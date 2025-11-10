HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
警方今日（10日）呼籲市民提供一名在上水失蹤男子的消息。65歲男子張潤宜昨日（9日）下午在暉明路一屋苑最後露面後便告失蹤，其家人遂向警方報案。他身高約1.75米，體重約55公斤，瘦身材，長面型，黃皮膚及蓄短黑地中海髮型。他最後露面時身穿灰色短袖上衣、深色長褲、藍色拖鞋及攜有一個藍色環保袋。
警方呼籲提供消息
警方呼籲如任何人有該失蹤老翁的消息或曾見過他，請致電3661 3113，或電郵至rmpu-ntn-1@police.gov.hk與新界北總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/尋人-粉嶺65歲老翁張潤宜離家後失蹤-家人擔心報警/616840?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
