對等關稅案言辯 美最高法院質疑川普此舉合法性
（法新社華盛頓5日電） 美國最高法院今天就總統川普課徵對等關稅一案的言詞辯論時，多數大法官都對川普此舉的合法性抱持懷疑。本案攸關最終究竟是維繫或推翻川普重大經濟政策，受各方矚目。
川普政府數以十億計美元的關稅收入，以及與貿易夥伴談判的關鍵籌碼，如今可能生變；儘管最高法院裡保守派的大法官居絕對多數，但他們這次檢閱川普欲擴大總統權限的作法，似對他不利。
最高法院9位大法官目前正審理川普動用緊急權力，對幾乎所有美國貿易夥伴徵收「對等」關稅，以及針對墨西哥、加拿大與中國加徵的芬太尼關稅等措施的合法性。
在將近3小時的言詞辯論裡，幾位保守派大法官與3位自由派大法官皆質疑川普有權援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收關稅。
首席大法官羅伯茲（John Roberts）說：「法條中並未出現『關稅』一詞。」他強調，關稅徵收等同於賦稅，而徵稅一直是「國會的核心權力」。
大法官們也想釐清，攸關重大經濟或政治後果的政策，是否都需要國會明確授權。
代表川普政府答辯的聯邦總檢察總長索爾（John Sauer）主張，課對等關稅無須國會授權，因為總統本就擁有廣泛的固有權力。
最高法院的裁定可能需要數月才會出爐，而這項裁定也不影響川普另行加徵於鋼鋁和汽車等特定產業的關稅。
川普已將美國平均有效關稅稅率推升至自1930年代以來的最高水準，還多次警告若他的關稅措施被推翻，將帶來災難性後果。
下級法院於今年5月裁定，川普援引IEEPA課對等關稅已超越職權，本案最終上訴至最高法院。
