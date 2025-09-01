對愛人大方到炸！這3個星座花錢不手軟，是你家那位嗎？

香港小姐 2025 決賽 8 大重點
談戀愛時，敢不敢為對方花錢，有時真的能看出用情深不深。有些星座平時節制，卻一遇到心愛的人就捨得砸錢，完全不手軟。尤其這3個星座，對另一半就是大方到炸！
獅子座
獅子最不愛拐彎抹角，愛你就直接用行動證明。約會消費幾乎一手包辦，你隨口提過的心願，他們也會默默記下來，找機會給你驚喜。為愛人花錢，對獅子來說是一種面子與榮耀。
金牛座
平時最會精打細算的金牛，一旦動了情就變成「錢奴逆轉」——只要是為你花錢，他們完全不心疼，從生活小事到禮物驚喜都願意買單。不過也別讓金牛單方面付出，偶爾回饋才能讓愛更長久。
天蠍座
天蠍愛得慢，但一旦陷進去，就會全心投入。嘴上不一定常說甜言蜜語，卻會用「願意花錢」來表達心意。確定關係後，他們甚至會更努力賺錢，把未來規劃好，讓另一半感到踏實安心。
Top1 水瓶座 愛上天馬行空的水瓶，就像追著風跑，怎麼努力也抓不住。他們重視自由與獨立，需要大量個人空間，不 […]姊妹淘 ・ 15 小時前
蔡依林變美筆記+1！親曝「荷爾蒙飲食法」：比起嚴格算熱量，更重視吃東西的快樂
天后蔡依林（Jolin）不僅在上期《Pleasure Talks》分享自己長年保持早睡習慣，在最新一集節目中更邀請身體管理師，聊到她正在實行的「荷爾蒙飲食」心法。她強調，重點不是嚴格限制飲食，而是學會傾聽身體的情緒與回饋，顛覆外界對「身材管理」的既定想像。姊妹淘 ・ 18 小時前
唐綺陽星座運勢／巨蟹桃花旺快告白！ 天蠍提防「被詐騙或辜負」
天王星從9/6開始逆行，社會將受到震盪，讓大家聽見主流以外的聲音，使所謂的公平得以呈現。姊妹淘 ・ 15 小時前
超人氣ON跑鞋 最低7折起入手明星同款！4大熱賣跑鞋推薦，劉德華都愛穿「這款」
走進東京街頭，你便會發現日本人腳上愈來愈常見的是一雙雙舒適又耐看的ON跑鞋。這個來自瑞士的品牌，憑藉舒適腳感與設計感十足的外型，已成功擄獲無數貴婦與明星的心。特別是在日圓匯率偏低的情況下，在日本入手相當划算，基本上能7折入手大熱款。不過又不一定非要飛去日本才能入手平價ON跑鞋，網購同樣能輕鬆以折扣價入手。以下即為大家盤點ON跑鞋的必買清單，輕鬆買到夢幻款！Yahoo Style HK ・ 1 天前
俄軍飛彈瞄準澤連斯基 普京在最後一刻拒絕下令發動斬首
俄羅斯飛彈已瞄準烏克蘭總統澤連斯基，俄羅斯總統普京考慮再三後，最後一刻拒絕下令發動斬首。鉅亨網 ・ 1 天前
vivo X300 系列擁蔡司 2億像素鏡頭，除了 Sony 還有 Samsung 支持，10月發佈
文章來源：Qooah.com 博主 @數碼閒聊站 曝光了 vivo X300系列手機的部分影像規格。該系列將全面搭載蔡司 2億像素鏡頭，其中標準版配備 2億像素大底主鏡，Pro版則搭載 2億像素大底長焦鏡頭，主鏡與長焦雙雙升級，並全系支援長焦微距功能。對於發佈的具體時間段，博主在評論區表示10月份國慶假期後會和大家見面。 此前，vivo 在 Vision 發佈會暨影像盛典中曾對 Sony LYT828 和 Samsung 2億像素傳感器進行預熱，並展示多項軟件算法及 AI 後期技術。這兩款傳感器均印有 vivo「藍圖」聯名標識：Sony LYT828 支援 Hybrid Frame-HDR 技術，Samsung 傳感器則採用雙方共研的小像素 VCS 技術，大幅度提升圖像品質。 vivo 宣佈 vivo X300 系列首發 SONY LYT-828 CMOS vivo 首創了前處理晶片 VS1 與 V3+ 的雙晶片架構，實現畫質還原與重建算法的高效協同。未來，vivo 還將借助 AIGC 模態大模型增強風光攝影創作能力，並陸續推出更個性化的 AI 定制美顏功能，讓用戶能夠開創更多耐人尋味Qooah.com ・ 1 天前
2025鬼月12生肖禁忌大公開！湯鎮瑋老師曝屬牛耳根子硬但不要不信邪，「他」恐有血光之災
農曆七月已經開始了幾天，在這充滿禁忌的月分，無論是否有特定的信仰，還是要小心為上！命理專家湯鎮瑋老師在《女人我最大》幕後單元〈不負責任花絮〉中，特別提醒12生肖們，各自在鬼月務必要留意的地方是什麼，讓女人我最大 ・ 17 小時前
日本人長壽晚餐菜單大公開！「這樣吃」抗炎控糖又延壽，輕鬆維持體重不怕老
人們常說「你吃什麼，就成為什麼」，而日本人的飲食方式正是好好詮釋了這句話的代表。如果希望擁有如日本人般的健康體魄，不妨從今天開始調整晚餐菜單，讓這種簡單而平衡的飲食方式，成為你的日常習慣！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
佐保里的爆紅背後有何內幕？Elon Musk點讚爆紅的OL！
你有沒有想過，一張上班族的隨手自拍能讓人一夜爆紅？😲 這就是佐保里（SAO）的故事！這位1996年5月13日出生、長崎出生的女孩，白天是認真工作的OL，晚上兼職寫真偶像和模特兒。Japhub日本集合 ・ 19 小時前
Google 發佈全新優化的 Quick Share 功能
Google 最近一直在努力改善其 Quick Share 功能。該公司已經實現了 Android 設備與 W […]TechRitual ・ 1 天前
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初
《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
魚肝油推薦｜魚肝油是童年回憶定陰影？魚肝油作用及副作用解構！魚油丸及魚肝油分別大
有網民在Facebook群組「90年代回憶」懷緬過去，表示兒時經常被逼飲魚肝油，腥味極重，難飲到「打冷震」，不明白為何父母堅持買魚肝油回來逼其飲，深得其他網民共鳴。Yahoo Food ・ 17 小時前
阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利
阿里巴巴今 (1) 日開高走高，終場暴漲 18.5% 至每股 137.1 港元，專家最新指出，阿里巴巴股價的驚人飆升背後，是一場以百億補貼換取用戶規模和市場格局重塑的戰略勝利，這場外賣大戰正在改變中國電商和即時零售的生態規則。鉅亨網 ・ 14 小時前
呂宇健筆｜富二代李根興點解要「認低威」？｜Ken Lui
盛滙商舖基金創辦人李根興向來活躍於各大媒體及社交平台，但近日他的曝光率比之前更加高，連日接受不同媒體的訪問，分...BossMind ・ 11 小時前
美網搶帽風波︱「大蝦細」CEO 幸運過Coldplay「苦主」
美國網球公開賽發生一段轟動全球網民小插曲，波蘭球手Kamil Majchrzak贏波後在場邊向一名男孩贈送Cap帽時，男孩身旁一名男士極速搶奪Cap帽，並塞入其太太袋內。事後網民起底，原來該名男士是企業CEO，不少網民將搶帽事件，與早前在Coldplay演唱會偷食斷正CEO相提並論。Yahoo財經 ・ 1 天前
張學友東莞騷唱到一半聲帶出事 哽咽宣布：要終止個騷！
【on.cc東網專訊】歌神張學友東莞站演唱會原本於今年6月6日至8日，在廣東東莞銀行籃球中心連開3場，但因有兩天與中國高考撞期，再加上附近有考場，故日前遭到部分市民投訴，希望演唱會延期，以免造成考場交通混亂。對此，主辦單位宣布演唱會改為8月29日至31日舉行。東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
45歲孔孝真「鬆弛感女神」率性魅力法則！隨意自在愛原本的自己：做自己喜歡的事時，感覺最強大！
韓國女星孔孝真與韓裔美國歌手 Kevin Oh 結婚後，工作依然浪接浪十分充實。繁重的工作、婚姻以外，她亦能平衡社交及個人生活，生活從容不逼而活在當下，就是靠自我建立生活的人生勝利組。一起來向這坐「鬆弛感女神」學習生活平衡之道吧！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
《績後》一文綜合大行於阿里巴巴(09988.HK)公布業績最新目標價及觀點
阿里巴巴(BABA.US)(09988.HK)上周五(8月29日)公布2026財年首財(截至今年6月底止財季)季業績，外媒《華爾街日報》報道阿里擬打造新AI晶片後，今早裂口高開近15%後，盤中曾高見137.5元一度彈高18.8%，半日報135.7元搶上17.3%，成交額375.5億元。摩根士丹利發表題為「中國最優質的人工智慧賦能者(指阿里)正在上演」報告，指阿里雲第二財季(截至今年9月底止財季)進一步加速增長，收入增速達30%以上，雖料即時零售第二財季錄350億人民幣虧損，但管理層承擔未來一至兩個月每單位經濟虧損半，估計此應會見頂。AASTOCKS ・ 19 小時前
鄭氏家族據悉考慮年底前向其控股的新世界發展注資
據知情人士透露，新世界發展的控股股東鄭氏家族考慮最早於今年年底向這家負債累累的建築商注資。Bloomberg ・ 16 小時前