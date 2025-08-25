導盲犬守護主人遇海難，幸運獲救卻因一原因被判安樂死。(FB)

瑞士一隻名為「Achi」的註冊導盲犬，在南非外海與主人一家遭遇海難後幸運獲救，詎料在踏上陸地後，牠面臨的竟然是比暴風雨更殘酷的安樂死，原因只是因為少了一張入境文件。

綜合報道，這隻啡色的拉布拉多犬Achi，早前與家人乘坐遊艇出海，詎料遭遇20英尺巨浪，和颶風般的強風讓遊艇受損，發動機也不幸失去動力。在與死神搏鬥後，本月2日，主人一家三口與Achi幸運地被國家海上救援協會(NSRI)救起，放棄遊艇。正當精疲力盡的一家人以為危機解除時，南非卻通知由於Achi沒有合法的入境文件，必須被處以安樂死，以防可能攜帶疾病入境，令家人如晴天霹靂。消息傳出後引起大批網民關注，廣大的愛狗人士怒批法規有欠彈性，紛紛留言：「這隻可憐的狗狗是因為海難才被救到這裡，並不是非法入境！為甚麼一條寶貴的生命，要因為一份文件而要結束？」、「牠才剛從沉船的劫難中活下來，現在卻要死於一張紙？這是甚麼道理」。

網民：這隻可憐的狗狗是因為海難才被救到這裡，並不是非法入境！(AI生成圖)

救援協會：愛的力量可以戰勝一切冰冷規定

網民隨即發起請願書，呼籲拯救Achi。有份參與救援的瑞士駐開普敦領事館亦促請南非政府重新審視Achi的命運。Achi經歷三次準備及三次暫緩執行安樂死後，南非農業部長聽到意見，並下令立即對Achi進行健康檢查。最終在眾人的期盼下，21日發出的檢測結果證明Achi完全健康。這隻歷經海上驚魂與官僚體系考驗的拉布拉多犬，將繼續接受隔離，完成後將可以安全地與家人團聚，為這場驚心動魄的旅程畫下圓滿句點。南非國家海上救援協會的發言人感動地說：「結果證明了，當一個社區、當局和個人齊心協力，愛的力量可以戰勝一切冰冷的規定。」

