對美66架F16V戰機採購案 顧立雄認明年難全數交付

【on.cc東網專訊】美國售台F16V戰機進度多次傳出延誤，台行政院2019年度提出新式戰機採購特別預算，向美採購66架F16V戰機與相關系統、裝備等項目，辦理期程2020至2026年度。台防務部門首長顧立雄周二（21日）受訪坦言，明年全數交付有挑戰性，期望美方能盡快完成交付。

這宗F16V戰機採購案總經費2,467億餘元新台幣（約625億港元），但該特別預算將在今年屆滿，外界關注有沒有辦法如期交付。顧立雄周二隨行政院長卓榮泰赴立法院作施政報告並接受質詢，在會前接受採訪時表示，台美雙方一直持續進行相關的管制會議，雙方有就延宕的武器裝備交付緊密溝通，F16V戰機相關問題也在改善中。他指出，可預期到明年會有交付，但能否全部交運完畢確實有挑戰性，該部門仍期望能盡快交付完成。

另針對在美國舉辦的美台國防工業會議，該部門軍備副部長鍾樹明周一（20日）在會上提到「台灣之盾」防空系統。顧立雄表示，這是台灣建軍當中一件重要事項，雙方會有討論，該部門也會在年底前提出的特別預算中，針對該防空系統的相關防空整合提出建置說明。戰略規劃司司長黃文啟則稱，「台灣之盾」為多年期整體防空強化計劃，涵蓋之前已執行的項目及後續要做的事項。

