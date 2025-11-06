雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
導演、場主、助手、策展人父親被騷擾 紐約「中國獨立電影節」宣佈取消
原定於本周六（8 日）起在紐約舉行的中國獨立電影節，疑受跨境打壓，昨日（5 日）宣佈取消。身在美國的策展人朱日坤在社交平台表示，自上周五(30 日）起陸續收到來自中國的消息；先是其父親上周五凌晨致電給他「問我好不好」，其後再得悉一位協助他處理雜務的女士被帶走警告，本來參與電影節的導演亦逐一透過電郵以各種理由退出，結果八成影片被迫抽起，電影節無法舉辦。
策展人父親：不要在外面做對國家不好的事
首屆 IndieChina 電影節原定於本月8 日至 15 日在紐約舉行，入選影片共 45 部，並邀請了 22 位導演到場參與映後交流。正當籌辦如火如荼之際，策展人朱日坤在距離電影節揭幕前十日開始收到壞消息。根據他在社交平台分享，上周五紐約時間凌晨五時許，他接到身在中國的父親的電話，「他問我好不好，有沒有在外面做甚麼不好的事情」。
朱日坤說，父親的聲調很奇怪，「我馬上意識到有甚麼事情發生了，問他甚麼人找他了嗎？他說沒有，只是說不要在外面做對國家不好的事」。隨後，在北京幫他處理雜務的一位女士告訴他，被有關部門帶走，威脅不要幫他做任何事情，「說我的事情有問題，等我回國了一定要法辦我」。
接下來的兩天，電影節的官方電郵收到身在中國境內的導演郵件，均以各種理由表示要缺席電影節，並要求立即撤回他們原定放映的影片，甚至刪除已經公開的影片資料和宣傳。結果有八成以上影片被迫取消放映，一些與電影節相關的活動，例如論壇講座亦無法進行。滋擾無遠弗屆，身在美國、歐洲，甚至非洲的導演和電影節主持、嘉賓，他們身處中國的家屬都受到調查或干擾。
「無語的訴說了這個時代的一切」
電影節放映場地的場主，亦收到「一群生活在紐約的中國學生」的信件，表示場地將要放映的影片可能無法準確反映當代中國社會的真實情況」，要求場主取消電影節活動。在美國協助朱日坤的義工也因為家人受到威脅而辭去所有職務。
至昨日，朱日坤在社交平台 X 宣佈，電影節「因投稿電影未能符合電影要求的原因將取消，我們為給觀眾帶來的不便深感歉意，已購票的觀將獲得全額退款」。進入 IndieChina 電影節的官網，雖然仍然存在，但很多資料已刪除，登入其購票網頁更顯示「電影節停辦」。
朱日坤說：「至今沒有任何部門或者個人聯繫或者告知我，具體是因為甚麼原因，或者我犯了何種罪行，而導致這系列事件的發生。」對於合作伙伴受到騷擾而退出，他表示完全理解並尊重。他說：「這個電影節，完全是一個單純的作品交流。活動所有資金來自組織者個人，沒有任何其他團體、政府的支持。所有的勞動也僅僅是一兩個志願者的無私付出。我們為這樣一個活動而受到這樣的關注無比哀傷。它無語的訴說了這個時代的一切。」
香港導演《血在燒》原安排特別放映
根據電影節官網簡介，這次活動是個平台，展現多元、坦率和啟發思考的中國獨立影院世界。當中國主流電影繼續成長，創意澎湃、聲音常受漠視的平行世界同時浮現，電影節期望這些聲音得到重視。電影節的使命是建立文化的橋樑，透過電影藝術孕育對話。這次電影節不僅是影片的放映活動，也是思想、反抗、記憶與身分的展現空間。
根據原定節目表，電影節放映的電影多屬中國導演的作品，由香港導演梁思眾、李成琳執導的反修例運動紀錄片《血在燒》亦安排在「特別放映」環節。
49 歲的朱日坤生於廣東，在北京大學畢業後成立現象工作室，專注獨立電影製作及發行，曾擔任過包括香港國際電影節在內的多個國家電影節評委。獨立電影在中國發展並不順利，2012 年 9 月《紐約時報》一篇報道指，在北京東郊宋莊原始藝術中心舉行的第九屆北京獨立影像展開幕當中，獨立電影《雞蛋與石頭》播放僅半小時後，影院便遭拉閘停電。
其他人也在看
12月演唱會懶人包｜TWICE／ 姜濤／Anson Lo ／ZEROBASEONE／Clockenflap／RubberBand聯同側田／張學友 開show資訊一文睇清
12月將有多個國際及本地大型演出接連舉行，各位音樂愛好者絕對不容錯過！當中雲集本地及日韓台泰歐美超紅歌手、人氣偶像及演員，陣容相當鼎盛！Yahoo!為大家整理了12月演唱會時間表，即睇內文了解演唱會詳情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
第 23 屆 CASH 金帆音樂獎｜方大同憑《才二十三》勇奪五項大獎 為歷屆首位囊括最多獎項音樂人
香港作曲家及作詞家協會（CASH）昨晚假灣仔香港會議展覽中心隆重舉行「2025 CASH 周年晚宴暨金帆音樂獎頒獎典禮」。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
張惠妹壓軸返台東獻唱：該回家唱歌了
【on.cc東網專訊】台灣天后張惠妹（阿妹）5日正式官宣，將於12月31日重磅出席「2026台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」，在臺東縣政府的邀請下，阿妹更號召A-Lin、玖壹壹、范曉萱＆100％、李英宏、葛仲珊、持修等10組歌手一同到台東跨年，帶領觀眾東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
QWER演唱會2026丨11.10公開售票 首度世巡登陸香港 即睇搶飛攻略、票價、座位表
韓團QWER首度舉行世巡，香港站將於2月8日在亞洲國際博覽館Runway 11舉行。各位BAWIGE想近距離接觸Chodan、Magenta、Hina和Siyeon四位成員，就要留意以下售票詳情！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
tuki.演唱會2026丨首度亞洲巡演以香港作壓軸站 即睇搶飛攻略、票價、座位表
憑《晚餐歌》爆紅的日本創作女歌手 tuki. 宣布將於2026年展開首次亞洲巡迴演出《tuki. 1st ASIA TOUR 2026》，繼台北、首爾站後，以香港作為壓軸站！香港將於2026年5月9日至10日於亞洲國際博覽館舉行，門票詳情將於稍後公布。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【Yahoo請你睇指定場】人氣K-pop男團TXT VR演唱會《TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : HEART ATTACK》
英皇戲院再度攜手韓國頂尖VR娛樂品牌，以影院級設備及VR裝置打破銀幕界限，為香港觀眾帶來新一代沉浸式音樂體驗！韓國超人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）相隔約八個月以全新VR演唱會電影《TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : HEART ATTACK》強勢回歸，並成為K-POP領域首個連續推出第二季VR演唱會的團體。屆時觀眾佩戴英皇戲院提供的VR裝置，將步入只屬於你與TXT的夢幻空間——從校園告白的悸動，到零距離的沉浸式舞台，心跳指數全面飆升！Yahoo Movies HK ・ 1 天前
FI專欄｜JPEX案：為什麼林作被起訴，張智霖不？｜渾水
一文看清、千字超技術文：為什麼林作被起訴，張智霖不？ 林作一家表現出難以想像的從容，林作女朋友裕美提出一個靈魂拷問：「為什麼張智霖不？」 今次我們嘗試從商業罪案調查科角度解答這個問題。 雖然有些部份你未必同意，但不妨按着他們的邏輯去估算他們的起訴思維。 我和JPEX有很多恩怨情仇，除了我的朋友李奧被這班黑幫扑頭要住醫院之外，我自己也整家比幣少公開資料長期滋擾，他甚至作了一首歌抹黑我。 尤幸自己讀了一個法律碩士，對於這方面的知識多了更深刻的理解，我將會全方位和大家拆解。 兩年前，我透過蛛絲馬跡公開講咗JPEX如何模糊發牌部門和執法部的書信來往，甚至證監會亦有引用我觀點進行反駁，援引保密責任。大部份KOL也拾我牙慧，我亦曾經在商業電台《在晴朗的一天出發》向志雲大師詳細解說。 透過警察記者會的PPT，我們看得出警方把JPEX案件分了三種人。 第一種是「骨幹成員」，即是幣少及他的親密戰友，包括那些上紅色通緝令的人。 第二種是「網紅和OTC」。這個部份很複雜，也是重點的分析。林作陳怡就是這種。 第三種是「傀儡戶口方」。根據電影《門徒》劉德華的描述，他們比較像「腳」的角色，應該主要負責洗黑錢隱藏資Fortune Insight ・ 7 小時前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲
貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。BossMind ・ 1 天前
林嘉華逼供安德尊成功 大王首度大方認愛宋芝齡？！
TVB午間節目《流行都市》嘅王牌主持安德尊(大王）同宋芝齡，friend到似情侶多過拍檔。前年大王62歲生日正日，《流行都市》全廠搞驚喜為壽星祝壽，但係場面似係大王同宋芝齡嘅放閃儀式一樣，sweet到爆。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走
餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。相關消息：灣仔醉瓊樓 「死期」前「翻生」 業主願共渡時艱 11.5「爐火重燃」｜60年老字號 原定十月底結業金鐘名人飯堂海都酒家結業 開業38年曾接待多國元首 點解生意好都要執笠？主打韓式炭火烤肉的新村食堂，去年12月登錄尖沙咀，選址寶勒巷萬事昌廣場1樓101號兩層舖，面積近10,000平方呎，號稱香港規模最大韓式餐廳。不過近日有網民發現，店舖招牌已未有亮燈，正進行裝修工程，而網上訂座平台更顯示餐廳「已改名」。有店員向傳媒證實餐廳已結業，不會再以「新村食堂」的名稱營業，但會在原址經營全新品牌韓式燒肉，預計在今年內開業。白種元旗下的餐飲王國The Born Korea在全球擁有超過2,700家分店，經營超過140家飲食品牌，包括新村食堂、BORNGA本家燒肉、香港飯店0410等等。不過The Born Korea今年接連被爆出食材產地標示不實、食安管理漏洞等多宗醜聞，白種元已公開道歉，宣布暫停演藝活動，專注企業整改。 延伸閱讀: 萬事昌廣場 店舖 尖沙咀28Hse.com ・ 4 小時前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己
陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
恒大遺物｜香港最大「皇宮屋」成泡影 擬改建容納萬人大型屋苑再加老人院
百名妙齡少女婀娜多姿，翩翩起舞，有丹丹、有珊珊、有香香，朱唇含住粒提子交到咀上，看著電視那場足球比賽，那個高薪請回來的意大利教練簡拿華路把自己的球隊教到一塌糊塗，坐在25萬方呎，香港人叫甚麼「皇宮屋」的地方，恨不得要大叫一聲「操！」想到誰了嗎？可惜，此情只待成追憶，舞團散了、足球隊沒了，「皇宮屋」蝕到媽媽的名字也忘記了，被債主收了，甚至改了，不單只改劃成大型屋苑，還加個老人院。BossMind ・ 5 小時前
李明慧再爆有人因下屬未有先打招呼下令炒人 周刊指陳慧琳姑奶捲入罵戰
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的丈夫陳耀陽恐嚇及襲擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
細細粒陳嘉佳哽咽坦白復胖心聲 外出偷偷摸摸唔知點面對大家
陳嘉佳（細細粒）近年轉型美食博主和帶貨達人，2023年因健康響起警號決心減肥，從286磅減到約150磅，瘦身成果震驚眾人。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
出海賣春被勒脖器官摘除！ SNS鈔票辣妹照陷阱曝光！
風暴從X和Line廣告開跑：「美女海外高薪！日薪幾十萬！」配圖總是妹子抱現金堆，2025年曼谷日本KTV爆火，老闆日本人，表面陪酒唱卡拉OK，背後賣春一條龍。Japhub日本集合 ・ 1 天前
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！
毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。Yahoo Style HK ・ 1 天前
JPEX案張智霖莊思敏甩難遭熱議 美國名人宣傳無披露紛被起訴
JPEX案再起波瀾，警方檢控16人並追緝主腦，網民熱議張智霖、莊思敏為何「甩難」。專欄作家指涉案層級不同；外國名人則因未披露宣傳收益被罰巨款。Yahoo財經 ・ 7 小時前
法國虎鯨母子被遺棄髒水池 聞無人機聲音竟開始表演 畫面令人心碎
【動物專訊】人類為牟利等自私理由困養海洋生物，對生命的踐踏和傷害無法估計，法國水族館Marineland Antibes因為禁止虎鯨表演法律而結業近一年，竟遺棄虎鯨母子Wikie和Keijo，任由他們在布滿青苔與淤泥的腐臭水池中。美國攝影師Seph Lawless早前拍攝兩母子的情況，指他們最初好像死掉一般，但聽到無人機的聲音後，竟然抬起頭和開始轉動跳躍等表演動作，Seph形容畫面令人心碎，兩母子用他們唯一學過的語言「表演」，但這次沒有觀眾，只有他們對自由的渴望。 法國早前通過禁止虎鯨表演的法律，位於法國南部的Marineland Antibes即在今年1月關閉，但卻遺下兩隻虎鯨和12隻瓶鼻海豚，幸好有好心人士仍有餵食他們，讓他們不至於餓死，但水質環境因為沒有人清潔而越來越惡劣，威脅到他們的生存。 Seph Lawless日前在其IG上載影片，影片由他的無人機在10月26日拍攝，指最初兩隻虎鯨看來像已死亡，但沒想到幾秒後，兩母子開始抬頭望著無人機，就像「希望」回來探望他們一般，然後他們竟開始表演，翻動和跳躍，就像他們用自己唯一學懂的語言，但這次沒有觀眾，只有他們對自由的渴望。 據外國傳香港動物報 ・ 1 天前
東張西望︳走私魚生報導連鎖集團回應 結局大反轉 惹網民熱議
《東張西望》近期報導懷疑走私魚生嘅情況，更令連鎖壽司店壽司郎捲入風波。壽司郎發聲明澄清，《東張》亦喺新一集提及疑似非法走私魚生並非送到壽司郎門市。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
好人好事｜女士巴士站候車突暈倒，途人紛紛主動伸援手！發帖網民：香港人真係好有人情味
好人好事｜香港人經常給予人一種焦急、冷漠的感覺，但每當有事發生，港人互助互讓的熱心總會令人敬佩。日前就有一名女士在外突然暈倒，隨即有多名途人主動伸出援手，更極速「分工合作」，讓事主盡快得到適切照顧。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：jarkrong@threadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前