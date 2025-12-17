焦點

對抗 Nano Banana！OpenAI 帶來生成速度快 4 倍的圖像模型 GPT Image 1.5

指令理解、細節保留均大幅提升。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
緊接著上週 GPT-5.2 的發佈，OpenAI 今天早些時候又拿出了對抗 Nano Banana Pro 的最新圖像生成模型 GPT Image 1.5。其生成速度是之前版本的 4 倍，而且對輸入指令的理解力大幅提升，能更加精確地依照要求創作、編輯圖像元素。與此同時，新模型也能保留更為完整的畫面細節，呈現更細膩的質感。尤其在處理更密集、更小的文字時，進步非常明顯。

而在跑分環節，GPT Image 1.5 在 Artificial Analysis 的文字轉圖像和圖像編輯測試中均力壓 Nano Banana Pro，但更強調精細化處理能力的 GenAI Image Editing Showdown 得分仍是 Google 的模型更高。作為這次更新的一部分，OpenAI 也在 ChatGPT 裡增加了專門的圖像分區。其中包含數十種預設濾鏡和提示詞，用家可透過 app 側邊列或網頁直接使用。

GPT Image 1.5 會從今日起向全球所有 ChatGPT 用家及 API 使用者開放，各位不妨現在就去試試它的效果如何囉。

