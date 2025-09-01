對愛人大方到炸！這3個星座花錢不手軟，是你家那位嗎？

談戀愛時，敢不敢為對方花錢，有時真的能看出用情深不深。有些星座平時節制，卻一遇到心愛的人就捨得砸錢，完全不手軟。尤其這3個星座，對另一半就是大方到炸！

獅子座

獅子最不愛拐彎抹角，愛你就直接用行動證明。約會消費幾乎一手包辦，你隨口提過的心願，他們也會默默記下來，找機會給你驚喜。為愛人花錢，對獅子來說是一種面子與榮耀。

金牛座

平時最會精打細算的金牛，一旦動了情就變成「錢奴逆轉」——只要是為你花錢，他們完全不心疼，從生活小事到禮物驚喜都願意買單。不過也別讓金牛單方面付出，偶爾回饋才能讓愛更長久。

天蠍座

天蠍愛得慢，但一旦陷進去，就會全心投入。嘴上不一定常說甜言蜜語，卻會用「願意花錢」來表達心意。確定關係後，他們甚至會更努力賺錢，把未來規劃好，讓另一半感到踏實安心。

