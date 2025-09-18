施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
對伊朗核計畫重祭制裁 聯合國安理會將表決
（法新社紐約聯合國總部18日電） 聯合國安理會（UN Security Council）本月輪值主席國表示，在英國、法國與德國共同提案下，安理會明天將進行表決，以決定是否恢復對伊朗核子計畫施予制裁。
2015年，美、英、法、德等多國與伊朗簽訂聯合全面行動方案 （JCPOA），也即通稱的「伊朗核子協議」，根據協議嚴格限制伊朗的核計畫，伊朗以此換取解除部分制裁。
這項辛苦達成的伊朗核協議，目前已陷入停擺，主要是美國於2018年川普（Donald Trump）第一任總統任期內單方面退出，並恢復對伊朗制裁。
如今法英德3國向安理會提案，指控伊朗違反2015年協議，未遵守限制核武發展的承諾，包括其濃縮鈾庫存量已超過協議允許水準的40倍，因此主張改變現狀、對伊朗重祭制裁。
法新社報導，外交消息人士表示，若要維持現狀，也即繼續解除對伊朗制裁，需有9國投票支持，而預料無法達到這門檻，對伊朗制裁勢將重新啟動。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）受訪時表示，預期國際對伊朗的制裁最遲將在本月底恢復。馬克宏這段談話今天在以色列電視台播出。
西方大國與以色列長期指控伊朗試圖發展核武，但伊朗方面予以否認。（編譯：紀錦玲）
其他人也在看
李家超：政府現時面對1,200億財赤 不能推出「派糖」措施
行政長官李家超昨日(17日)在《施政報告》後電視論壇上表示，香港目前處於經濟轉型期，經濟發展呈正面，但政府現時仍面對約1,200億元財赤，財政儲備約為5,400多億元，比起風光時期差一截，因此不能推出「派糖」措施。AASTOCKS ・ 19 小時前
施政報告2025｜參考歐美趨勢 港府長遠可引入「AI高官」避免腐敗？
今年度《施政報告》的關鍵詞是人工智能（AI），行政長官李家超宣布政府全方位接入AI，覆蓋公務與商務應用，強調「AI產業化，產業AI化」，甚至成立「AI效能提升組」，指導公務員AI技術，正式掀起AI政務趨勢。參考歐洲國家阿爾巴尼亞，「任命」AI出任政府部長負責招標工作，港府長遠若引入AI高官、AI司長、AI政助等負責寫網誌和決策，或有助舒緩本港庫房壓力，還可以避免腐敗Yahoo財經 ・ 1 天前
娛樂好好玩︳宣萱傳不滿張可頤遲到一度交惡 鄧兆尊：佢講啲實情嚟嘅啫
宣萱早前成為林家謙演唱會尾場嘉賓，又喺「熱氣球節無氣球坐」風波期間被網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
中國微短劇市場亂象爆發 青少年陷入「豪門認親」幻想
中國微短劇是近年的新興產業，據悉觀眾人數已達6.62億人，預計2027年市場規模將超過1000億元人民幣。然而在商機背後，卻充斥行業「亂象」，除了互相侵權、肆無忌憚抄襲別人故事外，套路化低俗劇情屢次惹來官方關注，廣電總局亦終於出手整治，大批短劇在壓力下遭永久下架。據了解部分短劇內容渲染「金錢至上」、「豪門認親」，已造成青少年沉迷幻想會有司機駕豪車來接他「繼承家產」，料進一步監管力度山雨欲來Yahoo財經 ・ 13 小時前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 1 天前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 1 天前
林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷 變身型男顏值大升級 網民撐「原地出道」
藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾
BLACKPINK四位都是「帶貨女王」，近期密密推出聯名的有這位「Jennie女王」，早前才見她成為Ray-Ban代言、與Beats聯名的紅色耳機都上架了，現在手上拿著的Stanley水杯都出聯名，而且還附上她最愛的水豚君吊飾，讓一眾BLINKS都要愛上飲水了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你
向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市 售價僅美心四分之一
中秋臨近，北美驚現多款標榜「香港製造」月餅，卻是港人聞所未的品牌，疑涉「洗產地」引發爭議。Yahoo財經 ・ 1 天前
熊黛林拍片自爆當年女追男 勇敢去愛主動出擊富二代老公
現年44歲嘅名模熊黛林（Lynn），2016年下嫁郭可盈弟弟郭可頌，2018年更誕下孖女Kaylor和Lyvia，一家四口幸福美滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
Prada「機場神袋」俘獲Karina的心！Explore航海郵差包，準備做今期爆款手袋
身為Prada品牌大使的Karina，在Instagram分享桃園機場轉機照，一身低調穿搭搭配Prada尼龍包，毫無疑問又再次引爆粉絲熱議！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 15 小時前
傳中資遭禁買英偉達AI晶片 黃仁勳：失望
根據《CNBC》報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (17 日) 表示，對於媒體報導中國禁止企業採購其人工智慧 (AI) 晶片感到「失望」。鉅亨網 ・ 1 天前
香港寬頻大成交炒高65%創三年高 股份要約截止獲48.18%有效接納
香港寬頻(1310.HK)今早(18日)輕微高開0.4%報5.14元後，初段升幅急擴，現升64.65%，報即市高位8.43元創2022年8月以來逾三年高，成交激增至7,643.02萬股，涉資5.42億元。AASTOCKS ・ 19 小時前
科技巨頭｜蘋果摺疊iPhone進入試產階段 台灣正設立試產線 成功後印度將複製量產
據《日經亞洲》最新報導，蘋果公司已啟動首款摺疊iPhone的實質性生產準備，正與關鍵供應商在台灣籌建試產線。這項代號可能為iPhone 16 Fold的創新產品，計劃於2026年以約9,500萬部的目標產量問世，較今年iPhone系列總產能提升逾10%，有望成為驅動蘋果新一輪增長的核心產品。BossMind ・ 14 小時前
曾淵滄專欄│阿里股價打翻身戰（曾淵滄）
過去幾個月，每逢股市出現小小的調整，狼來了的聲音都會出現，但是狼遲遲不來，這一次狼來了的聲音則提早在恒指仍在創新高的時候發出，估計相信狼真的來了的人會比過去多。Yahoo財經專欄 ・ 21 小時前
港股行T+1新制 篤手指時代將告終？
《施政報告》有關港股市場改革部分，未提到手數縮減措施，不過就透露會探索港股結算縮短至T+1。一旦落實，以往部分散戶勇士熱衷玩的「篤手指」，將難以話篤就篤。Yahoo財經 ・ 1 天前
五索坐跑車揭示有錢人如何「離地」落旺角 疑似馬生衝落車買珍奶氹女友
網紅「五索」鍾睿心（Rachel）被爆與已婚大生銀行主席馬清鏗暗交9年，兼為男方誕下4名孩子。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前