尋人｜六旬婦何小連離開葵涌院舍後失蹤 自行返回住所無可疑(更新)
【11月24日更新】該名女子昨日(23日)上午自行返回其住所。她沒有受傷，案件沒有可疑。
【11月23日更新】一名60歲女子何小連昨日上午離開其位於葵涌和宜合道的院舍後便告失蹤，其家人向警方報案求助。何小連身高約1.6米、體重約68公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短黑白髮，最後露面時身穿綠色外套、灰色長袖上衣、灰色長褲及粉紅色拖鞋。
家人在網上發表尋人啟事
警方呼籲，任何人如有何小連的消息或曾見過她，可致電3661 1176或5562 1342、電郵與新界南總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。
何小連的家人亦在網上發表尋人啟事，指她患有腦退化症，當日因院舍大門鎖故障而步出門外，在行至和宜合道與青山公路交界後便失去蹤影。家人指，何小連當時身上沒有身份證明文件、電話、現金和食物，只穿著粉色Crocs鞋，憂慮在嚴寒天氣下「一定又餓又凍」，希望市民多加留意。
尋人｜64歲男子鄧仕鑾離開荃灣院舍後失蹤 院舍職員報警
警方今日(24日)呼籲市民提供一名在荃灣失蹤男子的消息。64歲男子鄧仕鑾於上周二(18日)上午離開其位於新村街的院舍後便告失蹤，院舍職員遂向警方報案。他身高約1.78米，瘦身材，長面型，黃皮膚，禿頭及兩側蓄短灰髮。他最後露面時身穿淺綠色短袖衫、黑色長褲及白色運動鞋，戴淺藍色口罩，並攜有一個黑色背囊。 警方呼籲提供am730 ・ 14 小時前
羅湖管制站偷運貓隻入境 56歲女遊客涉非法進口動物被捕
【on.cc東網專訊】香港海關昨日(23日)在羅湖管制站偵破一宗非法進口動物的案件，檢獲一隻懷疑非法進口貓，估計市值約2萬元。<br/> <br/>海關人員昨日在上述管制站入境大堂截查一名56歲抵港女旅客，經檢查後在其背包內檢獲一隻貓on.cc 東網 ・ 18 小時前
青馬大橋男子危站 警談判專家介入 8 小時事主突跳海 事發近一日半仍未尋回｜Yahoo
周六（22日）晚上 7 時許，一名 48 歲男子在青馬大橋危站，警方談判專家協助不果，經歷 8 小時後事主一躍而下墮海。警方及消防人員隨即展開搜救行動，惟至今（24日）仍未尋回事主。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
北上女子穿魚尾裙藏229條觀賞魚 羅湖過關遭深圳海關截獲
一名身穿鬆身魚尾裙的女子，近日由香港經羅湖管制站前往深圳時，被深圳海關關員揭發裙内藏有229條活生生的觀賞魚平鰭鰍科魚。am730 ・ 1 天前
港鐵尖東站內男子跌倒 頭傷清醒送院
【on.cc東網專訊】今日(23日)早上11時14分，一名姓林(73歲)男子於港鐵尖東站內，意外跌倒頭部受傷流血。職員見狀報案求助，救護車接報到場將清醒事主送院治理。警員經初步調查相信，事件沒有可疑，列作「有人意外受傷」處理。on.cc 東網 ・ 1 天前
醫管局非緊急放射科檢查將分三級收費 檢查前14日未付款會被取消(何潁之報道)
【Now新聞台】明年元旦起，醫管局非緊急放射科服務將按類別分為三級收費，例如磁力共振掃描每次收費五百元，若病人在檢查前14日未能付款，服務將被取消。 明年起病人在醫管局進行非緊急放射科檢查，將會按類別分為三級——基礎項目維持免費，進階及高端項目例如超聲波、磁力共振等，每次逐項收費250至500元。醫院管理局質素及安全總監黃立己：「希望病人為自己的醫療費用投入一個小部份，例如以放射服務為例，雖然病人可能已經要付費，但我們政府仍然在資助90%的費用，病人投入的部份只佔大約一成。」於急症室或住院期間完成的放射診斷屬緊急服務，將會維持免費。黃立己：「其實我們醫生看病人需不需要照掃描是看臨床情況，所以希望病人不要為了在急症室照掃描，就特意去急症室排隊看醫生。」新措施加入預繳安排病人完成預約服務後，醫管局程式會在限期前發出最多三次付款提醒，若檢查前14天仍未完成付款，服務便會被自動取消。新收費標準設過渡期，明年4月15日前的預約病人在檢查前完成付款，就不會被取消預約。醫管局呼籲病人及照顧者安裝醫管局程式HA Go，方便付款及管理預約。#要聞now.com 新聞 ・ 22 小時前
警旺角截可疑車檢毒品拘司機
【Now新聞台】警方清晨在旺角截查一輛可疑私家車，檢獲毒品，拘捕司機。 被捕男司機鎖上手銬，押到涉事私家車旁邊調查，緝毒犬亦到場協助蒐證。清晨5時許，警方在豉油街與砵蘭街交界截查一輛可疑私家車，在車內搜出多包懷疑毒品，當場拘捕司機。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
旺角洗衣街旅遊巴撞斃過路婆婆
【Now新聞台】一名婆婆下午在旺角洗衣街被一輛旅遊巴撞倒，當場死亡，司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。 警員用帳篷覆蓋死者遺體。涉事旅遊巴停在亞皆老街，59歲司機在車上協助調查，之後帶返警署。下午三時許，一輛旅遊巴沿旺角洗衣街行駛，去到近亞皆老街交界時，撞倒一名拖著一堆紙皮橫過馬路的79歲婆婆，她被捲入車底重傷昏迷，救護員到場，證實死亡，毋須送院。警方正調查意外原因。#要聞now.com 影音新聞 ・ 11 小時前
美國養一個細路年花34萬？麻省最貴嚇怕港人移民
美國育兒成本急升，麻省年花逾34萬港元，加州紐約同樣高企，港人熱門移民州壓力沉重，美國非育兒天堂。Yahoo財經 ・ 1 天前
旺角79歲老婦捱旅遊巴撞當場死亡 59歲男司機被捕(更新)
【18:55更新】警方表示，死者為一名79歲女途人，她頭部嚴重受傷，現場被證實死亡。該名59歲旅遊巴男司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9062與調查人員聯絡。 【17:30更新】今日(24日)下午3時48分，警方接獲報案，指一名老婦遭旅遊巴捲入車am730 ・ 12 小時前
狗狗因主人住老人院失依靠 獨守舊屋卻遭人投訴要捕捉
【動物專訊】錦上路田心村約4歲的狗狗「大舊」，因主人兩年前入住老人院，他一直獨自留守在荒廢舊屋內，全靠熱心村民餵食才得以維生，然而有些村民卻不打算放過這可憐的狗狗，以他會吠叫嚇到小孩和四處大小便，提出漁護署捕捉他。有義工不忍心看到狗狗被捕捉，因此希望幫狗狗找到暫托或領養家庭。 協助狗狗尋家的熱心市民May Wai表示，大舊的主人在兩年前入住了老人院，留下了大舊在荒廢舊屋內，一些街坊將食剩的飯餸給他，但大部分時間狗狗都沒人理會。她表示，近期有村民想聯絡漁護署捉狗，原因是指狗狗四處大小便，亦有村民指控狗狗嚇到小孩。 她為大舊抱不平，說：「大舊因為以前習慣看門口，所以見到陌生人他會吠，於是就有其他人說要報漁護署把他捉走。」她又形容，大舊其實很溫馴，只要跟他相熟，他便會十分友善。 狗狗已經失去依靠，只是繼續住在他認為是家的舊屋，但還有人想將他趕絕。餵狗義工希望幫狗狗找到暫托或領養家庭，讓他可以安穩地過新生活。 如有意暫托或領養這可憐狗狗，可透過Facebook與May Wai聯絡（ https://www.facebook.com/may.wai.7 ）。 The post 狗狗因主人住老人院香港動物報 ・ 1 天前
油麻地幸運大廈七旬翁食麵鯁喉 送院搶救惜返魂乏術
油麻地一名老翁懷疑食麵鯁死。警方今日下午2時許接獲一名女子報案稱，其76歲余姓丈夫在油麻地柯士甸道65號幸運大廈的寓所內，懷疑食麵時鯁喉並暈倒。救援人員接報到場，把老翁昏迷被送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終返魂乏術，案件列作「送院時死亡」，老翁死因有待驗屍後確定。 本港在兩個月內亦曾發生同類意外，上月28日一名老婦在am730 ・ 1 天前
埼玉17小時軟禁連環警報！ 受害者手機相冊被翻驚魂！
哎喲，埼玉縣朝霞市的公寓本該是上班族下班倒頭就睡的安穩窩，誰知8月7日深夜，一名28歲公司職員戴黑口罩背雙肩包在樓下晃悠，等燈滅後爬管道推開廚房通風窗潛入！Japhub日本集合 ・ 16 小時前
泰國監獄特權醜聞︱有中國籍囚犯享雪茄、美女會面 特別調查部介入 佘智江被指享VVIP級待遇︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】泰國曼谷特別監獄早前爆出嚴重醜聞，有中國籍囚犯涉嫌在獄中享有「特權」待遇，包括獲准使用微波爐等違禁品，甚至傳出有中國籍模特兒被偷偷帶入獄中，「詐騙城主腦」的中國籍嫌犯佘智江亦傳是其中一個享特權的囚犯。事件引發當地司法部和懲教署展開全面調查，泰國特別調查部（DSI）亦已介入，查明是否有跨國犯罪集團涉入及追查幕後主使者。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
金馬獎2025| 李駿碩奪最佳導演 《世外》獲最佳動畫片
2025第62屆金馬獎頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年有不少香港電影人都有份入圍，而最終有李駿碩憑《眾生相》得最佳導演，與《世外》獲得最佳動畫片。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
晨早新聞重點｜明年起非緊急放射科檢查按類別分三級收費／日媒指高市早苗G20發言時李強座位由他人代坐
【Now新聞台】11月24日now早晨新聞重點 【引入預繳安排】明年元旦起，醫管局非緊急放射科服務將按類別分三級收費，新措施加入預繳安排，檢查前14日要先完成付款。【未有接觸】高市早苗稱，自己未有在二十國集團峰會期間與李強接觸。據報李強在高市發言時，李強的座位換了另一個人坐。【取得進展】美國及烏克蘭官員在瑞士日內瓦會面，討論美國提出的結束俄烏戰事28點方案，雙方都表示會談取得進展。#要聞now.com 新聞 ・ 22 小時前
石排灣邨女子單位露台上吊昏迷 街坊揭發召救護車送院
【on.cc東網專訊】香港仔在人上吊。今午(24日)12時06分，石排灣邨多名居民報案，指發現一名女親子在碧銀樓一單位露台位置上吊。救援人員接報到場將昏迷女子解下，交救護車送院搶救。事主自縊原因有待了解。on.cc 東網 ・ 17 小時前
中九龍繞道油麻地段「上天下海落地」 陳美寶：興建歷2400次爆破
香港街馬今日舉行，路線首次包括下月通車的中九龍繞道(油麻地段)。運輸及物流局局長陳美寶出席兩公里領袖跑起步禮時致辭稱，中九龍繞道(油麻地段)齊集「海陸空」3種元素，包括「上天」的天橋、「下海」的海底隧道和「落地」的鑽探地底隧道，又稱興建過程經歷多達2,400次地底爆破，但團隊採用謹慎和創新的工程方法，令每一次爆破可在安am730 ・ 1 天前
八點檔女星騎車被撞飛！緊急送醫傷勢曝光
[NOWnews今日新聞]藝人顏曉筠本月19日騎乘機車前往民視攝影棚途中，遭後方急轉車輛撞飛倒地，導致左肩韌帶斷裂、脫臼。第一時間已被送往長庚醫院，經檢查後進行手術，傷處現在以鋼板及鋼釘固定，術後傷口...今日新聞 娛樂 ・ 15 小時前
鳳德邨男子疑餵女兒服老鼠藥同輕生 涉企圖謀殺被捕
【Now新聞台】黃大仙一名48歲男子懷疑給自己及11歲女兒服食毒藥，兩人不適送院，男子涉嫌企圖謀殺被捕。 事發在鳳德邨黛鳳樓，昨晚約8時，男子的母親發現他在廁所嘔吐，之後再發現男子給女兒飲用龍眼蜜，懷疑當中混入疑似老鼠藥，於是報警求助，兩父女送院治理，情況穩定及清醒；警方到場發現男子的遺書，並將他拘捕。據了解，男子有精神病紀錄，案件被列作企圖謀殺，黃大仙重案組跟進調查。#要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前