一對稀有全白松葉蟹被捕獲，水族館展示雄蟹，雌蟹正「安胎」。(FB)

日本兵庫縣但馬地區漁港，上月接連捕獲到全身雪白的松葉蟹，還罕是雌雄各一隻。牠們近日被送往位於豐岡市瀨戶的水族館「城崎海洋世界」，雄蟹已於9日放入水槽展示；雌蟹則因抱卵正於飼育空間受照顧，館方計畫在幼生孵化後，持續培育至成蟹階段。

日本兵庫縣但馬地區的漁港近日接連有雄、雌「白色松葉蟹」上岸，漁民將白化松葉蟹送到豐岡市水族館「城崎海洋世界」，雄蟹已於9日放入展示水槽對外公開展示，吸引不少到館遊客駐足觀賞；而抱卵的雌蟹則被安排在後方飼育空間照養，館方計畫在幼生孵化後，持續培育至成蟹階段。

首次發現白色雌蟹 館方期待繁殖過程

根據水族館資料表示，雄性白色松葉蟹甲殼寬約11公分、重455公克，今年1月由新溫泉町的濱坂漁協轉讓。雌性白色松葉蟹更為罕見，甲殼寬約7公分、重110公克，於附近的津居山漁港上岸後，於去年12月首次送抵城崎海洋世界。館方指出，兩隻白色松葉蟹在眼睛等部位仍保有部分色素，推測屬於全身色素未完全顯現的個體。但馬水產技術中心的紀錄，包含這次在內，但馬地區已確認17隻白色或斑紋松葉蟹，白色雌蟹則是首次發現。城崎海洋世界飼育課長伊藤公一表示，白色個體因太顯眼容易成為目標，在野外生存不易；而白色雌蟹又是首次出現，未來會孵出甚麼樣的個體，令人期待。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/1003117/一對稀有全白松葉蟹被捕獲-水族館展示雄蟹-雌蟹正-安胎-?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral