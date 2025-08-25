天文台料低壓區本週中入南海
導盲犬守護主人遇海難 幸運獲救卻因一原因被判安樂死
瑞士一隻名為「Achi」的註冊導盲犬，在南非外海與主人一家遭遇海難後幸運獲救，詎料在踏上陸地後，牠面臨的竟然是比暴風雨更殘酷的安樂死，原因只是因為少了一張入境文件。
綜合報道，這隻啡色的拉布拉多犬Achi，早前與家人乘坐遊艇出海，詎料遭遇20英尺巨浪，和颶風般的強風讓遊艇受損，發動機也不幸失去動力。在與死神搏鬥後，本月2日，主人一家三口與Achi幸運地被國家海上救援協會(NSRI)救起，放棄遊艇。正當精疲力盡的一家人以為危機解除時，南非卻通知由於Achi沒有合法的入境文件，必須被處以安樂死，以防可能攜帶疾病入境，令家人如晴天霹靂。消息傳出後引起大批網民關注，廣大的愛狗人士怒批法規有欠彈性，紛紛留言：「這隻可憐的狗狗是因為海難才被救到這裡，並不是非法入境！為甚麼一條寶貴的生命，要因為一份文件而要結束？」、「牠才剛從沉船的劫難中活下來，現在卻要死於一張紙？這是甚麼道理」。
救援協會：愛的力量可以戰勝一切冰冷規定
網民隨即發起請願書，呼籲拯救Achi。有份參與救援的瑞士駐開普敦領事館亦促請南非政府重新審視Achi的命運。Achi經歷三次準備及三次暫緩執行安樂死後，南非農業部長聽到意見，並下令立即對Achi進行健康檢查。最終在眾人的期盼下，21日發出的檢測結果證明Achi完全健康。這隻歷經海上驚魂與官僚體系考驗的拉布拉多犬，將繼續接受隔離，完成後將可以安全地與家人團聚，為這場驚心動魄的旅程畫下圓滿句點。南非國家海上救援協會的發言人感動地說：「結果證明了，當一個社區、當局和個人齊心協力，愛的力量可以戰勝一切冰冷的規定。」
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/導盲犬守護主人遇海難-幸運獲救卻因一原因被判安樂死/592641?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
日本神戶保險女職員被殺案 有前科疑兇尾隨死者50分鐘
日本神戶市的保險女職員在回家時遇害的案件，日本警察雖然拘捕了35歲的男疑兇谷本將志，然而案件仍然疑點重重。當中被害女子片山惠被谷本從工作地點一直跟蹤回家達50分鐘卻未有發現，而谷本雖然報稱與受害人不認識，但他其實早在1個月已買新幹線的車票返回關西，並且租住在死者工作地點不遠的酒店。而谷本早在3年前也曾闖入一名不認識的女am730 ・ 16 小時前
戴尚誠指黑雨簡約公屋無漏水 可應對極端天氣
【Now新聞台】提供逾2000個單位的牛頭角彩興路簡約公屋用了約一年半時間建成，創全港最快高層建築紀錄。對於過渡性房屋有滲水情況，房屋局副局長戴尚誠表示，簡約公屋防水標準與石屎樓一樣，確保可應對極端天氣。 佔地約1.2公頃的彩興路簡約公屋項目，是首次利用全組裝合成法興建的高層臨時房屋，兩座分別18及19層高，提供2290個單位。項目打破高層建築全港最快興建時間紀錄，由施工至落成只用了約一年半。建築署表示，透過簡潔設計，令造價由初時估計的274億，減至今年三月的210億元，節省23%。建築署工程策劃總監王安華：「簡約公屋是簡約但不簡陋，因為我們想建造的是要快和標準化。另外，我們亦不會花巧，一直做建築設計都是以一個實而不華的形式，所以你見到基本上應該要存在的東西要有，不應該存在的東西，我們盡量不會設置在這裡。」對於過渡性房屋有滲水問題，加上近期多次出現特大暴雨，令人關注簡約公屋的抵抗能力。房屋局副局長戴尚誠稱，項目標準與其他公營房屋看齊，暫時無出現漏水。房屋局副局長戴尚誠：「對上一次黑雨都非常感恩，只是走廊尾段位置有撇水，因為我們是開放式走廊。本身每個組裝合成的箱在工廠內都會進行防水測試，now.com 新聞 ・ 1 小時前
荃灣兩男搭枱食早餐疑「䟴腳」爭執互襲 兩敗俱傷送院同被捕
荃灣發生打鬥案。 今日（25日）清晨5時05分，兩名互不相識的男子分別於荃灣兆和街34-36號一餐廳食早餐，二人「搭枱」，其間35歲姓方男食客疑因「 䟴腳」，引起同枱54歲姓冼男子不滿，雙方發生爭執，初時口角，繼而動武，姓冼男子隨手執起一隻叉襲擊對方，姓方男子被襲後走出餐廳，在自己的私家車內取出一支約3am730 ・ 22 小時前
屯門男子頭有刀傷伏屍橋底 警列謀殺 死者疑曾被追斬(更新)
屯門發生謀殺案，一名年約50歲男子死亡。清晨6時許，警方接報，指一名男子倒臥在亦園路對開港深西部公路的橋底，身上染滿鮮血。救援人員到場，發現傷者頭部有刀傷，證實男子當場死亡。警方正調查死者身份，案件交由新界北總區重案組接手，及後把案件改列謀殺。 後腦有傷痕相信為致命傷 警方初步相信，死者曾被人用刀襲擊，正追am730 ・ 11 小時前
墮樓意外｜22歲自閉男忘帶疑八達通、鎖匙，疑心急爬回家失足墮斃。父心痛道：我摸摸佢個鼻都仲有溫度
墮樓意外｜旺角上周三（20日）發生意外墮斃悲劇。一名患自閉症的22歲楊姓青年，疑因爬回家時失足墮下，經搶救後不治。 編輯：YK@Medical Inspire │ 圖片來源：Google Maps、shutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 21 小時前
以色列出動挖土機 約旦河西岸樹木連根拔起
（法新社穆哈伊爾24日電） 根據目擊現場的法新社記者報導，以色列挖土機今天在以色列軍隊在場下，將約旦河西岸村莊穆哈伊爾（al-Mughayyir）數百棵樹木連根拔起。被砍伐的樹木大多是橄欖樹，這種樹對約旦河西岸的經濟和文化至關重要，而橄欖樹長期以來也是農民與以色列屯民之間暴力衝突的導火線。法新社 ・ 17 小時前
屯門男子踩滑板車天橋落斜自炒撞壆 頭傷昏迷送院
【on.cc東網專訊】今午(24日)1時17分，一名姓鄭(49歲)男子踩滑板車在屯門鳴琴路行人天橋斜路落斜時，懷疑失事撞向單車徑石壆，事主頭部受傷昏迷，由途人協助報案。救援人員接報到場，將事主送往屯門醫院治理，他其後回復清醒。警員經初步調查後，將案件列作「有人意on.cc 東網 ・ 1 天前
閱兵綵排出動中重型軍機 傳福建號即將入列
【on.cc東網專訊】北京下月3日將舉行閱兵式，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，國內外關注屆時展示的軍備，繼續從綵排及調動尋找細節。中國官媒周日（24日）報道中，將中國第三艘航母福建號與抗日戰爭時期日軍旗艦對照，引發輿論猜測福建號即將入列。on.cc 東網 ・ 19 小時前
觀塘美食2025〡20間觀塘午餐Lunch推介！招牌泰火無骨雞飯/台灣牛肉麵/鐵板拌飯/世一豉油雞
觀塘午餐食乜好？觀塘作為東九龍最重要的工商區之一，辦工室、寫字樓愈來愈多，也催生不少新食店，工廈美食很多更是臥虎藏龍，不論是打工仔午餐食晏，還是專程來掃區搵食也好，觀塘也有不少好選擇，現在就為你推介20間必試觀塘午餐好店！Yahoo Food ・ 1 天前
孟加拉稱終結洛興雅人種族清洗為全球責任
（法新社科克斯巴扎爾25日電） 孟加拉臨時領導人、2006年諾貝爾和平獎得主尤努斯今天表示，對於在戰火不斷的緬甸遭到迫害的洛興雅少數族群，終結他們遭種族清洗的慘況是「道德責任」。尤努斯（Muhammad Yunus）在科克斯巴扎爾的援助會議上談到，「孟加拉現在收容130萬名被迫自緬甸離開家園的洛興雅人」，並稱當地是「全世界最大的難民營」。法新社 ・ 10 小時前
香港好去處｜首屆香港國際熱氣球節9月登場！早鳥門票優惠人均$110起 睇埋Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand
旅遊盛事8月先有CHIIKAWA，再有GD來港開唱，而9月則有香港首個國際級熱氣球慶典。中環海濱活動空間屆時雲集多國作品，結合創意設計與本地文化元素，不但有11.5米高的熊貓造型熱氣球，每晚還大搞星空音樂祭，Serrini、Tyson Yoshi、RubberBand、ToNick、容祖兒、古巨基、Gin Lee等等輪流上台獻唱，打造一個結合藝術、音樂、美食與慈善的空中嘉年華，夠晒熱鬧！門票即日起開賣門票，人均低至$110起兼送Gelato/鴻福堂電子禮券，即睇詳情！Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
柬埔寨國會議員通過法律 准剝奪叛國者公民身分
（法新社金邊25日電） 柬埔寨國會今天通過法律，對於因勾結外國勢力而以叛國罪定罪者，准許撤銷其公民身分。這項法律仍得獲得柬埔寨上議院通過，才能由國家元首頒布成法，但這兩道程序都被認為只是走過場。法新社 ・ 15 小時前
川普稱希望再度與金正恩會面
（法新社華盛頓25日電） 美國總統川普今天表示，他希望再度與北韓領導人金正恩會面，且可能今年會晤。川普在他的第1個總統任期曾與金正恩3度會面。法新社 ・ 2 小時前
9 間持牌桌球館獲准放寬入場限制 最低年齡降至 8 歲 附完整名單及地址︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】康樂及文化事務署今日（25 日）公布，接納 9 間持牌桌球館放寬《遊樂場所規例》下的入場限制。措施包括將最低入場年齡由 16 歲降至 8 歲，延長青少年可入場時間，以及容許穿着校服的人士進入桌球館。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
港元拆息接近全跌 1個月拆息跌至約2.73厘
港元拆息近乎全線向下，近3個交易日拆息普遍偏軟。 樓按相關的1個月拆息跌至2.7272厘，是近1星期以來最低，單日跌逾4個基點，連跌3個交易日。 隔夜拆息跌幅最大，單日跌逾10個基點，跌至2.663厘，創1星期新低。只有1星期拆息微升至約2.81厘。 按揭代理星之谷按揭表示，有大型銀行再度推出定息計劃，利率2.73厘，比目前封頂息率3.5厘低0.77厘。以30年還款期、每100萬元貸款額計算，每月供款額減少約418元。 分析指，有關定息計劃對息口有指標作用，但市場預期美國9月減息，港銀有條件跟隨下調最優惠利率，一旦拆息低於1.43厘或最優惠利率跌至4.48厘，則削弱有關定息計劃優勢。香港電台-財經 ・ 20 小時前
英偉達為中國推B30晶片！效能達Blackwell GPU 80% 特朗普：滿足這條件才准出口
《華爾街日報》報導，人工智慧（AI）晶片巨頭英偉達 (NVDA) 正為中國市場開發一款基於最新 Blackwell 架構的定制版 AI 晶片 B30，其性能預計可達 Blackwell GPU 約 80%。鉅亨網 ・ 22 小時前
25 歲完成環遊全球 195 國 強迫症青年真・無處不旅遊
強迫症是常見的精神問題，患者有些不停洗手，有些不停蒐集。在美國，20 歲的學生 Cameron Mofid 嚴重到強迫自己不停旅遊，五年間遊歷了全球 195 個國家。他的足迹跨越六大洲，單是在亞洲已到訪過 48 個國家，香港澳門均有他的身影。他說旅遊教曉他好奇與同理心的重要，還學會與強迫症共存。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
美國飲酒率創新低 啤酒股加快轉型
根據Gallup的最新調查，目前只有54%達法定飲酒年齡的美國人飲酒，為自1939年調查開始以來的最低水平。即使是飲酒的人，消費量亦幾乎減半。Yahoo財經 ・ 16 小時前
東京澀谷區交稅變課金 手機遊戲貨幣作回饋納稅人
日本東京澀谷區府在今日（25日）公布，與手機遊戲公司MIXI合作，將旗下的兩款手機遊戲的貨幣作為對納稅人的回饋。意味玩家可以藉交稅當成課金。 根據澀谷區公布，MIXI旗下的兩款手機遊戲《怪物彈珠》以及《言靈戰士》將會作為地區政府對繳付家鄉稅的納稅人回禮。當中設3個級別的獎賞，其中在繳付1萬日圓就會獲得50個《怪物am730 ・ 15 小時前
伊朗將在日內瓦與英法德再次核談判
（法新社德黑蘭25日電） 伊朗國營媒體今天報導，伊朗定於明天在瑞士日內瓦與英國、法國和德國舉行核子談判。伊朗國營電視台表示：「伊朗與2015年核協議的3個歐洲簽署國及歐洲聯盟（EU），明天將以外交部副部長層級在日內瓦舉行新一輪談判。」法新社 ・ 9 小時前