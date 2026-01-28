專訪｜Tiger邱傲然將首開個唱自爆會有《相對濕度》：呢個劇透會唔會太勁？

MIRROR「細佬」邱傲然（Tiger）最近漸漸起革命，繼主演音樂劇、帶來口碑劇《存酒人》之外，更即將首開個人演唱會。他大方自嘲：「冇諗過會有，同埋小弟得四首歌！」不過他仍樂於接受挑戰，更表示當中會有大量意想不到的cover歌：「《相對濕度》！呢個劇透會唔會太勁？我覺得呢首歌會幾好玩。呢首歌好party，改編玩會好正。」將會以大量驚喜衝擊觀眾！

Tiger邱傲然將首度開個唱。

首以個人身份唱兩個鐘，愛《相對濕度》夠party感

Tiger今次參與麥花臣音樂節，其中一夜就是個唱「Where It Begins」，亦是他首個個人演唱會！「一知道有呢壇嘢其實好驚喜，冇諗過會有，同埋小弟得四首歌！好難有呢啲機會，好幸運，又好幸福。因為得四首歌，有十幾首就要cover，要重新編過，其實係好大工程。冇想縮，但會驚，驚自己一個嘅壓力。」

廣告 廣告

個唱會有自己的歌曲之餘，亦有大量cover歌。

今次沒有其他兄弟傍住，雖然戰兢，但同樣是成長最好機會：「如果我哋完咗呢個concert，而大家又覺得台前幕後係順利成功，呢個就係會我音樂上面嘅一支強心針。原來我可以喺個台度，兩個鐘頂得住㗎喎，就係level up！但近期都有戰戰兢兢嘅心情，未係好實淨。」邀請Tiger劇透少許當晚會唱的曲目，得來的答案就令全場嘩然！「〈相對濕度〉！呢個劇透會唔會太勁？我覺得呢首歌會幾好玩。呢首歌好party，改編玩會好正。」他亦表示，當晚會以他最愛的樂隊形式表演：「結他走唔甩，同埋我想一隊band咁玩，而唔係歌手加樂手。」

Tiger將會以最愛的樂隊形式表演，並大玩驚喜歌《相對濕度》！

《存酒人》引迴響：偏偏揀到我，好幸福

早前Tiger主演的劇集《存酒人》引來迴響，被網民封為ViuTV近年最高質劇集，Tiger表示其實拍攝時已感受到，但到出來得到如此好評，更感到幸福：「好開心、好好彩先可以參與到《存酒人》呢個project，咁多個人，偏偏揀到我，好幸福，同埋台前幕後都好鍾意呢個project，大家都好有信心、好有滿足感，令人振奮！」

《存酒人》引來迴響，他感到非常幸福。

他更希望劇內的「市井酒吧」可以真實存在：「真係經歷咗『市井酒吧』呢件事，我內心深深希望呢間係一間真嘅酒吧，佢真係存在過。好犀利，電視劇可以畀到演員有咁嘅感覺。」雖然現實中都喜歡飲酒，但被問到想真的開酒吧嗎？他即耍手擰頭：「唔係咁易㗎！」

貼地生活常跟街坊打招呼，竟最常跟公司鬥氣

不少人都認為Tiger有種親和力，記者更笑稱他為「國民細佬」，他也不否認：「我好貼地，周不時喺大埔，都見到大家叫：『喂Tiger！』，好多街坊好似識咗好多年咁。自己舒服就得，人情味嚟嘅，都會落街食飯。（會自此執正出街？）都係T恤牛仔褲。」

Tiger表示經常跟街坊打招呼。

Tiger因爸爸關係，自細已喜歡充滿憤怒的搖滾樂，與他平和的性格有反差。問到他何時會感到憤怒？「我嘅憤怒會表達得比較佛系、頹廢啲。我會拚䠋：『一齊唔好改變囉！』，但我唔會鬧交。」那他最常鬥氣的對象是？「最常嘅鬥氣對象……公司囉。」靈魂內都仍會反叛。「我都想忠於自己鍾意做嘅嘢，唔想呢期興乜嘢，就整返首。而家最想做到真係一隊band，最熟悉同大家嘅記憶點都係呢樣嘢。」

入行8年越做越開心

不知不覺，原來Tiger隨MIRROR已入行第8年，他坦言最大的改變是更認清目標，更越做越開心：「我最開心嘅改變係搵到啲真係鍾意做嘅嘢，譬如彈結他、拍劇，原來都幾enjoy，呢樣係最緊要，搵唔到鍾意做嘅嘢，幾叻都會唔開心，開心先可以繼續做。（呢行入面越嚟越開心？）係，更加習慣喺呢個環境度工作。」

上年演過音樂劇，令他目標更明確。

過程中並非無失落時刻，但自上年起得到更多機會，就讓他更了解自己：「都係嗰啲啦，迷惘呀，但呢排目標比較明確啲，keep住有project做，開始搵到自己呢樣叻啲、嗰樣叻啲。都幾開心，由上年演唱會開始，每幾個月都有啲大型嘅project，小組演唱會呀、音樂劇呀、拍《存酒人》呀，個人keep住有動力繼續向前。」

入行8年，他坦言越做越開心，找到繼續做下去的動力。

採訪：何德

Manho Li @ Hair Culturemakeup

Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre

Stylist: J.C

Wardrobe: YSL, ITHK, Kenzo