專訪｜李家超︰須處理業權歸一化始推租置計劃 任內未必不重推(江瓔庭報道)

【Now新聞台】行政長官李家超接受本台專訪，指沒有在施政報告重推租置計劃是因為業權問題，希望可以歸一化業權，又指未必不會在任內重推，可能會挑選一個屋邨嘗試調研。

行政長官李家超接受本台節目《大鳴大放》訪問，指為了協助不同階層的市民置業，推出不同政策，包括調整綠白表比例及增加白居二配額等，但一直盛傳重推的租置計劃就未有篇幅提及。

李家超解釋因為當局仍須就市民對計劃的需求程度及業權等再作研究。

行政長官李家超：「這39條屋邨只賣到85％，當然有些較好，達九成多，有些五成多，但沒一個是百分之百，要研究是甚麼阻力，導致不是比預期這麼供不應求。管理整幢大廈的業權，我認為要單一化、歸一化，如果你在這裡住，租或買，管理若分為兩制度會出現很多問題，例如有人會很重視樓齡多少，如果我再推出樓齡不適合租置計劃市場，又變得不太成功。」

被問到研究需時，是否本屆政府任內無法重推租置，李家超就這樣說。

李家超：「又未必，例如我們大致上知道不要太舊、哪些單位面積受歡迎，可能挑選一個屋邨嘗試調研住戶有多少人歡迎，業權有甚麼想法市民接受，所以急切性未必很急切，有必要性了解清楚，看計劃如何進一步優化。」

他又指，房屋政策要按部就班，目前首要的任務是協助已輪候上樓多時的市民，政府亦有推出綠置居等不同的置業方案，鼓勵居民上進上流。

