導演、場主、助手、策展人父親被騷擾 紐約「中國獨立電影節」宣佈取消

中國獨立電影節的選片團隊成員。 （電影節網站）

原定於本周六（8 日）起在紐約舉行的中國獨立電影節，疑受跨境打壓，昨日（5 日）宣佈取消。身在美國的策展人朱日坤在社交平台表示，自上周五(30 日）起陸續收到來自中國的消息；先是其父親上周五凌晨致電給他「問我好不好」，其後再得悉一位協助他處理雜務的女士被帶走警告，本來參與電影節的導演亦逐一透過電郵以各種理由退出，結果八成影片被迫抽起，電影節無法舉辦。

策展人父親：不要在外面做對國家不好的事

首屆 IndieChina 電影節原定於本月8 日至 15 日在紐約舉行，入選影片共 45 部，並邀請了 22 位導演到場參與映後交流。正當籌辦如火如荼之際，策展人朱日坤在距離電影節揭幕前十日開始收到壞消息。根據他在社交平台分享，上周五紐約時間凌晨五時許，他接到身在中國的父親的電話，「他問我好不好，有沒有在外面做甚麼不好的事情」。

朱日坤說，父親的聲調很奇怪，「我馬上意識到有甚麼事情發生了，問他甚麼人找他了嗎？他說沒有，只是說不要在外面做對國家不好的事」。隨後，在北京幫他處理雜務的一位女士告訴他，被有關部門帶走，威脅不要幫他做任何事情，「說我的事情有問題，等我回國了一定要法辦我」。

中國獨立電影節原定於本周六（8 日）揭幕，維期一周，惟昨日（5 日）宣佈取消。 （電影節海報）

接下來的兩天，電影節的官方電郵收到身在中國境內的導演郵件，均以各種理由表示要缺席電影節，並要求立即撤回他們原定放映的影片，甚至刪除已經公開的影片資料和宣傳。結果有八成以上影片被迫取消放映，一些與電影節相關的活動，例如論壇講座亦無法進行。滋擾無遠弗屆，身在美國、歐洲，甚至非洲的導演和電影節主持、嘉賓，他們身處中國的家屬都受到調查或干擾。

「無語的訴說了這個時代的一切」

電影節放映場地的場主，亦收到「一群生活在紐約的中國學生」的信件，表示場地將要放映的影片可能無法準確反映當代中國社會的真實情況」，要求場主取消電影節活動。在美國協助朱日坤的義工也因為家人受到威脅而辭去所有職務。

至昨日，朱日坤在社交平台 X 宣佈，電影節「因投稿電影未能符合電影要求的原因將取消，我們為給觀眾帶來的不便深感歉意，已購票的觀將獲得全額退款」。進入 IndieChina 電影節的官網，雖然仍然存在，但很多資料已刪除，登入其購票網頁更顯示「電影節停辦」。

朱日坤是廣東人，在北京大學畢業，目前身處美國。 （朱日坤 / facebook）

朱日坤說：「至今沒有任何部門或者個人聯繫或者告知我，具體是因為甚麼原因，或者我犯了何種罪行，而導致這系列事件的發生。」對於合作伙伴受到騷擾而退出，他表示完全理解並尊重。他說：「這個電影節，完全是一個單純的作品交流。活動所有資金來自組織者個人，沒有任何其他團體、政府的支持。所有的勞動也僅僅是一兩個志願者的無私付出。我們為這樣一個活動而受到這樣的關注無比哀傷。它無語的訴說了這個時代的一切。」

香港導演《血在燒》原安排特別放映

根據電影節官網簡介，這次活動是個平台，展現多元、坦率和啟發思考的中國獨立影院世界。當中國主流電影繼續成長，創意澎湃、聲音常受漠視的平行世界同時浮現，電影節期望這些聲音得到重視。電影節的使命是建立文化的橋樑，透過電影藝術孕育對話。這次電影節不僅是影片的放映活動，也是思想、反抗、記憶與身分的展現空間。

根據原定節目表，電影節放映的電影多屬中國導演的作品，由香港導演梁思眾、李成琳執導的反修例運動紀錄片《血在燒》亦安排在「特別放映」環節。

49 歲的朱日坤生於廣東，在北京大學畢業後成立現象工作室，專注獨立電影製作及發行，曾擔任過包括香港國際電影節在內的多個國家電影節評委。獨立電影在中國發展並不順利，2012 年 9 月《紐約時報》一篇報道指，在北京東郊宋莊原始藝術中心舉行的第九屆北京獨立影像展開幕當中，獨立電影《雞蛋與石頭》播放僅半小時後，影院便遭拉閘停電。