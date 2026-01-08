《尋秦記》宣萱、郭羡妮、滕麗名，她們吃了秦王的「長生不老藥」嗎？女演員們「入五」的保養秘笈請收藏

天文台一度發出霜凍警告 上水農地未見結霜
誰求誰，春秋都只聽天地號令～不只《尋秦記》主題曲歌詞「誰和誰」、「誰求誰」掀起熱話之外，演中的女演員也成為討論焦點，宣萱、郭羡妮、滕麗名好像吃了秦王一直追求的「長生不老藥」一樣，不懂變老，保養力超強！也許女明星都有特別體質，也來學習一下她們的保養之道吧！
在《尋秦記》演繹琴清的郭羡妮，原來51歲！港姐出身的她，混血般的模樣到現在2026年都覺得很美麗動人，即使淡妝都很優雅亮眼。之前她出席《尋秦記》宣布活動，穿起白色針織冷衫、皮革迷你短裙及長靴展現美腿，纖巧的身型與少女無異，在保養上看得出花了不少努力。
Sonija不時 Instagram上分享自己的健康餐，大多也是烚雞胸、西蘭花及烚蛋等原形食物，而Sonija主力減低攝取碳水化合物，以及減油減鹽更健康。除了可減脂外，更可減低肌膚老化的機會。在護膚保養上，Sonija分享日常喜愛使用維他命C精華代替厚重的護膚產品，每星期會敷 2 次保濕面膜，簡簡單單的護膚步驟更直接有效。
近期與古天樂「甜到甩牙」互動常被網民追看的宣萱，原來都已經55歲，完全看不出歲月痕跡，而且愈來愈覺得她有魅力！到底「酸酸」是如何保養呢？
宣萱曾分享，當外界認為她保養甚佳，其實是和她自律和自我要求高有關。她曾公開一天的餐單，三餐中她最著重早餐，每天起床後會先喝加了檸檬汁的溫水，再做簡單的伸展運動，大概在10時左右才進食早餐，大多數是粟米片、麵包、雞蛋和牛油果，再加一杯紅茶。午餐可以吃得飽肚一點，因為晚餐要戒澱粉質，就算很餓，也多以三文魚沙律作主食。
在吃早餐前和晚上入睡前一小時，宣萱會做面部按摩：「吃飽後護膚並不合適，身體啟動消化機能，令含氧量降低，影響護膚品吸收。但在吃飯前按摩面部，能令護膚品吸收得更好，令肌膚更堅緻！」
「善柔」滕麗名在1月20日都踏入50歲了，又是一位完全不覺得她老的「美魔女」，即使現在經常都會在八點檔看到她的演出，還是覺得她「不會變老」一樣。她的保養之道在於運動，在 Instagram上也有分享會與老公去滑雪，日常又會去行山、踩單車等等，令身體保持活力，亦有助代謝及燃脂。
滕麗名也分享在飲食上都保持清淡低卡，盡量避開高油、高脂、高糖食品，日常多點吃蔬果，減輕身體負擔之餘亦令皮膚質素減慢衰老。
女明星們的保養秘訣其實都大同小異，但重點是「自律」的部分，做運動、飲控、作息定時，願意做就跟得上女明星的防腐力，各位「美魔女」加油！
