專訪｜Serrini期待有唱片公司約食飯「用錢掟我」 積極交友希望型男自動獻身

「陀地歌姬」Serrini（梁嘉茵）一向在樂壇中與別不同，形象、歌曲、個性也有種玩味，也予人非常貼地的感覺。在訪問過程中，知性的梁博士將唱K式新歌、演唱會、富豪飯局、婚姻、戀愛約會、性取向等題目，都大方而幽默地分享，是一場坦率又充滿趣味之旅程。
我只係一個半紅不黑嘅女星
由於Serrini曾自稱熱愛專訪，因而在數個月的安排後，得到這次機會。近月她推出了新歌〈掌心的女孩〉、〈無心傷人〉，演唱會《SITUATION》也火速售罄，所以與其說是宣傳，不如說她真的希望借個機會，跟大家分享內心世界。Serrini：「我鍾意做訪問因為我鍾意分享，我成日去大學分享，自己講一兩個鐘都冇問題，香港嘅生活返工放工已經好苦悶，所以呢啲訪問係做畀我朋友睇（解悶）。」
今次個唱取址新的場地TIDES，並非大場，她就指自己不喜歡太大的場地：「我要humble返自己，（開演唱會）都唔開太大個場，我只係一個半紅不黑嘅女星，腳踏實地。我唔係好想（開大場），我唔想有壓力係咁做宣傳，唔需要街邊嘅人一聽到我就要買飛啦，或者流芳百世，我未必想做一個好多人認識嘅品牌，但如果我開大場就要做，我都要同投資者交代。我成日講笑話如果開紅館，會得前面頭六行有人坐，好似神功戲咁！如果我好有錢我就可以咁做。而家咁我可以focus落個表演，唱出《SITUATION》想唱嘅嘢。」
陀地歌姬、騎呢小清新、唱作名媛
Serrini有一個非常有趣的稱號，叫「陀地歌姬」，自己特別愛取一些貼地又有趣的名字，反映著她的品味：「『陀地歌姬』係我嗰陣時要諗一個稱號畀自己，我係亂諗㗎！嗰啲『騎呢小清新』都係我諗㗎。『陀地』係我會諗點樣貼地囉，一個貼地嘅唱作人。同埋我亂寫自己係個名媛，一個唱作嘅名媛。」
Serrini是一位博士，專職文化研究，喜歡親自填詞：「我鍾意寫廣東歌詞，因為特別難，要押韻、高低音，寫普通話寫英文都未必有廣東話咁難。」談到歌曲與香港的關係，她卻未有想太深入：「同香港嘅關係……我係咪好香港？我又唔係專登要將自己當雞蛋仔或者蛋撻。（歌曲）好香港，可能係好廣東話。 」
期待被唱片公司用錢掟，想搞女星富豪飯局
Serrini是一位獨立歌手，這獨立、自主的形象深入民心，但她卻笑言，其實她可以被錢收買，開價6億。「大公司真係要畀多啲資源或者support我哋，先會考慮合作關係。如果你有啲好好嘅plan offer我，例如亞太區嘅global budget畀我嘅，或者我嚟緊四個演唱會都泵大個budget令到我好開心咁，我就覺得let's go，我完全係一個冇節制嘅女人。（攞啲錢掟你？）掟我啦！可以喎！」
她更因為一直都沒有唱片公司接觸，感到氣憤：「有時啲人話：『冇唱片公司簽你嘅？』係喎，做乜唔同我傾？連畀個price tag我都唔肯。我好期待有唱片公司同我接觸，起碼食下飯先，飯都唔食喎而家！哈哈！」然後她又忽發奇想，想大搞傳說中的富豪飯局：「我成日笑話，點解啲女星可以有富豪飯局？我哋email係可以開放報名。」
雖然她經常將「有錢」掛在口邊，連作品都有首〈有錢嘅女人〉，但她卻這樣去看「錢」：「我想做一個有錢嘅女人。最緊要自己快樂先，當你去到事業好成功，但有好多秘密要保護自己、身邊要防範所有嘅朋友、我屋企人只係有ownership嘅關係、唔知咩叫愛、唔知咩叫靈魂嘅伴侶，咁樣就非常之唔有錢。我係追求內心富有。」
演唱會海報著婚紗，憧憬又期待婚姻
演唱會《SITUATION》海報中，Serrini一個人穿起婚紗，在此她澄清並沒有太多喻意：「啲人以為我咁有傲氣，自己同自己結婚都得，你哋諗得太deep。其實係因為堆歌好似新人重新出發，咁新人要影咩相？就係新人相！但其實我著起婚紗唔似婚紗，著起龍袍唔似太子，我著起婚紗係似cosplay一個海浪，海上面嗰啲白色嘅泡。」
談起婚姻這課題，她即大笑指好喜歡講這種題目：「我好鍾意婚姻！我已經同咗個婚禮攝影師講，我每一次結婚都會搵你影相！哈哈！好憧憬好期待我靚唔靚。結婚係兩個人嘅事，將來唔知會唔會三個人、四個人，好難講。我啲朋友成日講，喺我係身上一絲都感受唔到婚姻嘅氣息，所以我著婚紗先好笑。我其實係個好古怪嘅人，婚姻未必所有人都要，大家最緊要have fun。我係一個『fun茵』。」
現正積極交友，朋友建議亂搞男女關係
她現時雖是單身，但對於戀愛，她積極投入，並分享了自己交友的趣事：「我啲朋友成日睇我交友狀態，知道我識做咩人，就會睇人哋LinkedIn，所有嘢做一個好comprehensive嘅research，就send咗個『NO！NO！』本身我就覺得食下飯都得嘅，之後覺得真係No。」
她認為，約會是一個了解自己的過程，但不時都碰釘：「好多人都好唔有趣，但我要dating多啲先更加了解自己，有時真係好嘥時間。同人哋date，唔知係我攞到好處，定係I'm a very smart woman，我做咗治療師，佢應該畀返錢我。反而有好多好優秀嘅女性，可惜性取向冇得揀，如果唔係我會做一個lesbian。」她那些有趣的朋友還有個大膽的想法：「關係係理解自己好重要嘅嘢，我啲friend成日講你可唔可以亂搞男女關係，因為咁係我了解自己嘅方法，我會努力。」
雖然跟朋友對愛情有天馬行空的憧憬，但因為太忙錄，所以最想都是有型男自動獻身：「好難講，我哋只係匿喺屋企睇書，我哋係得把口。我同我嘅朋友都期待自己喺屋企打機，但有一個八舊腹肌、190咁高嘅人，顧家、愛你、有情趣、有幽默感嘅男士去追求你。有呢啲不切實際嘅想法，係因為我好忙，人哋要自動獻身。但如果呢個人行到去我哋門口，我就會報警！」看來要追求到她，都並非容易。
