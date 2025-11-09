對美出口鎵鍺銻等兩用物料禁令 華暫停實施

【on.cc東網專訊】中國商務部周日（9日）宣布，經批准，自即日起至2026年11月27日，商務部公告2024年第46號《關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告》第二款暫停實施。

商務部於2024年12月3日發布並實施《關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告》，根據《出口管制法》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，決定加強相關兩用物項對美國出口管制。

公告共有兩項條款，第一款是禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口。第二款是原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。任何國家和地區的組織和個人，違反上述規定，將原產於中國的相關兩用物項轉移或提供給美國的組織和個人，將依法追究法律責任。

