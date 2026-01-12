尋秦記｜洪金寶與3個仔父子檔合作 細仔洪天照顏值高擁健碩身形

電影《尋秦記》促成洪金寶與3個兒子父子檔合作，洪金寶為電影擔任動作導演，洪天祥擔任幕後，洪天明與細仔洪天照則擔任幕前演出。早前，電影釋出幕後花絮，洪金寶特別在意拍攝車隊混戰場面時洪天照嘅表現，並指導佢調整武打動作。洪天照於電影中飾演秦王手下大將武樹一角，非常搶鏡，有網民大讚洪天照做得幾好，又係三兄弟中最靚仔嗰個。

洪天照於2002年入行，主力於內地發展，由於自幼已習武，主要演出武打類型作品，曾拍攝電視劇《特警飛龍》，憑《燃燒的夏之龍虎鬥》勇奪2018年內地金網電影頒獎禮「最佳男主角」獎項，被認定其實力。洪天照除咗被指顏值高，其180CM身高及健碩身形皆被激讚，佢嘅一段獎裝影片曾經成為熱話；洪天照曾於抖音分享影片，於開首以「宅男」模樣出現，身穿杏色T恤，以及戴上鴨舌帽、眼鏡，突然鏡頭一轉就換上白色緊身背心外襯黑色馬甲，展現壯大手臂肌肉線條。

洪天照入行多年與內地女星「謀女郎」李曼有過一段情，其餘時間鮮有緋聞傳出。洪天照與李曼2008年透過合作而傳出緋聞，其後坦承戀情，二人愛得低調，於公開平台上甚少互動。不過，有指二人已分手多年。

《尋秦記》劇照

滾動工作室IG影片截圖

滾動工作室IG影片截圖

滾動工作室IG影片截圖

滾動工作室IG影片截圖

滾動工作室IG影片截圖

滾動工作室IG影片截圖

滾動工作室IG影片截圖

滾動工作室IG影片截圖

滾動工作室IG影片截圖

滾動工作室IG影片截圖

