專訪︱手球隊「全勤」戰全運 門將葉冠英無憾退役
導致哈瑪斯2023攻擊成因 以政府決設獨立調委會
（法新社耶路撒冷22日電） 以色列政府決定，針對兩年多前哈瑪斯襲擊以國南部事件的前因後果，將成立獨立調查委員會究責。總理尼坦雅胡今天表贊成，並說成員組成不受政治影響，兼顧朝野平衡。
尼坦雅胡在一段影片聲明中表示：「今天，部長級立法事務委員會（Ministerial Committee for Legislation）已通過，將設立特別國家調查委員會，以調查2023年10月7日巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）攻擊事件及其成因；成員組成將兼顧各方平衡。」
尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）說：「與外界說法正好相反，政治人物不會在委員會任職。成員組成將以平等為基礎：執政聯盟和反對派各占一半。」
反對陣營及許多以色列民眾一直呼籲，應就2023年哈瑪斯襲擊事件展開獨立調查。根據法新社統計官方數據，那場事件造成以色列1221人死亡。
根據民調，以色列逾7成民眾希望成立一個完全獨立於政府之外的國家調查委員會，類似過去調查國家重大政策失誤的機制。
1973年10月以阿戰爭之後，以色列曾經成立調查委員會究責，最後導致時任總理梅爾（Golda Meir）於1974年6月辭職。
以色列成立國家調查委員會一事，須由政府決定，其成員必須由最高法院院長任命。
不過，尼坦雅胡領導的聯合政府是以色列史上最右派之一，他近期曾指責法院具有政治偏見。
儘管反對派多次要求尼坦雅胡，應該承擔導致10月7日哈瑪斯攻擊事件的決策責任，但他從未就此承認負有責任。
目前，調查委員會是否正式成立，仍須國會表決通過。（編譯：紀錦玲）
其他人也在看
高市早苗內閣防衛腦洞大開！ 無核三原則崩潰倒數誰來擋？
哎呀，日本政壇這波小八卦讓人聽了心跳加速，2025年12月18日共同社報導，一位首相府內部官員在和記者私聊時，脫口而出「日本該有核武了」， 雖然馬上補刀「這不現實啦」，但這話偏離日本長年無核原則Japhub日本集合 ・ 21 小時前
烏克蘭成功潛入俄羅斯空軍基地！摧毀兩架蘇-30戰鬥機、總價值高達1億美元
烏克蘭宣稱特工成功潛入俄羅斯西部空軍基地，摧毀兩架俄軍蘇 - 30 戰鬥機，顯示烏俄戰爭空中對抗升溫，也引發西方對防空與無人機威脅的高度關注。鉅亨網 ・ 4 小時前
新一屆立法會元旦宣誓 陳振英接替梁君彥做主席呼聲高｜Yahoo
新一屆立法會下月初就會正式運作，政府已在昨日（22 日）宣布會在 1 月 1 日元旦日舉行議員宣誓儀式，由行政長官李家超監誓。《明報》專欄「聞風筆動」今日（23 日）指，議員在宣誓翌日（1 月 2 日）就要提名立法會主席，提名期同日下午 5 時結束；專欄並且引述多名議員估計，今次主席人選只有 1 人，就是現屆財委會主席陳振英。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
俄將領薩爾瓦羅夫死於莫斯科汽車爆炸
（法新社莫斯科22日電） 俄羅斯首都莫斯科南部今天發生一起汽車爆炸案，一名俄羅斯將領因座車底部的爆裂物爆炸而身亡。今年4月，俄軍總參謀部作戰總局副局長莫斯卡利克（Yaroslav Moskalik）中將在莫斯科近郊因汽車爆炸身亡。法新社 ・ 20 小時前
外交部：美方隨意扣押他國船隻是嚴重違反國際法
美國國土安全部長諾姆證實，美國海岸警衛隊上周六凌晨扣押一艘油輪。白宮指，這艘油輪屬於委內瑞拉用於運輸「被偷竊」石油的「影子團隊」。中國外交部發言人林劍在例行記者會回應提問時，批評美方隨意扣押他國船隻的行徑，嚴重違反國際法，強調中方一貫反對缺乏國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁，反對任何違反《聯合國憲章》宗旨和原則、侵犯別國主權安全行為，反對一切單邊霸凌行徑。 林劍指出，委內瑞拉有權利自主發展同其他國家的互利合作，相信國際社會理解和支持委內瑞拉維護自身正當權益的立場。 (ST)#中國外交部 (ST)infocast ・ 21 小時前
川普封鎖油輪喊「奪回石油權利」委內瑞拉經濟命脈遭切斷 沿岸衛星影像曝光
美國總統川普12月16日下令，封鎖進出委內瑞拉遭制裁的油輪，作為推翻馬杜洛政權的最新行動，直接切斷該國經濟命脈之石油出口。事實上，美國日前在委國外海查扣一艘油輪後，已形成「實質禁運」狀態，許多船隻選擇停留在委國水域內，不願冒著遭扣押的風險。而川普宣布封鎖後隔日，衛星影像顯示，委內瑞拉仍有多艘船隻出現在沿岸海域。 目前尚不清楚美國將如何執行這項封鎖，學者表示，這對總統權力是一項新的考驗。傳統封鎖被視為戰爭工具，必須符合武裝衝突下的特定條件，目前無論從美國國內法或國際法層面，都存在相當大的疑義。 川普強調不會讓任何「不該通過的人」通行，並宣稱要奪回土地與石油權利；他更宣布馬杜洛政權已被列為「外國恐怖組織」。馬杜洛則回擊稱，「帝國主義與右翼法西斯」企圖殖民委內瑞拉、奪取石油與黃金，並誓言捍衛祖國。 馬杜洛的支持者也在首都卡拉卡斯（Caracas）聚集，高舉標語痛批川普，當局發布聲明，批評此舉違反國際法、自由貿易與航行自由。 回應制裁，油價應聲上漲1%。市場人士表示，預期委國石油出口將減少，但仍在觀望後續發展。中國目前是委國最大原油買家，占其出口量約4%，但全球市場整體供給仍屬充裕。Yahoo 國際通 ・ 23 小時前
英偉達H200輸中在即 美商務部被要求出口許可申請細節全公開
兩名資深民主黨國會議員周一 (22 日) 要求美國商務部，公開目前正在審查、涉及向中國企業出售英偉達 (NVDA) 第二高階人工智慧 (AI) 晶片的出口許可申請細節。鉅亨網 ・ 8 小時前
日高官發擁核言論 北京：再軍事化野心昭然若揭
日本有首相官邸官員日前發表言論認為日本需要擁有核武，引發爭議。中國外交部發言人林劍表示，對相關擁核言論感到震驚。林劍稱，日方擁核言論對戰後國際秩序和國際核不擴散體系的公然挑釁、對地區和國際和平穩定的嚴重威脅、對日本宣稱走和平發展道路的完全背離，絕非「個人行為」可以搪塞、敷衍，國際社會必須對此高度警惕和堅決反對。林劍指，有關言論嚴重違背日方應履行的國際法義務，嚴重損害國際和亞太地區的和平與穩定，日本右翼勢力謀求「再軍事化」的野心昭然若揭。他又稱，這一事態再次表明，日本首相高市早苗11月7日涉台錯誤危險言論絕非偶然，如果任由日本國內右翼勢力推動發展強力的進攻性武器甚至擁有核武器，將再次為禍國際社會，由此引發的慘禍將遠超二戰。 (WL)infocast ・ 22 小時前
日本自民黨高層訪台晤賴清德 外交部：日方不得插手中國內政
日本執政自民黨代理幹事長萩生田光一，率領眾議員代表團繼續訪台行程，今早會見台灣領導人賴清德。中方外交部發言人林劍在例行記者會上，批評日本有關議員竄訪中國台灣地區，背棄中日四個政治文件精神和日方的自身承諾，違背一個中國原則，中方對此堅決反對，並向日方提出嚴正交涉。 林劍重申，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方再次敦促日方深刻反省、反思、糾錯，撤回高市首相的錯誤言論，不得插手中國內政。同時正告民進黨當局，「媚日謀獨」令人不齒，注定是走不通的邪路、死路。 (ST)#中國外交部原文網址：https://www.881903.com/news2/international/2611354 (ST)infocast ・ 21 小時前
美國聯邦通信委員會禁止未來外國製造的無人機在美銷售
【彭博】— 在將中國無人機製造商大疆創新列入「受限實體名單」的截止日期即將到來之際，美國聯邦通信委員會(FCC)宣布，今後將禁止大多數外國製造的無人機及無人機系統的關鍵部件。Bloomberg ・ 9 小時前
澳洲邦迪海灘槍擊案︱涉案父子被指策劃多月 受伊斯蘭國驅使 曾投擲「網球炸彈」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲悉尼邦迪海灘（Bondi Beach）上周發生針對猶太節慶的致命襲擊案。警方最新公開的法庭文件顯示，兩名槍手在行兇初段曾投擲共 4 枚未有爆炸的自製爆炸裝置，其中包括一枚被形容為「網球炸彈」的裝置。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
大廈維修有工人全面關閉消防裝置 消防處指工人無權關閉 批做法不負責任或違法︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑早前發生五級火警後，被揭後樓梯防火窗疑被更換成木板，消防處其後亦證實大廈火警鐘失效。《信報》今日（22 日）刊登專欄文章，其中提及「消防處建議一旦大廈維修工程影響到消防裝置時，受影響的消防裝置應分段關閉，而非全面關閉。」但同時引述有前線工人質疑可行性，並傾向將消防裝置全部關閉。消防處同日晚上發文澄清，強調相關評論內容未能完全反映事實。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
野田佳彥等日本在野黨黨魁促高市將擁核官員免職
日本首相官邸負責安保政策的官員日前向傳媒表達，日本應擁有核武器的主張，引發國內外強烈反對；最大在野黨、立憲民主黨黨魁野田佳彥，再次要求首相高市早苗盡快將有關官員撤換，指把主張擁核的人，放在有關位置本身就是問題，這是任命者的責任，希望盡快應對。野田又批評高市政府探討修改「無核三原則」，強調今年是戰後80年的重要節點，日本必須站在廢除核武器的最前列。 此外，公明黨黨魁齊藤鐵夫及共產黨委員長田村智子等，亦要求高市將擁核官員免職。 (ST)#高市早苗 #核 #野田佳彥 (ST)infocast ・ 5 小時前
美俄烏三方會談終結俄烏戰爭？ 克里姆林宮否認
（法新社邁阿密21日電） 在各方外交官正齊聚邁阿密、準備討論結束俄烏衝突的可能方案之際，克里姆林宮（Kremlin）今天否認，美國、俄羅斯與烏克蘭之間的三方會談正在籌備之中。普丁特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）昨天抵達邁阿密，烏克蘭與歐洲團隊自19日起也在此集合，進行由美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普總統女婿庫許納（Jared Kushner）調解的談判。法新社 ・ 1 天前
雪梨海灘槍擊凶嫌曾進行「戰術」訓練 事前勘查現場
（法新社雪梨22日電） 根據今天公布的警方文件，雪梨邦代海灘槍擊案2名犯嫌曾在鄉間進行「戰術性質」訓練。今天公布的警方文件顯示，兩人案發前曾在據信是新南威爾斯州鄉間進行「槍械訓練」，公布的照片顯示，嫌犯持霰彈槍射擊，行動方式被形容為「具戰術性」。法新社 ・ 22 小時前
「大埔宏福苑援助基金」善款數字增至41億元
政府成立的「大埔宏福苑援助基金」截至昨日下午(22日)已收到的外界捐款約38億港元，連同政府投入的3億港元啓動資金，基金總額約為41億港元。政府從基金向每戶受影響家庭發放10萬港元生活津貼，截至昨日已處理1935宗個案；而就每名死者向家屬發放20萬港元慰問金及5萬港元殮葬金，截至昨日已處理146宗個案。（BC)#大埔 #宏福苑infocast ・ 7 小時前
美國扣押委內瑞拉海域油輪 中國稱隨意扣押他國船隻嚴重違反國際法
【彭博】-- 中國批評美國扣押委內瑞拉海域油輪，暗示出在委內瑞拉與華盛頓的對峙加劇之際，中國站在加拉加斯的一邊。中國外交部發言人林劍周一在例行記者會上表示，「美方隨意扣押他國船隻的行徑嚴重違反國際法。」他表示，中國反對任何侵犯別國主權安全的行為，反對一切單邊霸凌行徑。推薦閱讀：美國在委內瑞拉周邊追截第三艘油輪 發出海上石油封鎖升級信號美國升級對委內瑞拉的石油封鎖行動，在海上追截了第三艘油輪。川普政府希望藉此切斷委內瑞拉至關重要的經濟命脈，並孤立馬杜羅政府。國有企業委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)的大部分石油運往中國，通常通過中間商使用所謂的「影子船隊」油輪運輸。這些油輪船齡較老，所有權不透明，被用於從委內瑞拉、伊朗和俄羅斯運送受制裁的石油。林劍表示，委內瑞拉有權利自主發展與其他國家的互利合作，相信國際社會理解和支持委內瑞拉維護自身正當權益的立場。原文標題China Says US Violating Law by Seizing Oil Tankers Off Venezuela\--聯合報導 張倩薇.More stories like this are available on bBloomberg ・ 21 小時前
續施壓委內瑞拉 美國土安全部長：馬杜洛須下台
（法新社華盛頓22日電） 美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）今天表示，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）須下台；這是迄今為止最明確的跡象之一，表明華府正尋求委國領導階層更迭。美國也在加勒比海部署一支龐大艦隊，其中包括世界上最大的航艦。法新社 ・ 8 小時前
特朗普開闢新崗位 提名路易斯安那州長兼任格陵蘭特使
【彭博】— 美國總統特朗普表示，他將提名路易斯安那州州長傑夫·蘭德裡出任格陵蘭島特使，這是特朗普有意擴大美國在這一島嶼影響力的最新信號。Bloomberg ・ 11 小時前
日財相：政府有權對匯率波動採取果斷應對行動
日本財務大臣片山皋月表示，日本有權對匯率波動採取大膽行動，認為目前匯率的波動是投機行為，未能反映基本面。針對這些行為，日本政府將根據美日財長聯合聲明來採取果斷應對行動。 日圓今早(23日)略為走強，報156.78兌一美元。今次是片山皋月近期對投機者發出的最強硬警告，並特別提及美日聯合聲明，顯示已經得到美國的默許，可以在必要時採取行動，無需進一步談判。當被問及政府會否在假期前夕交易量較少時進行干預，片山皋月表示，會做好充分準備。 目前市場憂慮日本政府的大規模刺激政策會影響國家財政改革，對圓匯帶來進一步的壓力。片山皋月表示，政府的額外預算以及下財年的預算都非常積極，相信即使政府財政狀況出現疲軟都只屬暫時性，未來一至兩年內，隨著政府支出刺激經濟增長，投資將大幅增加，稅收亦會有所增長。(mn/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前