導演遭控領千萬補助！Janet反應曝

▲Janet今（27）日出席《視覺星球挑戰》記者會，被問到《零日攻擊》導演羅景壬遭控領千萬補助的事情，她一臉茫然，公關也火速為她擋下提問。除此之外，Janet也透露若自己當總統，最想推動這個政策。（圖／記者嚴俊強攝影）

[NOWnews今日新聞] 女星Janet謝怡芬，今（27）日為了出席《視覺星球挑戰》特地從美國飛回台灣，擔任《視覺星球挑戰》活動大使。而近日因在《零日攻擊》中飾演女總統而引發熱議的她，也不免被問最近該劇導演羅景壬，遭到王鴻薇等國民黨立委指控在2022年至2024年間拿了千萬補助，但去向不明，讓羅景壬怒喊告的事件，對於記者提問是否支持導演提告時，Janet則是一臉茫然，公關火速上前擋下問題，讓她只能尷尬微笑。除此之外，Janet也透露若當總統最想推動的政策就是「學童年度視力回診大普查」。

Janet今出席記者會，不免被問到最近的熱播劇《零日攻擊》，Janet這次的演技大變身，讓周邊友人都非常驚訝。而對於出演政治相關電視劇，她也表示不擔心被貼標籤，「這對我來說是個可以有更多發展機會，希望全世界都可以看到，台灣也可以拍出很棒的戲」。對於有傳聞指出有演員因出演《零日攻擊》而被封殺的消息，Janet也表示自己沒辦法代表別人，不過希望這部作品可以在更多地方被看到，以及看到她演了這樣的角色。

▲Janet出席記者會，被問到《零日攻擊》導演遭控領千萬補助的事情。（圖／記者嚴俊強攝影）

Janet認為做好總統第一要件就是視力 曝想推動兒童視力相關政策

除此之外，Janet笑稱，她自己覺得做好女總統的第一要件絕對就是要先有看得清楚的好視力！看不清楚的話就無法做出最精準正確的判斷。她還幽默補充，如果真能像戲裡的「女總統」一樣，第一個想推動的政策就是「學童年度視力回診大普查」，讓所有孩子都能擁有清晰視界，因為眼睛是靈魂之窗很重要！

《零日攻擊》導演駁斥拿就安基金 不分黨派是信仰

《零日攻擊》導演羅景壬遭控拿了2872萬元的就業安定基金，他日前也在FB發文回應，身為商業廣告導演，「我完全不依賴任何政府機關或政黨維生，我並不擁有任何公司，我的合作團隊也從非固定」。

羅景壬強調，在忙碌的商業廣告生涯中，抽空為政府或是政黨拍片，只是為了理想，例如他曾邀請馬英九出演廣告，倡導的是行人路權優先，為青年發展基金會拍的廣告，倡導的是校園反霸凌，「不分黨派，負起社會責任，是我的信仰」，也正因為如此，他才參與《零日攻擊》的拍攝。

📌看更多《零日攻擊》相關新聞

《零日攻擊》導演爆領2872萬就安基金！羅景壬：不靠任何政黨維生

奉旨給飯又一樁！凌濤爆：《零日攻擊》導演拿就業安定基金2872萬

更多 NOWnews 今日新聞 報導

《零日攻擊》首播評價兩極！總統Janet謝怡芬「美式口音」太出戲

Janet回美國生活！新家竟被小偷搬光 損失百萬保險不負責她氣瘋

Janet演女總統「姊姊給過」！兒子7歲就賺高片酬 學會存錢生利息