《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
《尋秦記》電影版有彩蛋？準備回憶殺！無劇透入場前必讀懶人包
誰求誰，春秋都只聽天地號令，天命誰能扭轉運程！《尋秦記》電影版要上映了，想要來一場回憶殺的朋友，這次的電影版會否能滿足一眾觀眾的期望呢？這裡來一個無劇透入場前必讀懶人包，準備入場看「天命最高」！
《尋秦記》原為TVB劇集，以香港著名作家黃易創作的小說《尋秦記》改編成為台慶劇的一部穿越加古裝權謀劇。劇集由古天樂、宣萱、江華、林峯等主演，2001年於無綫首播，至今已經播出有24、25年。期後一直「都市傳說」地指有電影版，直到近年終於官宣會在2025年上映，將此拍攝6年的「傳說」成真，電影版則在2025年12月31日在香港登上大銀幕，故事延續19、20年後的劇情。
電影版由古天樂總監製，吳炫輝與黎震龍執導，同樣有古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名主演，近乎可以在電影版裡看到很多熟悉的面孔，不過江華飾演的連晉，這次就未有加入電影版了。反而會在電影裡看到一位「彩蛋人物」，這位人物的出現非常令人眼前一亮，挺有誠意的「彩蛋」，各位入場看到後應該都會回憶湧現，忍不住會看到「嘩～」
不少朋友都想在入場看電影版前來重溫劇集版，當中會有關連嗎？角色上背景發展總會有一點點的連繫，例如會知道項少龍已退隱田園，與廷芳、琴清及寶兒一起生活。但在沒有回看的情況下入場看電影版會否看不透呢？又不會，因為電影版都會給觀眾少少回憶，節奏也很俐落明快，很直接了當就令大家投入內容。
在劇集版裡的「盤兒」到變成殘暴不仁的秦王嬴政，在電影版裡會繼續是反派嗎？這次電影版裡的大反派就變成了三哥苗僑偉，他的角色Ken在電影裡佔重要位置。當年的時光機是Ken發明，卻被項少龍成為第一位穿越的人，Ken心心不忿，加上又因為項少龍沒有穿越回現代而令他要坐監，於是Ken一出獄就決定要穿越，並回到古代取代秦王位置。
至於回憶殺的部分，其實一看到項少龍、廷芳、琴清這組合都已經響起背景音樂，隨後再見到秦王很有氣勢地出現，並以「寡人」自稱開口說話，相信有看過電視劇版的朋友都會很快就投入電影版的世界觀。還有善柔、陶總管的幫助與帶領，感受到電影版的誠意。
電影版有無彩蛋呢？有！雙結局的設計其實都幾乎合《尋秦記》「BBQ式大團圓結局」的設定，而且裡面是有一個終極彩蛋人物出現，這裡不劇透了，大家入場看《尋秦記》電影版！
