尋秦記｜隨著經典劇集《尋秦記》電影版即將於12月31日上映，一眾主角包括古天樂、宣萱、郭羨妮及林峯等，日前悉數現身昂坪市集出席宣傳活動，吸引大批影迷無懼寒風到場支持。然而，卻有一段感人至深的生命故事隱藏其中，一名正處於求學階段的忠實粉絲在社交平台 Threads 上撰寫長文，披露自己曾因校園生活陷入極度低潮，甚至一度萌生輕生念頭，最終竟是靠著宣萱一直以來傳遞的正能量，才成功在陰霾中撐過來。

編輯：Medical Inspire｜圖片來源：宣萱IG、threads

尋秦記｜學生陷校園低谷欲輕生！靠宣萱訪談「正能量」拾回性命，本尊23字暖心回覆：很多事都有解決方法。

尋秦記｜學生昂坪淚崩揭露辛酸往事

該名學生粉絲在文中提到，活動當天雖然未能成功獲得宣萱的簽名或合照，但單是在現場遠距離見到偶像，已足以令其百感交集，甚至在昂坪市集「喊咗好耐」。她感性寫道：「我覺得你係我生命中嘅一道光，有一次差啲喺學校自殺死咗嘅時候，我居然諗到你，係你嘅正能量鼓勵咗我。」。

她更透露，宣萱過往在不同訪談中展現的積極態度，成為了她學習與支撐下去的動力，感激宣萱「救咗我」，並謝謝她出現在自己的生命中。這段剖白隨即在網上瘋傳，引起大量網民關注，不少人感嘆藝人的正面形象對大眾的心理健康竟有如此深遠的影響。

尋秦記｜女神本尊親自現身鼓勵

宣萱向來形象正面且親民，她在 Threads 看到這則深情告白後，並未視若無睹，而是迅速親自留言回覆：「一定會有機會再見。很多事情都有解決方法，不要想不開。」。一句簡短卻充滿力量的回應，瞬間獲得數千網民點讚，大讚宣萱「人美心善」且「好正能量」。

受偶像啟發，該名女生更表示未來立志要成為一名具有影響力的演員，希望能像宣萱一樣，將正面訊息傳遞給更多有需要的人。

尋秦記｜由內而外的正能量：多年來關愛弱勢與毛孩

宣萱的積極形象並非空穴來風，除演藝事業，她多年來一直低調投身慈善與動物救援工作。她曾先後飼養超過10隻貓狗，且特別偏好收養較難被領養的中老年唐狗。

據悉，在早前超強颱風樺加沙襲港期間，她主動向流浪動物收容機構「阿棍屋」提出暫託兩隻14歲的老狗，最後更正式收養了其中一隻並改名「宣細佬」（Sailo Hsuan），讓高齡犬隻在晚年獲得溫暖的家。此外，大埔宏福苑火災時，她亦曾主動提供寵物暫託服務，這些舉動均證明了她是一位言行一致的正能量榜樣。

尋秦記｜如何識別及應對青少年輕生警號？

青少年在面對校園壓力時，心理韌性（Resilience）極易受損。有精神科專家指出，青少年若出現長期情緒低落、對興趣失去動力、社交退縮或睡眠障礙，均可能是抑鬱症或焦慮症的警號。

藝人或公眾人物往往能成為青少年的「心理寄託」。在心理學上，這稱為「擬社會互動（Parasocial Interaction）」，正面的偶像榜樣能提供情感支持，有助在孤獨感中找到連結感。如宣萱的回覆所言「很多事情都有解決方法」。當身邊人表達負面想法時，首要任務是「不批判的聆聽」，肯定對方的感受，並及時引導其尋求專業心理諮商或精神科評估。

若發現身邊有親朋有情緒問題，不妨嘗試表達關心。若他們不想談及亦不必強迫，可試著默默地陪伴，讓他們知道自己不孤單。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

利民會/即時通：35122626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk