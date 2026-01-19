曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
尋秦記︳江華自爆電影版冇份演出原因「佢哋冇搵過我」
《尋秦記》電影版上映至今已經喺香港斬獲逾7千萬票房，唔少觀眾都大嘆「回憶返晒嚟」，皆因唔少劇集角色都由原本電視版嘅演員歸位演繹。不過電視劇中佔戲唔少、由江華飾演嘅連晉/嫪毐就未有參演。成為男主角兼監製嘅古天樂曾經話《尋秦記》電視版會否現身電影版嘅準則係「邊個大結局仲喺度就會搵」，亦強調唔會搵同一位演員演第二個角色。但係有劇集角色可以喺電影版「復活」，令江華無份拍《尋秦記》電影版一事更添疑問。（由於含有劇透，文末會再交代）
當事人江華早前接受顏聯武嘅網上節目訪問，被問到冇參演《尋秦記》原因係「誠意唔夠定金錢唔夠」時，江華立即連聲否認，並道「佢哋冇搵過我嘅！唔好喺到作大啦，妖！你話人哋搵你，唔好爭人哋啲流量啦，人哋根本都冇搵過你！」顏聯武追問劇組係咪從來冇搵江華，江華頓時落閘「呢啲無謂逼我講啦，大家咁老友……」
江華認為《尋秦記》係集體回憶，而喺籌拍電影版時已經有記者問佢會唔會歸位。江華向顏聯武表示「無論佢哋拍嘅動機係咩……無論佢哋搵我定唔搵我，我都唔會拍，因為我覺得一部電視劇咁受歡迎，重拍對我嚟講，如果要演返個角色……我地大家都老咗，究竟意義喺邊到呢？」。電影上映後，江華有入場支持，亦有叫人去睇，並且明白原來電影版時空講緊20年後嘅事，「咁就啱晒，大家都老咗」。
江華唔覺得冇拍《尋秦記》係錯失良機，「因為有人可能好想去做呢樣嘢，有人可能覺得好enjoy，或者好希望去做呢樣嘢。但喺我嚟講，（個故事）係完咗，個人物已經完咗」。
顏聯武追問江華如果《尋秦記》電影版會繼續發展的話，會唔會考慮參演時，江華再次「迅速落閘」。「唔好喇，人哋都講咗出口……你冇聽過咩？人哋講咗㗎啦！佢（古天樂）話戲裡面嘅角色死咗，我冇辦法令佢復活。因為我哋依家講緊20年後嘛，係咪呀？人哋講咗啦」。總結成件事，江華認為無對與錯。「其實好合理。人哋唔需要你，有一定原因，唔可以話人唔啱。你需要我，我又唔一定要做，亦唔可以話我唔啱。」
網民紛紛討論劇集中已死、由鄭雪兒飾演嘅趙倩，喺電影版中可以重現，反而江華就冇份。江華話去年十月時商演時，已經有人向佢暗示有此安排。
