《尋秦記》創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄！55歲宣萱4大凍齡穿搭之道

▲ ELLE.com.hk

回歸香港觀眾面前的宣萱，似乎是時間定格，看不到一點歲月痕跡。而在凍齡的大潮流下，相信宣萱絕對能列入凍齡美女行列，踏入50+歲的她，明顯愈來愈富有女人味，更跟上網路潮流在Threads頻頻與粉絲交流。雖然很少觀眾會特別留意宣萱的私下打扮穿搭，但其實她的簡約風格，確實為她增添了不少分數，亦是她看來保持年青的方法，馬上看看她的日常穿搭。

▲ ELLE.com.hk

自然妝容

髮型與妝容，永遠是容易透露年齡的黑暗史。而宣萱在這方面做得非常出色，因為她似乎從出道至今，都保持自然的妝容與簡單的髮型，減低「出事」率。

廣告 廣告

▲ ELLE.com.hk

就算妝容潮流怎麼轉變，宣萱都依舊保持粗眉大眼的自然妝，這亦是為什麼她看來改變不大，而且能保持年輕的方法之一。

▲ ELLE.com.hk

簡約穿搭

另外，宣萱一向奉行簡約打扮，不會過份緊貼潮流或過份誇張，而簡約風格的好處，是永遠長青耐看，尤其成熟女性穿簡約風格，反而會感覺年青。

▲ ELLE.com.hk

就算日常外出，宣萱也是以T裇、牛仔褲及球鞋作打扮。貫徹她一向簡約休閒的風格。

▲ ELLE.com.hk

宣萱的服裝，基本上不會過於花巧，沒有太多圖案設計，而且線條非常利落。

▲ ELLE.com.hk

至於工作時，她也是會選擇盡量簡潔的設計款式，完全把她簡約主義風格進行到底。

▲ ELLE.com.hk

宣萱有時會予人剛強味，而適當的配飾配襯，有平衡整體造型風格的作用。

▲ ELLE.com.hk

風褸、高腰緊身褲和過膝長靴凸顯宣萱的女強人氣場，配搭白色喱士上衣，平衡整身造型的感覺。

▲ ELLE.com.hk

杏色連身裙以腰帶修飾腰線，有顯高顯瘦的效果，簡約設計也襯托出宣萱的氣質。

▲ ELLE.com.hk

勤力運動

保持年青的秘密，要勤力保養之餘，也要勤力運動。女士們要保養好皮膚外，也要讓內外擁有好氣色，這才是減齡的要訣。

▲ ELLE.com.hk

利落髮型

有沒有發現，宣萱這些年來都留分界髮型﹖她的髮型似乎只有長短的分別，而分界風格亦十分適合她，有修飾面形的作用。

▲ ELLE.com.hk

宣萱是一名愛狗之人，她的個人社交平台經常會上載她與愛犬的愉快合照，心境開朗相信也是她保持年青的秘訣吧！

▲ ELLE.com.hk

大大的笑容，是宣萱的招牌，而她樂天及傻大姐的形象，亦是她永遠看來年輕的原因。

推薦閱讀:

➤ 跟名人同款抗熱減齡穿搭！令懶人裝「連身短裙＋白波鞋」更具魅力的4種方法

➤ 她是「名媛圈的大S」！身高172cm台灣名媛夏黃廉盈的保養祕訣與減齡穿搭

➤ 凍齡美女合演新劇！陳松伶與陳煒的減齡穿搭各有美態







Follow us on:

Facebook: elleOnlineHK

Instagram: @ellehongkong

YouTube: ELLETVHK





