尋秦記／讓悲傷長出翅膀︳電影LOL 今期睇咩戲

尋秦記

一場多年前的冤獄，引發改變歷史命運的危機！Ken(苗僑偉飾)誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍(古天樂飾)一家雖歸隱田園，無奈一舉一動仍被徒弟秦王 (林峯飾)盡收眼底；正當秦王以為一統六國，稱霸天下之時竟碰到現代人 Ken 的突襲，他不得不去尋找自己又敬又畏的師傅項少龍。師徒久別二十年終於再次碰面，Ken 的出現也讓三人的命運捆綁，秦朝再起風波，恩怨終須了結。

讓悲傷長出翅膀

爸爸（班尼迪甘巴貝治 飾）喪妻心痛，獨剩自己面對兩位愛兒，曾經的安樂小窩逐漸變得冷清，孤身一人的他唯有藉創作排解對亡妻日益加深的思念。某天，他的悲傷成魔，長出翅膀，一隻巨型烏鴉從他的草圖中誕生，或許是思念亡妻的幻覺，或許是創傷後遺的瘋狂……而行為怪誕的「它」究竟會成為揮之不去的夢魘，還是會以另類的方式伴一家人走出傷痛？

