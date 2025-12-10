《尋秦記》定檔12‧31上畫 古天樂林峯宿命劇情絕密曝光

【on.cc東網專訊】萬眾期待，由古天樂擔任總監製及主演、林峯、宣萱、郭羨妮和滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》，已定檔本月31日正式登陸大銀幕。原班上陣再度合體，無論是熟悉的角色人物，還是家喻戶曉的主題曲《天命最高》，定必勾起一眾「尋迷」的集體回憶。今日，預告及3款全新終極海報正式公布，包括是古天樂和林峯與兵馬俑的主海報，另有古天樂及林峯各自的單頭海報，張力十足，氣勢磅礴。有網民問宣萱31日會否出席首映，宣萱就爆：「沒收到消息，應該不會了，30號香港首映會出席！」講到明本月30日香港會舉行盛大首映禮。

預告中，觀眾熟悉的角色逐一亮相：項少龍（古天樂飾）、秦王趙盤（林峯飾）、琴清（郭羨妮飾）、烏廷芳（宣萱飾）、善柔（滕麗名飾）、滕翼（黃文標飾）、「陶總管」陶方（歐瑞偉飾）及李斯（陳國邦飾）悉數回歸，多年後再度同台，預告以秦滅六國為引子，項少龍隱居田園的平靜生活，與趙盤恩怨未了的權力漩渦再次碰撞。為守護家園與至親，他被迫重出江湖，重新捲入秦王一統天下的動盪風暴。面對重重危機，他能否真正了結與趙盤的宿命情仇？又能否成功借時光機回到現代？所有懸念，將在大銀幕上揭曉。

除了原班震撼回歸，電影《尋秦記》亦加入多位全新角色，為故事注入新氣象。預告中率先亮相的，是電視版中仍是孩童、如今已成長為英勇少年的項少龍兒子項寶兒——亦即日後為世人所熟知的西楚霸王項羽（朱鑑然飾）。全新角色隆重登場，顯示今次電影將把故事視野延伸得更廣，而其餘新角色亦會即將公布，為觀眾帶來更多驚喜。

承接之前公布的兩款先導海報，今次公布的三款終極海報，分別聚焦項少龍、秦王趙盤以及兩人之間的核心衝突，以不同視角展現跨越時空的命運碰撞。「雙人版」海報以兵馬俑群像與歷史塵沙作視覺基調，項少龍與趙盤並列而立，象徵「師徒情仇」與「權勢角力」的兩股力量正面衝撞，武器、服飾與光影交織出強烈的時空張力，暗示二人再無退路。「項少龍版」海報則以古天樂身穿現代戰術裝備的形象為主體，在古代背景下形成鮮明對比，突出其作為時空旅者的孤身逆行與背負宿命。「秦王版」海報則以林峯飾演的秦王正襟端坐、手握長劍為核心，勾勒出王者凌壓天下的氣勢，展現其由少年君主蛻變為一代帝王的權力壓迫感。三款海報各具視覺象徵與敍事意涵，為電影的最終對決揭開序幕。

