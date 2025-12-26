專責小組已接觸133位宏福苑死者家屬 冀助度過哀傷期

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑5級大火發生1個月，至今造成161人死亡。為向災後喪親家屬提供支援，精神健康諮詢委員會的專責小組早前推出「守望．同行」計劃。委員會主席林正財指目前已接觸到133位死者的家屬，希望幫助他們度過哀傷時期。他強調有關計劃原定為期一年，但如有需要，相信可以繼續。

林正財今日(26日)接受電台訪問時指出，每個人面對大型災難及創傷會有不同哀傷的情緒，部分受影響人士要先處理最急切問題，包括親人殮葬事宜，適應新的居住環境等，未必即時需要心靈方面的支援，但當這些問題已差不多解決時，哀傷情緒便會隨即走出來，這些時候便會需要更多輔導服務。他強調，有關計劃原定為期一年，但如有需要，相信可以繼續。

廣告 廣告

至於「凝聚．同行」計劃亦已在20多個臨時居所提供服務，希望協助今次大火中，失去家園的居民，配對合適的社工或輔導員，一起渡過難關。林正財指受影響人士面對困擾會有許多方面，由於人數多，需求各有不同，處理上會較為複雜。但委員會都希望可以由專業人士跟他們接觸，盡量幫他們在人生路不熟的地方，更好適應。但由於這些都是臨時居所，非政府機構人員都希望盡量爭取在短時間內跟居民建立好關係及聯繫，日後有需要仍可以繼續提供支援。

林正財指計劃實施初期，會先由有經驗的專業人士，例如精神科護士和臨床心理學家去接觸居民，同時亦會加強對社工，義工等的培訓，希望更多人參與這類輔導及支援工作。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】