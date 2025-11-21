搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
尋人｜秀茂坪77歲老翁羅海星失蹤最後定位飛鵝山 搜索1日終尋回（更新）
警方今日（21日）呼籲市民提供一名在秀茂坪失蹤男子的消息。
77歲男子羅海星昨日（20日）上午在秀明道一個商場最後露面後便告失蹤，其家人同日向警方報案，表示其患有認知障礙症的七旬丈夫上午時外出後失去蹤影，其間老翁曾致電向她求助，但因未能清楚說出身處位置，情況令人擔心。老翁身上攜有「智蹤計劃」定位器，其家人遂向警方提供資料，顯示老翁疑位於順利邨利安道福德伯公廟附近飛鵝山山坡。
定位中斷救援難度大增
今日（21日）凌晨2時起，救援隊派員搜索，更出動飛行服務隊協助。惟抵達現場後，裝置疑因電量耗盡或被遺失，定位訊號隨即中斷，救援難度大增。直至凌晨4時，救援隊更一度擴大搜索範圍至附近山頭，政府飛行服務隊亦出動直升機到秀茂坪一帶搜索仍未有發現。至今日傍晚5時許傳來好消息，證實尋回老翁，他被發現時清醒。
警方呼籲提供消息
警方公布失蹤老翁資料，呼籲目擊市民提供線索。他身高約1.68米，體重約60公斤，瘦身材，長面型，黃皮膚及蓄短黑髮。他最後露面時身穿米色長袖外套、深藍色牛仔褲、黑色鞋，戴眼鏡、黑色帽及攜有一個米色環保。警方呼籲如任何人有該失蹤老翁的消息或曾見過他，請致電3661 0321，或電郵至rmpu-ke-2@police.gov.hk與東九龍總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。
「智蹤計劃」方便迅速掌握位置
「智蹤計劃」於2022年4月推出，由警方聯同社署及地區社福機構合作，向認知障礙症患者及弱能人士提供可連接智能電話的定位裝置，方便照顧者在其走失時迅速掌握位置，減低意外風險。
