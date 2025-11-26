張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
對抗兒童肥胖齲齒 英國擬對奶昔等飲品課徵糖稅
（法新社倫敦25日電） 英國政府今天擴大糖稅課徵範圍，將奶昔等飲品納入其中，作為對抗兒童肥胖和齲齒問題的一環。
政府表示，這項稅收將影響預先包裝的奶昔、即飲咖啡和含糖優格飲品，但不包括在咖啡館和餐廳現場製作的品項。
在首相施凱爾（Keir Starmer）領導的工黨（Labour Party）政府宣布這項政策前，世界衛生組織（WHO）曾於2023年呼籲各國提高對含糖飲料的稅收。
衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting）告訴國會議員：「肥胖剝奪了孩子們生命中最好的開始，對最貧困者的打擊最為嚴重，使他們終身都面臨健康問題。」
他指出，這讓國民保健署（NHS）每年耗費「數十億」英鎊。
最新的官方數據顯示，在英格蘭，每10名4到5歲進入小學的兒童中，就有1人肥胖。
根據「全國兒童測量計畫」（National Child Measurement Programme），當他們長到10或11歲時，這個數字上升到22%。
根據新措施，乳製飲品將不再豁免於現有的糖稅，且糖稅將適用於更多飲品。
為避免被課稅，含糖飲料每100毫升的含糖量必須低於4.5克，而非現行的5克。
含糖量在4.5至7.9克之間的飲品，將被課徵每公升19.4便士（約新台幣8元）的稅；含糖量超過8克的飲品，稅額將升至25便士。
倡議人士對此表示歡迎，稱這是「正面的一步」，但他們原本希望含糖量標準能降至4克，並表示這些措施做得還不夠。
英國也正努力應對日益嚴重的兒童牙齒健康問題；在一些貧困地區，高達6成的5歲兒童有齲齒。
官方統計數據指出，齲齒是目前英格蘭5至9歲兒童住院的首要原因。
