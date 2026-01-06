尋歡作樂的姐姐 ｜麥玲玲率何依婷何沛珈林凱恩劉曉昆「花式」玩轉上海

全新節目《尋歡作樂的姐姐》，由麥玲玲帶領兩組「佳麗」何依婷、何沛珈、林凱恩、劉曉昆；及戴祖儀、吳若希、游嘉欣分別玩轉上海、廣州及深圳，體驗當地新興的女性消費群吃喝玩樂勝地，一嚐被爆肌男及小鮮肉「包圍」滋味！節目除了有型男／靚仔放題，還有女神們「如沐春風」表情包大放送。

第一集，麥玲玲與何依婷、何沛珈（Roxanne）及林凱恩率先玩轉上海，先後到訪設有「睇全相」潛規則的米芝蓮一星餐廳、猛男雲集兼有精彩表演欣賞的按摩店，以及全中國第一間壁球主題餐廳。當中以有猛男列隊歡迎顧客的按摩店最有睇頭，除有大量「猛男／小鮮肉按摩師」任君選擇，客人更可按自身需要、選擇不同數量的按摩師服侍自己；有見及此，何依婷即「有風駛盡𢃇」、一口氣Order了五名猛男對自己進行「十手按摩」，並作出各式各樣「享受表情」，相當搞笑。相比之下林凱恩明顯含蓄得多，面對猛男埋身，林凱恩一再露出掩面、揞耳仔等怕醜狀態，還要大叫：「我不好意思！」，與依停相映成趣。

麥玲玲率何依婷何沛珈林凱恩劉曉昆「花式」玩轉上海

