導盲犬慘被狗咬傷 專家：後天培育決定犬隻行為 柴犬具攻擊性屬偏見

【動物專訊】本報昨日報道導盲犬「愛恩斯坦」在過馬路時被迎面而來的柴犬咬傷耳朵，不少人提及柴犬予人容易脫線攻擊的印象，資深犬隻行為專家Eddie Choi表示，對導盲犬被其他狗隻攻擊受傷，感到非常心痛和難過，但他強調，認為柴犬較具攻擊性，是「過度簡化後的偏見」。他表示，任何品種狗隻的最終行為模式，取決於後天培育，包括學懂正確社交，減少狗狗焦慮和壓力，另狗主應負責任，學懂辨認狗狗身體語言，並在帶狗出街時妥善牽繩，保護好自己狗狗和其他人及動物。

Eddie形容，柴犬較具攻擊性的偏見形成，並非空穴來風，需要從「品種特性」和「後天培育」兩個層面去理解。他表示，柴犬個性獨立自主，非常有主見，不像其他品種天生渴望取悅主人，而且柴犬對環境非常敏感，容易累積壓力，有些柴犬感到被侵犯時，可能會跳過警告信號，直接以更激烈的方式來表達「請你離開」，因此如沒有受正確教導，「潛在的風險」確實比其他品種高。「當一隻獨立、有主見、領域感強的狗，同時又缺乏足夠的社交訓練時，在面對壓力或威脅時，就更容易選擇用攻擊作為解決問題的手段。這就是大眾印象中「柴犬好惡」、「柴犬會跳掣」的由來。」

但他強調，後天培育是決定狗隻最終行為模式的關鍵因素，如狗隻不懂得如何正確社交，可能對其他狗產生恐懼或防禦心理，而主人不懂得觀察狗表現出壓力時及時處理，或使用了不恰當的打罵方式，會加劇了狗的壓力和焦慮，這些都直接影響狗的行為。「將攻擊性歸咎於柴犬這個品種標籤是不公平且不準確，這只是一種刻板印象。」

他在過去處理過不少柴犬的個案，形容問題核心相似，經過上堂後，那些柴犬都變得不易發怒，甚至可與剛出生的小朋友融洽相處。「在我經驗中大多數個案都是因為用不當的「支配理論」方法去處理狗狗問題行為，例如用壓力去制止攻擊行為，只會令到狗狗更加緊張，更加容易跳掣，當然最差勁就是遇上不負責任的主人。」

Eddie表示，不論品種，狗隻會攻擊其他狗隻的最常見原因是「恐懼」，另在街上常見發生是狗主令狗狗感到「挫敗感」，例如在拖繩過程中被狗主拉扯，可能因挫敗感轉化為攻擊行為。另外的原因包括保護資源和疼痛或疾病原因。

他強調主人可以做很多事避免狗隻攻擊行為，包括以下幾點：

作為負責任的狗主，為狗狗做好社會化，並持續一生，不只在幼犬期做，成年後也要持續為狗狗創造正面、受控的社交機會，並確保狗狗每一次社交經驗都是愉快和安全的； 狗主應該學習犬隻身體語言，學會辨認狗狗放鬆、開心、緊張、恐懼和準備攻擊前的細微動作。當你看到早期警示時，就應立即帶狗狗離開，避免事態升級； 在公眾地方，請務必用狗繩牽好你的狗。這不僅是法律要求，更是保護自己狗狗和他人安全的最基本措施； 如果你的狗不喜歡社交，你有權利和責任為你的狗狗發聲。禮貌地告訴想走近的人「不好意思，我的狗狗需要空間」，並主動拉開距離。如果你的狗容易緊張，就避免在繁忙時間去人多狗多的地方； 永遠不要假設「我的狗很友善」或「對方的狗很友善」。任何狗在特定情況下都有可能做出攻擊行為。保持安全的社交距離，讓狗狗有選擇是否互動的權利。

Eddie表示，希望受傷的導盲犬能早日康復，同時也為全港所有狗主上了一課，飼養任何品種的狗都伴隨著巨大的責任，而這份責任的核心，就是確保愛犬不會對社區構成威脅。

