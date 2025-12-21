導盲犬九龍城過馬路突迎面被狗咬 耳朵被咬掉一截血流披面

【動物專訊】導盲犬「愛恩斯坦」（坦仔）今日中午跟服務使用者盧先生在九龍城過馬路時，突然被迎面而來的白色柴犬咬傷，當時那柴犬狗主有拖繩，卻沒有制止狗狗跑去咬坦仔，事後鬧了自己狗狗幾句便離開。坦仔其後血流披面，送院後要聯針，不排除還要再動手術切除部分耳朵。盧先生的太太當時目擊事發經過，她對坦仔受傷感到很心痛，希望能找到那狗主賠償，及教育那狗主妥善看管自己的狗狗，提醒如果其狗狗有攻擊性，應在帶狗時讓狗狗戴口罩，避免傷及其他小動物。

盧太表示，事發在今日中午12時許，當時她丈夫和坦仔在九龍城東正道樂善道交界十字路口近富豪東方酒店過馬路，而那狗主拖著一隻白色柴犬迎面而來，柴犬突然撲向坦仔。她說：「那時電光火石，我以為只是普通狗仔打招呼，但坦仔吠了幾聲，後來我叫坦仔，坦仔回頭望我時，看到他的耳朵流很多血。」她又表示，看到那個狗主曾在馬路中心鬧了柴犬幾句，然後離開，相信對方清楚知道自己的狗狗咬了坦仔。

她將坦仔帶到獸醫診所檢查，發現坦仔耳朵被咬掉了一塊肉，有多個牙洞和抓痕，傷勢嚴重，要聯針及觀察，不排除要再做部分耳朵切除手術。

盧太和丈夫都很心痛，她表示坦仔在3歲時開始跟他們一起，至今已經7歲，一同相處了4年，丈夫經常和坦仔到公園散步玩耍，而坦仔是一隻十分溫馴乖巧的狗狗，事發時也沒有任何挑釁動作。他們的女兒亦對本報表示，坦仔現時已回家休息，顯得很疲倦，而爸爸因為坦仔受傷很不開心，她希望教育那位狗主，不要再讓其他小動物受傷害。

盧太的朋友施小姐將事件放上網，希望有目擊者或認識該狗主的人士聯絡，為坦仔討回公道，要求對方賠償。盧太又表示，希望教育該狗主應確保狗狗不會攻擊其他狗，「如果知道隻狗會這樣做，應該讓狗狗戴口罩。」她亦已向警方備案，警方表示漁護署會嘗試聯絡該狗主，以確保狗狗沒有患瘋狗症。

如有目擊者或認識狗主的人士，請透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與盧太的朋友施小姐聯絡。

導盲犬「坦仔」今日過馬路時突然被狗咬，耳朵受傷血流披面。

坦仔右耳嚴重受傷，要聯針和不排除要再動手術。

照顧坦仔的盧太十分心痛，希望幫他討回公道。

坦仔已回家中休息。

