旅行去玩咩我都冇所謂，得工作係J，私下係P到難以想像！」至於鏡頭前超級活潑、能量十足的她，原來亦有另一面：「我其實都I，我為咗工作真係好努力，哈哈！大家覺得我energy好高好E，都好極端。但我就畀自己喺呢種極端中游走。就好似我隻新碟咁，分咗兩part，每part都有七首歌加intro或interlude，即係八至十六首，集碟叫《Revolving》，即係旋轉。」當中一半是前衛型格，又有一半是情感向，如她本人一樣，但兩者都是JACE。
那非工作時的她，又是怎樣的？她直指：「好軟弱！我覺得所有嘅強都係工作時出嚟，一唔工作我係超軟弱、超廢、好weak。睇個戲又可以喊，攤攤下又可以瞓著，一擗嘢！（狀態）係休息、舒服，越嚟越珍惜佢，同明白佢嘅重要。以前細個好想自己強悍啲！但而家會珍惜軟弱，唔係佢我會冇力行落去，必須要休息同對自己溫柔少少。」
感激林家謙、Yan Ting沿路陪伴，預告將有合作？
能走到紅館，JACE有很多人要感謝，其中就是她的粉絲「二品官」：「二品官呢個字由2020年到而家，每次都覺得：『有你哋真係好』，佢哋就好似我嘅工作部門，宣傳、畀情緒價值，又好似一班朋友、親戚，無論情緒狀態幾亂，見到佢哋都會安心，因為真係唔係必然。好多時候我都唔鍾意自己、覺得自己唔值，點解呢班人都仲喺度嘅？就一時感觸起上嚟。」
演唱會嘉賓方面，雖然她仍要賣關子，但提到歌迷敲碗的林家謙，她卻只有感激：「我一定好多謝林家謙，當初大家互不相識，我係一個黃毛丫頭！做〈隔離〉個合唱，佢好用心去做，當然我好欣賞佢嘅音樂。冇〈隔離〉合唱版，又唔會令〈隔離〉同我依家咁多人識。好巧合，又變得好重要嘅人物，好多謝佢day one就想同我做啲嘢。」
至於另一個嘉賓熱門就是Yan Ting，之前對方在演唱會「英雄救美」成全城熱話，她指對方確是其路上極為重要的人：「YT喺環球認識，佢真係睇住我大，佢見過晒我任何情緒。我以前幫佢做助導，都未係歌手，到而家上紅館，佢都同我講：『OK呀，要上喇！』佢係一個音樂同事業上好重要嘅夥伴，我有啲咩唔識或者唔知點算，可以問佢。」那以上兩人，又會有機會合作新歌嗎？「我哋私底下成日話做㗎！呢兩年我非常專注於建構自己嘅東西、聲音、風格。開完個紅館係時候探索下其他角色。差唔多喇，可以邀請其他人！」
獨立歌手斥巨資拍MV：唔賺大錢都一樣好開心
JACE近年的快歌前衛之餘，玩味亦濃厚。不少網民也認為，為何不多做〈隔離〉、〈PTSD〉式情歌，事實上都更受歡迎……「如果（快歌）真係冇人想聽，淨係想聽〈PTSD〉，仲有冇做嘅需要呢？定係作為創作者，做到自己想做嘅嘢已經好開心啦？其實唔賺大錢都一樣好開心。」
事實上用心細看，JACE幾乎首首歌的MV都落足資源，絕不便宜：「以資源、錢計，我點都唔係最有錢嘅artist，去請最華麗嘅團隊。（做歌）我一定願意花，因為係我最想做嘅事。如果你感受到呢件事有心機嘅，我好幸運。所以我係幾幸福，一直以來嘅工作，都有觀眾去明、去理解。」
然而最後，她都不忘嘲諷一下自己的所謂「辛苦」：「我今日做完個活動有草蜢，佢哋40週年！我先話，我有咩辛苦呢？算吧啦你個𡃁妹，入咗行先六、七年，出嚟自己做兩年，真係漫漫長路。餘下落嚟唔單只係做歌手，係做一個人，點樣有更好嘅狀態、更好嘅自己，都係修煉。」
採訪：何德
Hair Stylist: Kenki Lau
Makeup Artist: Echo Makeup
Wardrobe: i.t.
