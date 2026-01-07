一對外籍父子深水埗失蹤 警方西九龍總區重案組跟進

天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
其他人也在看
劉嘉玲遭開罰單！自嘲「新年第一份愛心紅包」 意外曝光千萬大G座駕
2026年第二天，劉嘉玲在社群平台分享一張日常照片，畫面中她手拿一張交通違規罰單，幽默形容是「新年第一份禮物」，自嘲語氣引發不少網友關注，也意外讓她身後的座駕成為討論焦點。姊妹淘 ・ 50 分鐘前
馬斯克預言成真！全球變壓器危機爆發 中國手握60%產能成最大贏家
在全球電力需求爆發性成長與能源轉型加速的背景下，一場前所未有的變壓器供應危機正席捲各國。馬斯克在 2024 年博世互聯世界大會上「一年前全球缺少的是晶片，接下來將會是變壓器」的預言正成為現實。這場危機不僅考驗著各國的電網升級計畫，更意外地將佔據全球變壓器產能 60% 的中國推向了舞台中央。鉅亨網 ・ 18 小時前
港鐵老翁涉襲擊女乘客 揮拳後反駁「香港又點呀？」 據了解警方列「普通襲擊」通緝 60 歲男子︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】社交平台Threads昨（5日）流傳片段，顯示港鐵車廂內一名男乘客突揮拳襲擊身旁一名女乘客面部。在場多人乘客喝止，女乘客即表示報警。另一名乘客稱「呢度係香港，有法治㗎」，但施襲男子反駁「香港又點呀？」據目擊事件的上載者稱，涉事男子心急走向空位時，不慎該碰到女子，雙方因而發生口角，警方到場後指示女乘客在觀塘站下車，但沒有在場拘捕男乘客。港鐵回覆《Yahoo新聞》查詢表示，周日（4日）晚收到警方轉介一宗乘客爭執的求助，相信片中個案。港鐵曾派員上車了解，但未能找到相關乘客。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
中式糖水 = 減肥大忌？合桃露熱量竟等於1.5碗白飯！ 「這款」糖水反而有助預防骨質疏鬆？｜營養師Audrey Tam
天氣轉涼，乾咳、喉嚨乾癢、皮膚乾燥等問題紛紛出現，所以不少人會多食幾碗中式糖水來滋陰潤燥、暖身暖胃，但你知道嗎？一碗看似健康的合桃露，熱量竟等同1.5碗白飯，隨時要慢跑一小時才能抵銷…問你怕未！Yahoo Food ・ 1 小時前
71歲成龍爆砸4千萬港幣救女兒！匿名付房租、助創業 吳卓林低調態度洩玄機
父女終於有望和好？71歲的成龍被爆近年透過資金與資源，不斷低調支援女兒吳卓林，包括信託基金、生活費與工作合作，相關細節曝光後引發網路熱議，也讓這段長期疏離的父女關係再度成為話題。姊妹淘 ・ 1 天前
港鐵老翁揮拳案｜女受害人兩度萌輕生 片段瘋傳後失工作：請一定要幫我捉到個阿伯｜Yahoo
港鐵列車日前發生一宗老翁揮拳襲擊女乘客事件，據了解警方正通緝一名 60 歲中國籍男子。《Yahoo 新聞》接獲女受害人李小姐聯絡，詳述事發經過，她哭訴在社交平台 Threads 流傳的揮拳片段拍攝前，已被該名老翁揮打兩至三拳，「打到我成個人呆哂」。除了嘴唇及下顎持續痛楚，患有抑鬱症的她更深受創傷後遺，兩度萌輕生念頭，認為只有施襲者被捕才可以安心，她並聲淚俱下：「網片影到哂阿伯個樣㗎，點解拉唔到？觀濱個女仔都拉到，請大家幫吓我，請一定要幫我捉到阿伯 ⋯⋯」Yahoo新聞 ・ 3 小時前
《尋秦記》電影版爆紅 「白臉古天樂」被考古瘋傳 巔峰顏值獲讚可愛又帥氣
被影迷喻為「都市傳說」的《尋秦記》電影版於大除夕上映後好評不絕，電影公司於昨日(1月6日)公布，《尋秦記》港澳票房累計逾4,500萬Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬馬犯太歲不等於行衰運？宜「一喜擋三災」，選錯顏色要小心撞車意外！
蘇民峰2026馬年生肖運程｜屬馬人士踏入2026丙午馬年「犯太歲」，不少人第一反應往往是運氣轉差、諸事不順，其實真正需要留神的是情緒起伏與身心狀態的變化。不過也毋須過分擔憂，只要掌握以下正確的化解方法，配合自身命格特質，便能夠化險為夷！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
《全民造星6》決賽，強尼被古天樂即場出題「考牌」，主持急才功力被大讚轉數超快
《全民造星6》決賽圓滿結束，司儀強尼再被封為「地表最強」，面對古天樂即場出題依然面無懼色，盡顯急才功力被受網民洗版大讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【UNIQLO】優惠專區春裝推介 搖粒絨外套低至 $79
Uniqlo優惠專區今期帶來春裝推介，包括柔軟搖粒絨、暖笠笠PUFFTECH同羽絨外套等禦寒衣物，多種顏色任你選擇！YAHOO著數 ・ 3 小時前
大牌檔午市套餐創意命名超吸睛 網民：「蒼井老師即係食啲乜?」
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享長沙灣一間大牌檔的午市餐牌，直言「A餐好吸引」，全因套餐名稱玩味十足。原來該大牌檔一向習慣在餐牌展現創意，務求第一眼就成功吸引食客目光，由於套餐名稱相當「有畫面」，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
費查求教費Sir 曼聯「替工」三揀一
【Now Sports】即將以看守領隊身份率曼聯襲般尼的費查，承認已求教「師傅」費格遜，並得到對方祝賀。據報指，曼聯將會從3名舊將中選取其一，領軍直到季尾。費查（Darren Fletcher）周二在賽前記者會上，被問到獲委任看守領隊後可有接觸前帥費格遜時說：「我有，我不喜歡在沒與Sir阿歷士（費格遜）傾談下作出重大決定，那是我在球會以來一直做的事。」「我與Sir阿歷士的關係實在好，想先與他傾談，結果得到他的祝福。我認為他值得那份敬意。」本職是曼聯U18代表隊教練的他續說。費查短期內將會領軍出賽，不過任期能否直到季尾尚屬未知之數。BBC指，曼聯足球總監韋確斯已與3名前球員傾談，包括費查，以及曾出任看守領隊的卡域克、由看守領隊以至其後擔正的蘇斯克查，並將會從中揀選一人，至少執教球隊到季尾。英超 般尼VS曼聯Now TV 621台 08/01 04:15直播Now TV 611台 4K直播now.com 體育 ・ 4 小時前
KFC葡撻跌落神壇？網民力數3大罪狀 網瘋傳轉大陸供應商
肯德基（KFC）葡撻一向都價廉物美，更被戲稱是「被炸雞耽誤的葡撻店」，但近日有網民崩潰表示葡撻美味不再，更直指KFC轉了葡撻撻皮供應商，並宣布：「KFC葡撻正式收皮」，此言一出，引起50萬人瀏覽，數千讚好以及超過萬五人分享！Yahoo Food ・ 5 小時前
「暴走神鞋」舒服波鞋網民推介3大品牌：HOKA行萬步不覺痛、車銀優代言Skechers也是舒服鞋子天才？
當大家仍在 Nike 或 Adidas 之間選擇困難時，近期網民在社交平台上分享自己的「暴走神鞋」體驗；3個品牌的波鞋，因出色的緩震技術和實用性能，獲得大量用家推介。Yahoo Style HK ・ 1 天前
中日外交戰陰影下的中國移民 首次看到攻擊性塗鴉「感到寒毛直豎」
provided宋子健（右）與稻垣茜是一對中日跨國婚姻伴侶。 「高市上台後，我正好在京都一個餐會上。餐會剛結束，同桌的一位女性長輩過來擔心地問我：日本的高市上台後，你會不會更辛苦？有沒有被針對？」去年夏天剛移居日本的中國人Zoe（化名）回憶說。 讓她記憶深刻的是，這位阿姨當時還找來另一位長者開車送她回家。「在車上，他們問起我有沒有因為最近中日關係，遇到不舒服的事。我搖著頭表示自己沒有，不過語言班上有同學在京都街上被日本老人喊『滾回國去』。他們兩位長輩立刻在車上向我表示：『我們也很討厭這樣的人。』」 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
同一天合影又制裁！中國翻臉日本、拉攏南韓 背後關鍵是台灣
根據《彭博》周二 (6 日) 報導，中國近期對南韓與日本展現截然不同的外交態度。就在中國國家主席習近平於北京與南韓總統李在明合影、釋出友好訊號的數小時後，北京隨即對日本祭出新一輪出口管制措施，禁止所有具「軍民兩用」性質的產品出鉅亨網 ・ 15 小時前
【Aeon】周三新鮮日（只限07/01）
今日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有HEAJEO原味紫菜 $6、大和豆漿 $5、Thai Gold 越南白蝦肉 $25！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 3 小時前
方媛抱三女兒入鏡！甜蜜誇「寶寶比我美」，霸氣買大顆黃金吊飾寵女
天王郭富城與太太方媛近日再度成為話題。38歲的方媛抱著剛出生的三女兒入鏡，神情溫柔，面對鏡頭毫不掩飾對孩子的疼愛。她在跟網友互動時笑說，小女兒「比自己漂亮」，也回應網友關於是否會偏心的提問，表示對三個孩子「每一個都是100分的愛」。姊妹淘 ・ 23 小時前
川普稱格陵蘭島到處是俄中船隻 丹麥外相回應！
丹麥外交大臣拉斯穆森周二（6 日）表示，美國總統川普關於格陵蘭島「到處是俄羅斯和中國船隻」的說法不符合事實。鉅亨網 ・ 3 小時前
小米內地起「關公災難」，邀「米黑」合作惹全網米粉不滿，24 小時辭退員工、扣高層百萬獎金！
小米近日爆發品牌史上極為罕見的內部大處分。針對公關團隊計劃與長期抹黑品牌的博主「萬能的大熊」進行年度框架合作一事，小米官方於 1 月 6 日晚間正式發布處罰通報。這場被用戶視為「背刺」的營銷危機，最終以涉事經辦人員被開除、兩名集團高管遭重罰告終。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前