娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
對美關係緊張 巴西下週紐約聯合國大會尚未取得美簽
（法新社巴西利亞15日綜合外電報導）隨著對美貿易與外交關係持續緊張，巴西外交部今天表示，下周將參加紐約聯合國大會的巴西官員，迄今未收到美國核發的簽證。
巴西極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）受審並遭定罪，讓盟友美國總統川普不滿。川普已對從巴西進口的商品祭出50%關稅。
巴西外交部官員維埃加斯（Marcelo Marotta Viegas）在記者會上表示：「我們已從美國政府獲悉簽證尚未核發，目前仍在處理中。」
他說，美國若拒發簽證將構成「法律上的違規」。維埃加斯並未透露有多少簽證尚待審核。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，簽證核發延宕「令人關切」。
波索納洛上週因密謀政變遭判處27年徒刑。
除祭出關稅外，華府還撤銷多名巴西最高法院法官與一位政府部長的簽證。
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，針對波索納洛遭定罪，美國料將有進一步施壓巴西的措施。
盧比歐今天在耶路撒冷接受福斯新聞網（Fox News）訪問時說：「未來一週我們會有一些關於額外措施的宣布。」
