64歲男子鄧仕鑾離開荃灣院舍後失蹤，院舍職員報警。(政府新聞處)

警方今日(24日)呼籲市民提供一名在荃灣失蹤男子的消息。64歲男子鄧仕鑾於上周二(18日)上午離開其位於新村街的院舍後便告失蹤，院舍職員遂向警方報案。他身高約1.78米，瘦身材，長面型，黃皮膚，禿頭及兩側蓄短灰髮。他最後露面時身穿淺綠色短袖衫、黑色長褲及白色運動鞋，戴淺藍色口罩，並攜有一個黑色背囊。

警方呼籲提供消息

任何人如有該失蹤男子的消息或曾見過他，請致電3661 1176或5239 7701，或電郵至rmpu-nts-2@police.gov.hk與新界南總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/尋人-64歲男子鄧仕鑾離開荃灣院舍後失蹤-院舍職員報警/621598?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral