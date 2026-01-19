《尋秦記》滕麗名24年後的善柔依然很美麗！50歲的超級防腐保養大法，勤力護膚兼與老公行山滑雪

曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
《尋秦記》一眾演員事隔多年再次聚首傾力完成大作，能夠被同級女神宣萱大讚「超級防腐」的人，非滕麗名莫屬！在1月20日踏入50歲的滕麗名，不僅在螢幕前保持絕佳狀態，私底下的生活更是充滿活力。究竟有情有義的「善柔」和《愛·回家之開心速遞》「有仇必報熊尚善」是如何在忙碌的拍劇生活中，維持如少女般的緊緻肌膚與健美身材？
每日護膚拒絕偷懶
滕麗名分享自己每日必定徹底清潔皮膚，並進行深層保濕。無論工作多晚回家，她絕不會偷懶不卸妝，並會針對當日的皮膚狀況進行保養。她亦會到美容院接受專業療程，確保皮膚得到充分補養。這種持之以恆的自律，正是她能抵抗歲月痕跡、被譽為「凍齡女神」的核心關鍵。
用卸妝油或卸妝水徹底清潔皮膚後，必須依次使用爽膚水、保濕精華，再抹上適合自己的面霜。面對乾燥的天氣，更可在表面抹一層薄薄的護膚油，建立鎖水屏障。
與老公熱愛滑雪、行山、踏單車等運動
除了外在保養，滕麗名的凍齡神話更源於健康的體魄。她與老公朱建崑甜蜜恩愛，兩人的共同興趣就是體育運動。只要不用開劇，她就會變身「運動健將」，與老公一起去滑雪、行山或踏單車。有時候她更會跟《愛·回家之開心速遞》飾演她兒子金城安的周家洛一起行山。
滑雪屬於高強度的全身運動，不僅能鍛鍊核心肌群，還能在大自然中洗滌心靈。行山與踏單車等戶外活動能增加肺活量，促進新陳代謝，讓氣色由內而外透出紅潤感。
實踐 Work Life Balance，心態決定境界
滕麗名非常看重生活質素，她認為工作並非生活的全部。透過規律的運動與健康的飲食，她學會了如何在演藝圈中尋找平衡點。她與老公共同經營的生活點滴，讓她始終保持愉悅的心情。心理學研究指出，快樂的心境能有效延緩衰老，這點在她身上得到了完美驗證。夫妻生活和美也是重點之一，完全體現「Happy wife, happy life」！
