尋秦記︳歐瑞偉演陶總管全因金融風暴？盛讚古天樂「智慧好高」

《尋秦記》電影版成為今期流行，上畫至今個幾禮拜票房已經衝破5千萬元，唔少劇中角色都成為討論話題。喺劇集版飾演忠臣陶總管（陶方）嘅歐瑞偉都有助陣拍攝電影版，最近歐瑞偉接受傳媒專訪時，提及當年拍《尋秦記》劇集版嘅前因後果，原來同上世紀九十年代金融風暴有關。

歐瑞偉提到，佢由80年代已經加入TVB，仲試過演劇集《神劍魔刀》男一添。去到1994年歐瑞偉決定離開TVB外闖，適值有人搵佢去馬來西亞自導自演電視電影，於是就去當地開工。歐瑞偉因為呢套戲結識到當時係大馬一線花旦嘅李愛玲Wendy，後來二人拍拖，5個月後就結婚。歐瑞偉憶述婚後喺吉隆坡買埋樓，打算喺大馬落地生根，點知遇上亞洲金融風暴令馬幣大幅貶值，層樓變相跌價。由於合作開嘅製作公司削減開支，歐瑞偉於是回流再北上搵食。不過嗰陣太太同小朋友已經來港定居，歐瑞偉同家人要分隔中港兩地多時，考慮到家庭因素，歐瑞偉決定返香港搵食，並且去TVB叩門。

如是者，歐瑞偉喺2000年重返TVB，接拍嘅第二套劇就係《尋秦記》。劇中陶總管同項少龍有唔少好笑嘅互動場面，其中一幕項少龍叫陶總管一齊浸浴，仲話佢鄉下都有芬蘭浴，「人一世物一世，試下嘛陶總管」。歐瑞偉提到當年嘅古天樂以現代人說話方式講對白，並且同歐瑞偉夾好點回應，出來效果好好。歐瑞偉話當時已經知道古天樂「智慧好高」而且與眾不同，而家成為電影大亨亦證明古生有本事。

