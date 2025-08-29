夏日的心靈地圖｜專訪《拉闊音樂會》 林峯、鄧麗欣、張繼聰

在8月尾的夏夜，亞博Arena將化作一顆閃耀的音樂星球，迎來一顆夏之惑星。林峯、鄧麗欣與張繼聰首次聯袂登台，為樂迷獻上一場融合夏日熱情與星空浪漫的音樂盛宴，用歌聲訴說夏天的故事。炎炎夏日總是帶著無窮的生命力與情感溫度，談到炎熱的暑天，三人又有甚麼獨特的夏日回憶呢？

林峯：夏日的色彩

林峯談及夏天時，眼中閃爍著熱情的光芒：「夏天是色彩最鮮明的季節，陽光、海浪、藍天，總讓人覺得世界充滿無限可能。」他回憶起童年的暑假，聽著海浪聲赤腳奔跑在沙灘上，與朋友在海邊徹夜聊天直到天亮，那種無拘無束的自由感，讓他至今難忘。「夏日的奔放情懷是我想帶到舞台上的東西。」他透露，音樂會中他將挑戰節奏強烈的歌曲，搭配充滿能量的舞台表現，試圖重現夏日陽光下的心跳，讓觀眾彷彿置身於海邊的熱情派對。

鄧麗欣：夏夜的浪漫

鄧麗欣的夏天則充滿詩意：「暑天是浪漫的，尤其是夏夜，空氣中總會帶著一種魔力，抬頭看見滿天繁星，聽著蟬鳴，時間好像變得特別慢。」她分享了童年時與家人露營的記憶，躺在草地上數星星，那些溫暖的夏夜成為她心中永恆的寶藏。「『惑星．夏』的主題就像把這種夏夜的浪漫放大。」鄧麗欣透露在演出將演唱帶有夏夜氛圍的歌曲，營造星空下的沉浸式體驗。「我想讓各位聽到這些歌時，感覺像被夏夜微風輕輕包裹，找到屬於自己的感動。」

張繼聰：夏天的狂歡

張繼聰則以幽默與活力詮釋夏天：「夏天就是一個大派對。天氣熱得讓你想跳進海裡，開心到讓你想大聲歌唱！」他笑著回憶年少時的夏日冒險，曾在海灘舉辦即興燒烤派對，結果雪糕融化一地，還被浪花追著跑。「夏天的魅力在於它的隨性和瘋狂，甚麼事情都可以發生！」他希望將這種夏日的活力融入音樂會。「我希望現場像一個夏日派對，大家跟著我們一起笑、一起跳。」

從回憶到舞台

夏天不僅是三人的珍貴回憶，也成為他們創作與表演的靈感源泉。林峯表示夏天的熱情讓他更敢於釋放自我：「夏天的陽光總能點燃我的表演慾望。我會挑戰高能量的歌曲，甚至嘗試更誇張的舞台動作，把夏日的熱血感帶給觀眾。」鄧麗欣則認為夏夜的浪漫啟發了她在選曲上的巧思：「我選了一些能讓人聯想到夏夜的歌，比如有星空意象或輕柔節奏的曲子，希望觀眾能想起自己的夏日故事。」張繼聰強調夏天的「即興感」：「夏天給我一切皆有可能的感覺。我期待跟林峯和Stephy即興互動，可能有突然的歌單變化，讓觀眾感受到夏天的驚喜。」

永恆的夏日共鳴

對林峯、鄧麗欣與張繼聰來說，夏天不僅是一個季節，更是一種情感的載體。它承載了青春的奔放、浪漫的星空與無拘束的狂歡。他們的夏日回憶猶如一幅心靈地圖，指引著他們在舞台上化為音符與光芒。2025年8月30日晚上7時，亞博Arena將成為這顆「夏之惑星」的中心，邀請每一位樂迷帶著自己的夏日故事。讓我們一同沉浸在這場音樂盛宴，重溫夏日的心跳。