尋秦記｜滕麗名上載坐輪椅片段 意外令陳浚霆被鬧冇風度

《尋秦記》電影版成為近日熱話，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄。除咗古天樂飾演嘅項少龍備受注目，滕麗名再以當年「善柔姑娘」亮相大銀幕，唔少網民都大讚即將奔5嘅滕麗名保養得宣，稱之為凍齡女神。日前，滕麗名於社交平台分享2019年拍攝電影版《尋秦記》時受傷坐輪椅嘅片段，意外令TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》拍檔陳浚霆（Andrew）成為眾矢之的。

滕麗名上載一段坐輪椅並親自用雙手滑動輪椅嘅影片，寫道：「電影版尋秦記的回憶。俾你哋聽吓我哋平時嘅對話，我覺得Andrew對我真係好好，所以直出俾大家欣賞！#尋秦記電影版」不過，有唔少網民冇睇到滕麗名嘅文字，誤以為佢係近日受傷，紛紛留言希望佢早日康復，令滕麗名澄清影片已經係5年前嘅事。從影片中看到，在旁嘅陳浚霆不但冇幫手推滕麗名，更開玩笑表示：「你快啲好返啦隻腳，我哋真係等唔到你好耐，哈哈哈……我好想幫你推，畀我幫你呀！」滕麗名叫陳浚霆唔好掂佢，又笑言當減肥：「唔使呀，我覺得自己活動自如，仲可以減埋手臂拜拜肉。」陳浚霆詢問滕麗名會否練到如石頭般硬嘅手臂，又笑佢要考驗自己的話，唔應該喺雲石：「你試下喺地毯吖！」令在場人士爆笑。不過，網民就覺得陳浚霆過份Mean，而且好冇風度，令陳浚霆忍唔住為自己平反：「我要澄清一下，我有幫手推介，但係尊敬嘅前輩鍾意自己嚟 😮😂😮😂」。

