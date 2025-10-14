不斷更新｜累計 12 名議員宣布棄選立法會
專訪 ｜女神李芷晴自言是戀愛腦曾不懂拒絕 面對負評： 點解我要為不理解我的少數而不開心？
TVB早前播放的戀愛綜藝節目《女神配對計劃》令五位女神人氣急升，目前單身的女神李芷晴（Stephanie）曾經歷六次失戀，向來戀愛腦的Stephanie喜愛被粉紅泡泡包圍，以致沒察覺多年來一直都忽略了最重要的自己。李芷晴於《Yahoo娛樂圈》專訪中透露參加今次真人騷的轉變，當中談及與追求者林焌堯（Jacob）現時的關係，以及在愛情上的一些反思。
憧憬愛情的戀愛腦
求學路上有多個學科以供選擇，偏偏卻沒有戀愛這門學科，常被戀愛沖昏頭腦的李芷晴說：「平時沒甚麼機會上愛情課，今次這個節目真的學習到很多，就似一門戀愛課及人生課，突然間多了很多自我反思。」一直都是戀愛腦的Stephanie對愛情甚有憧憬，「很喜歡戀愛，被粉紅泡泡包圍的拍拖感覺。遇上愛情時，我便會衝過去，整個人很快便會投入進去。參加節目正正是抱着又會投入一段新的戀愛的心態，之後漸漸發現跟想像中有所不同，過程中會有各種Task，經歷時會去想自己過往為何會失敗。」作為戀愛腦的代表者，Stephanie指自己很容易會被一句說話、一份小禮物或小驚喜氹得很開心，「不需要太多花巧，我已經可以很開心，好易氹。但同時亦會很容易不開心、鑽牛角尖，不能自拔地轉進了不開心的漩渦之中，所以我在學習不要過於執著。既然你沒辦法控制所有事，你只可以改變自己。」
從黐身到學習獨處
A6的李芷晴自言曾拍拖六次，即代表失戀了六次，「如果成功的話，我就不用參加這個節目了。」她分享：「我的Love Language是Body Touch和Quality Time，我是很『黐身』，需要對方花很多時間陪伴我。我想大家會有時間去相處，不止是吃飯、看戲，然後各自回家，真的需要交流、傾偈，花時間專注在對方身上。」真人騷令Stephanie反思自己是否不夠獨立，以及不懂得去享受獨處的時光，「如果以前分手後，只要稍一有少許心動感覺，我便很快會投入新戀情內。到了現在，原來這一年沒有另一半也沒有問題，自己一個也不是想像中那麼嚇人。以前的我都是工作第一，放假便會陪另一半和家人，現在會花更多時間去經營朋友圈，在學習獨處上也有很大的進步。」
拒絕不合適
以前的李芷晴不懂得拒絕人，「在節目中，我學習了拒絕人。有些決定是一定要做，不合適便需要拒絕。愛情不是那個人條件有多好便會喜歡他，無論那個人的條件有多好，沒有愛情的感覺便沒辦法選擇。」節目剛開播的時候，Stephanie便拒絕了暗戀她多時的同事周嘉全，更因此被網民罵，不過她並沒有後悔過，「因為我跟他真的只是朋友。」節目尾段，Stephanie拒絕了Jacob並選擇繼續單身，「他比較內斂，我本身也很被動，對着他我算是很主動。直到去Party Room拍攝小短片才第一次交換電話，但也沒有很深入地傾談過。我們是否要向拍拖的方向進發呢？我覺得不是時候。現時私下跟Jacob仍有聯絡，是朋友。」對於有網民直斥Stephanie是拜金女，她無奈回應：「真的很無辜，我一開始選擇Jacob便被指是拜金才選他，我後來拒絕他的時候又被指是因為拜金才不選擇他。」至於將來會否公開戀情？她表示：「圈外人的話，公開的機會率較高，但我會考慮，希望是很穩定的狀態。我不會剛拍拖便告知全世界，不夠膽做這件事。當我認定了這個人，便會公開。」
愛自己吸引愛情
「我要吸引對方過來。」李芷晴說。拍攝節目令她學懂要先愛自己，「以前的我可能覺得有時會要求對方改變，但其實你改變不到任何人，卻可以改變自己的心意。我要做一個有自信、自己都喜歡的自己，便能吸引對方。以前拍拖時只會遷就對方，但越遷就對方，可能對方便越要你去遷就。當失去了自信，我也不喜歡這樣的自己，所以要Build Up一個自己都喜歡的自己，愛情是要吸引過來。」有網民認為Stephanie未能成功「出Pool」是因為不知道自己需要甚麼，她表示：「正正是我太知道自己需要甚麼，所以我才知道個在節目中找不到。我依然很憧憬愛情，雖然我在學習不再『戀愛腦』。我聽過一句說話，愛情不是那個人符不符合你List上的所有條件，然後你去選擇這個人。而是遇到那個人時，即使他沒中任何一項，但你仍然會知道那個人是與眾不同的。」
放開負評開心過活
人紅是非多，李芷晴自言真人騷令她人氣增加，同時亦因為備受關注而多了很多評論，「最初我會『沉』於負評之中，幸好身邊有很多朋友都會鼓勵我及為我平反。其實很多人都愛自己，為甚麼我要為那些不理解我的少數而不開心？」她續說：「這班人其實影響不到你。我會去想如何能令觀眾明白自己更多，當然有很多人會去了解你，但亦有很多人沒法理解你，我會尊重他們。有些人會表達得很激動，可能會用粗口或人身攻擊，你未必認同我的做法，但我沒覺得自己做錯。」
原來，李芷晴於參選港姐前曾想過參加新秀，「其實我很想試試唱歌，我很喜歡唱歌，但一直都沒甚麼機會，正計劃去學習唱歌，如果有天能有自己的歌就好了。」除了有個歌手夢，畢業於藝術系的Stephanie想重拾畫畫的興趣，「入行後少了畫畫，如有時間想Pick Up這事。」她又希望：「可以繼續做一個很開心的李芷晴，人生有很多事情都不需要太執著，放輕鬆去面對所有事便已經很好。」
場地：Black & White wedding venue（@bwstudiohk）
記者：梁樂欣
