尋秦記專訪｜宣萱直指古天樂爛gag唔好笑 為朱鑑然擋駕唔准古老闆監場

由古天樂、宣萱、郭羨妮、滕麗名和朱鑑然等合演的電影版《尋秦記》，上映3日票房已達3000萬，氣勢如虹。演烏芳廷的宣萱早前聯同演兒子的朱鑑然齊齊接受am730訪問，一對母子分享拍攝趣事。朱鑑然以兒子項寶兒(項羽)身份加入項少龍、烏廷芳和琴清的家庭，面對幾位感情深厚的前輩，朱仔坦言超緊張，自爆因古仔天樂監場搞到頻頻NG，幸好有慈母宣萱擋駕，將嚴父古天樂趕走。她直言兩人微於微時，在古老闆面前仍會有話作說。
當年無睇《尋秦記》
《尋秦記》電視劇2001年播出時，朱鑑然才12歲，剛從加拿大回港讀書，要追上功課考試進度，作為前港隊代表成員的他，更要兼顧游泳隊訓練，所他直言當年沒有追劇，但有看過宣萱的《美味天王》。2019年拍電影版時，初入行的朱鑑然首次拍古裝劇，壓力大如山，「我嘅角色係現代人同古代人嘅混血兒，而且我角色叫項羽，就會覺得係歷史人物。」但想深一層，歷史的項羽父親並非項少龍，就視作虛構角色處理。而宣萱對於這位兒子相當滿意，她坦言起初很擔心選角，「個仔似唔似我哋？知道係佢後都放心，因為視覺上都合理，起碼觀眾唔會覺得唔舒服。」
與明星同場 難以置信
雖獲「母親」接納，但朱鑑然而言，年少時在電視機才看到的演員，活生生出現在自己面對，感覺難忘，「有咁多由細睇到大嘅明星出現，然後仲要跟佢哋演戲，難以置信的感覺好強。」談到最難忘的體驗，朱鑑然憶述一場與宣萱的對手戲，古天樂站監場，「有句對白我講嚟講去都講唔到，老闆又企喺度睇住，我真係講唔到。」目擊一切的宣萱頓時慈母上身，為兒子擋駕，「佢撓起雙手望到實喎，然後我叫佢擰轉頭︰『哎呀，你唔好企喺度啦！你行開啦，畀到壓力人呀。』佢唔使鬧人，企喺度已經好驚。」不過，其後古天樂接受本報訪問就反駁道：「我望住個mon，唔通用背脊望？」作為總監製的他解釋只希望拍好每場戲。
煎心形牛扒被刪走
不過古生看似被驅離片場，實質仍站在遮光版背後觀察，「佢以為我睇唔到，但其實睇到佢對腳。最後NG了6、7次終於完成，不過最後好似剪走咗。」至於被cut的對白是甚麼？朱鑑然已不太記得，「大約係話︰『娘親，我哋都係聽從阿嗲指示，因為大王有何差池，我們性命不保呀。』當時自己未掌握到古裝對白的腔調。」儘管如此，他笑言深深感受到母愛的偉大。宣萱透露為了營造一家人的關係，拍下不少家人相處的細節，可惜因片長與節奏關係，逃不過被剪走的命運，她坦言感可惜，「例如老公(項少龍)煮心形牛扒俾我哋食，睇埋會開心啲，觀眾都可能想睇多少少。」兩人希望日後可以在彩蛋形式發布。
難忘再遇陶總管
相隔25年，原班人馬集合演電影版《尋秦記》終於上映，宣萱坦言百感交集，「一開拍嘅時候見到陶總管歐瑞偉，有種感覺湧上心頭，係當年嘅感覺，因劇集我哋有好多對手戲，佢睇住我大，有好多回憶，見到佢就似親人。仲有見到阿滕(滕麗名)，佢一出現就覺得善柔(其劇中角色)返來了。大即使大家唔係經常見，但一班相熟嘅人，一見到原來感覺仍喺度。」她再分享跟郭羨妮的一場對手戲，拍攝前不知道怎樣演，「我哋坐喺度好驚，因為已經打晒燈，但係一埋位，我們兩個都做到，可能係嗰種默契，會知道點演繹一些情緒戲。」新加盟的角色還有苗僑偉演的大反派，兩人曾在《使徒行者2》合作，宣萱作為「御用人質」，電影可會有「宣萱式綁架」？她大賣關子，呼籲觀眾入場。
項少龍受觀迎 古天樂功不可沒
電影版票房勢如破竹，宣萱會否提議古老闆再開拍續集或其他題材電影，她直言留待古老闆決定，在她眼中《尋秦記》是無可取代的經典，「我成日話如果唔係佢，唔係古仔做呢個角色，其實做唔到。呢個戲係靠佢一個人去做，真係，唔係話身邊嘅人冇作用，但我哋當時睇住佢拍，佢執劇本，佢將劇本改到你會覺得好笑。」當年項少龍受觀迎，古天樂功不可沒，宣萱透露，「中間我都聽過公司話想再開《尋秦記》，我第一時間諗邊個開邊個會出事，因為佢太深入民心，起碼視覺上要靚仔，風靡令所有女人見到佢都傾情，係視覺上最緊要一樣嘢，要演繹幽默、好自然。好難再搵到一個演員做到呢樣嘢，要再有個演員做係好大壓力，要打破佢。我暫時睇唔到一個人會做得好過佢。」
識於微時 緩和片場氣氛
宣萱與古天樂曾合演多套電視劇，可謂識於微時，見證當年古仔成為今日的古老闆，大概是惟一能「鎮壓」老闆氣場、緩和氣氛的人，宣萱笑謂，「其實大家都可以，可能我哋真係識於微時，由拍劇集《餐餐有宋家》開始，認識多年嘅友誼，我又冇咩目的，純粹開工時開心，一個盡量輕鬆嘅環境，有時佢嘅位置要處理好多問題，適當時候我去緩和下，等阿仔(朱鑑然)放鬆啲一點。」朱鑑然猛力點頭，「只有你可以咋。」
有話直說 無懼唱反調
兩人老友鬼鬼，宣萱自言在老闆面前仍是有話直說，見到有不妥之處，無懼提出相反意見，她分享道：「記得有場戲，佢諗咗個gag，排嗰時佢做咗，我真係覺得唔好笑，但身邊好多人笑緊，做完之後我諗下，真係覺得唔好笑。跟住啲人出去，佢企喺我隔離等緊，我突然間同佢講：『我覺得唔好笑囉！』佢又望一望我，跟住到入去佢冇做。因為我唔會講假話，真係覺得唔好笑咪講返俾佢聽，等佢自己消化，如果佢覺得好笑佢都會做嘅。」宣萱認為古老闆始終要看整體局面，她的意見未必適合，「有次我聽到首歌，覺得呢個人唱主題曲會好特別，衝擊觀眾期望，但古仔會諗好多其他考慮，其實係應該佢自己唱，呢個決定係啱。」
