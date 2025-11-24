尋人｜六旬婦何小連離開葵涌院舍後失蹤 自行返回住所無可疑(更新)

患有腦退化症的何小連離開葵涌院舍後便告失蹤。

【11月24日更新】該名女子昨日(23日)上午自行返回其住所。她沒有受傷，案件沒有可疑。

【11月23日更新】一名60歲女子何小連昨日上午離開其位於葵涌和宜合道的院舍後便告失蹤，其家人向警方報案求助。何小連身高約1.6米、體重約68公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短黑白髮，最後露面時身穿綠色外套、灰色長袖上衣、灰色長褲及粉紅色拖鞋。

家人在網上發表尋人啟事

警方呼籲，任何人如有何小連的消息或曾見過她，可致電3661 1176或5562 1342、電郵與新界南總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

何小連的家人亦在網上發表尋人啟事，指她患有腦退化症，當日因院舍大門鎖故障而步出門外，在行至和宜合道與青山公路交界後便失去蹤影。家人指，何小連當時身上沒有身份證明文件、電話、現金和食物，只穿著粉色Crocs鞋，憂慮在嚴寒天氣下「一定又餓又凍」，希望市民多加留意。

