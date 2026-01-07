一對外籍父子深水埗失蹤 警方西九龍總區重案組跟進

【Now新聞台】一對外籍父子在深水埗失蹤，警方交由西九龍總區重案組跟進。

警方指，37歲的外籍男子，身高約1.75米、體重約80公斤，中等身材、尖面型、黃皮膚及蓄短黑髮，而其11個月大的兒子，體重約10公斤。他們二人周一下午離開深水埗桂林街住所後失蹤，當時男子身穿黃色羽絨服、黑色長褲、黑色運動鞋及黑色帽，而兒子當時則身穿白色嬰兒服。

警方呼籲如有他們消息，請與任何一間警署聯絡。案件交由西九龍總區重案組跟進。

#要聞